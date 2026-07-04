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'સિયાએ મિડલ ફિંગર બતાવી નહોતી...' હકીકત કંઈક અલગ જ હતી, વાયરલ ફોટો અંગે સિયાના પિતાનો મોટો ખુલાસો

Ketan Agarwal Murder Case : પુણેમાં કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસની આરોપી સિયા ગોયલનો એક ફોટો વાયરલ થયો હતો. એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે તે પોલીસની હાજરીમાં 'મિડલ ફિંગર' બતાવી રહી હતી. હવે તેના પિતા પ્રવીણ ગોયલે આ બાબતે સ્પષ્ટતા કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે આ તસવીર ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવી રહી છે અને સિયાની આંગળીઓ સૂજી ગઈ હતી કારણ કે તે કારના દરવાજામાં ફસાઈ ગઈ હતી.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 04, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:31 PM IST
'સિયાએ મિડલ ફિંગર બતાવી નહોતી...' હકીકત કંઈક અલગ જ હતી, વાયરલ ફોટો અંગે સિયાના પિતાનો મોટો ખુલાસો
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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