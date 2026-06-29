/સિયા અને સાહીલ વચ્ચે જબરદસ્ત લડાઈ!  12 કલાક સુધી આ 10 સવાલોનો સિયાના માતા-પિતાને ભાઈને મારો કરાયો

Siya Goyal Lohagad fort : પુનાના વેપારી કેતન અગ્રવાલ હત્યાકેસની તપાસ જેમ-જેમ આગળ વધી રહી છે, તેમ-તેમ આ હાઈ-પ્રોફાઈલ કેસમાં નવી નવી બાબતો બહાર આવી રહી છે. પોલીસને આશંકા છે કે સિયા હજુ પણ કંઈ છુપાવી રહી છે. સિયા આમ પણ પરિવારને ગાંઠતી હતી નહીં. જે પોતાની મનમાની ચલાવતી હતી. એટલે જ પરિવાર પણ એની 20 વર્ષની ઉમરમાં એના લગ્ન કરાવી દેવા માગતો હતો. જે સિયાને લઈને કેતન જ લોહાગઢના કિલ્લા પર ગયો હતો. ત્યાં જ સિયાને એની હત્યાનો પ્લાન સૂઝ્યો એ સૌથી મોટી કમનસીબી છે.
હાલમાં પોલીસનું બે મુખ્ય પાસાઓ પર ફોક્સ
કાલે ઘટનાના રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે પોલીસ સિયાને લઈને કિલ્લા પર પણ ગઈ હતી. આમ પોલીસ રોજ રોજ આ કેસમાં નવા પૂરાવાઓ મેળવી રહી છે.
પુણેથી મુંબઈ એરપોર્ટની સફર દરમિયાન કેબ ચાલક વૈભવ જાધવના નિવેદને પોલીસ તપાસને એક નવી દિશા આપી છે.
ગાડીમાં બેસવાની આનાકાની : સવારે ૧૦ વાગ્યે જ્યારે ડ્રાઈવર પુણેથી સિયા અને તેના ભાઈ સાહિલને લેવા પહોંચ્યો હતો, એ સમયે સિયા ગાડીમાં બેસવા તૈયાર નહોતી. ભાઈ સાહિલે તેને સમજાવીને કે બળજબરીથી ગાડીમાં બેસાડી હતી. ત્યારબાદ રાવેતથી કેતન અગ્રવાલ પણ ગાડીમાં જોડાયા હતા.
રસ્તામાં રોકવી પડી હતી ગાડી : પુણેથી રાવેત સુધીના આખા રસ્તા વચ્ચે સિયા અને તેના ભાઈ સાહિલ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી અને તીખી રકઝક થઈ રહી હતી, જેનાથી ગાડીનું વાતાવરણ ખૂબ તણાવપૂર્ણ હતું.
ગાડીની ડેકી ખોલાવી સામાન લીધો: મુંબઈ-પુણે એક્સપ્રેસવે પર એક ફૂડ મોલ પાસે સિયાએ ચા પીવા ગાડી રોકાવી હતી. ૧૦ મિનિટ પછી પરત ફરીને તેણે ગાડીની ડિક્કી ખોલાવી પોતાનું પર્સ કાઢ્યું અને તેમાંથી કંઈક સામાન લીધો હતો, જે શું હતો તે સ્પષ્ટ થયું નથી.
પાસપોર્ટનું રહસ્ય : એરપોર્ટ પર તમામને ડ્રોપ કર્યાની બે જ મિનિટમાં ડ્રાઈવર પર ફોન આવ્યો કે એક નાની બેગ રહી ગઈ છે, જે તેણે પરત કરી દીધી હતી. પરંતુ તેના થોડી જ મિનિટો પછી ફરી ફોન આવ્યો કે કેતન અગ્રવાલનો પાસપોર્ટ ગાડીમાં જ રહી ગયો છે. ડ્રાઈવરે તપાસ કરી વીડિયો કોલ પર આખી ગાડી બતાવી અને બાદમાં સાહિલ-કેતને પોતે આવીને તપાસ કરી છતાં પાસપોર્ટ મળ્યો નહોતો.
હાલમાં પોલીસ ગોયેલ પરિવારની સતત પૂછપરછ કરી રહી છે.
લોનાવાલાની રૂરલ પોલીસે સિયાના પિતા પ્રવિણ ગોયલ, માતા પૂજા ગોયલ અને ભાઈ સાહિલ ગોયલની અલગ-અલગ રૂમમાં આશરે ૧૨ કલાક સુધી આકરી પૂછપરછ કરી હતી. ચેતન, કેતન અને સંબંધોને લઈને બંનેને સવાલો થયા છે. પોલીસ હાલમાં કેબ ડ્રાઈવરના આ ચોંકાવનારા નિવેદન અને પરિવાર તરફથી મળેલા જવાબોની ટેકનિકલ તથા અન્ય ઉપલબ્ધ પુરાવાઓ સાથે ક્રોસ-વેરિફિકેશન કરી રહી છે. પાસપોર્ટનું ગાયબ થવું એ આ હત્યાકેસનો સૌથી મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થઈ શકે છે.
આ કેસમાં પોલીસ કોઈ પણ સંજોગોમાં સિયાની આસપાસ ગાળિયો કસવા માગે છે. પોલીસ સારી રીતે જાણે છે કે આ કેસમાં સિયા અને ચેતનનો મુખ્ય રોલ છે પણ ચાર્જશીટમાં અને કોર્ટમાં આ કેસને મજબૂત બનાવવા પૂરાવાની જરૂર છે એટલે પોલીસ આ કેસને મજબૂત બનાવી રહી છે. કેતનના મોત બાદ હવે એનો પરિવાર પણ ન્યાય માટે ભટકી રહ્યો છે. તો સિયા ગોયેલનો પરિવાર પોલીસ સ્ટેશનના પુનાથી ધક્કા ખાઈ રહ્યો છે. આમ એક પ્રેમ પ્રકરણમાં આખું ફેમિલી ફસાયું છે.
પ્રશ્ન ૧ : લોનાવલા પોલીસે સિયાના માતા-પિતા અને ભાઈની કેટલા કલાક પૂછપરછ કરી?
જવાબ : પોલીસે અલગ-અલગ રૂમમાં બેસાડીને આશરે ૧૦ થી ૧૨ કલાક સુધી તેમની આકરી પૂછપરછ કરી.
પ્રશ્ન ૨ : પોલીસ ગોયલ પરિવારની આટલી સઘન પૂછપરછ શા માટે કરી રહી છે?
જવાબ : સિયા, ચેતન અને કેતન વચ્ચેના ત્રિકોણીય સંબંધો તેમજ હત્યાના કાવતરાની સત્યતા જાણવા માટે.
પ્રશ્ન ૩ : કેબ ડ્રાઈવર વૈભવ જાધવના નિવેદનથી તપાસને કઈ નવી દિશા મળી?
જવાબ : પુણેથી મુંબઈ જતી વખતે કેબમાં થયેલો ઝઘડો અને પાસપોર્ટ ગાયબ થવાની શંકાસ્પદ ઘટના સામે આવી.
પ્રશ્ન ૪ : પુણેથી નીકળતી વખતે સિયાના વર્તનમાં શું અસામાન્ય બાબત જોવા મળી હતી?
જવાબ : સિયા ગાડીમાં બેસવા તૈયાર નહોતી અને તેના ભાઈ સાહિલે તેને બળજબરીથી બેસાડવી પડી હતી.
પ્રશ્ન ૫ : મુંબઈ-પુણે એક્સપ્રેસવે પર ફૂડ મોલ પાસે સિયાએ શું કર્યું હતું?
જવાબ : સિયાએ ગાડીની ડિક્કી ખોલાવી પોતાના પર્સમાંથી કોઈ અજાણ્યો સામાન કાઢ્યો હતો.
પ્રશ્ન ૬ : કેતન અગ્રવાલનો પાસપોર્ટ ક્યાંથી ગાયબ થયો હોવાનો દાવો છે?
જવાબ : મુંબઈ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા બાદ કેબની અંદરથી જ પાસપોર્ટ ગાયબ થયો હોવાનો દાવો છે.
પ્રશ્ન ૭ : સિયા અને ચેતનને લઈને સિયાના માતા-પિતાએ પોલીસને શું જવાબ આપ્યો?
જવાબ : માતા-પિતાએ જણાવ્યું કે તેમને સિયા અને ચેતન વચ્ચેના પ્રેમ સંબંધની કોઈ જ જાણકારી નહોતી.
પ્રશ્ન ૮ : શું સિયા પર કેતન સાથે લગ્ન કરવા માટે પરિવારનું કોઈ દબાણ હતું?
જવાબ : ના, પરિવારે દાવો કર્યો કે કેતન સાથેનું સગપણ સિયાની સંપૂર્ણ સંમતિથી જ નક્કી કરાયું હતું.
પ્રશ્ન ૯ : ઘટનાના રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે પોલીસ સિયાને ક્યાં લઈ ગઈ હતી?
જવાબ : પોલીસ નક્કર પુરાવા મેળવવા માટે સિયાને લોણાવલા નજીકના કિલ્લા પર લઈ ગઈ હતી.
પ્રશ્ન ૧૦ : કોર્ટ અને ચાર્જશીટમાં કેસ મજબૂત કરવા પોલીસ હાલ શું કરી રહી છે?
જવાબ : પોલીસ કેબ ડ્રાઈવરના નિવેદન અને પરિવારના જવાબોનું ટેકનિકલ પુરાવાઓ સાથે ક્રોસ-વેરિફિકેશન કરી રહી છે.