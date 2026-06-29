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સિયા અને સાહીલ વચ્ચે જબરદસ્ત લડાઈ!  12 કલાક સુધી આ 10 સવાલોનો સિયાના માતા-પિતાને ભાઈને મારો કરાયો

Ketan agarwal Murder case : કેતન અગ્રવાલની હત્યામાં રોજ નના ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. સિયાના પ્રેમ પ્રકરણમાં મા-બાપ અને ભાઈની હાલત ખરાબ થઈ રહી છે. પોલીસ એમની છેલ્લા ઘણા દિવસોથી પૂછપરછ કરી રહી છે. દીકરીના પ્રેમમાં મા-બાપ આરોપી બની ગયા હોવાનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. પોલીસે સિયાના માતા પિતાની કાલે પણ 12 કલાક પૂછપરછ કરી હતી જાણી લો કેમ કરી રહી છે પોલીસ પૂછપરછ અને કયા હતા સવાલો...

Written ByKaran Rajput
Published: Jun 29, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:09 PM IST
સિયા અને સાહીલ વચ્ચે જબરદસ્ત લડાઈ!  12 કલાક સુધી આ 10 સવાલોનો સિયાના માતા-પિતાને ભાઈને મારો કરાયો

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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