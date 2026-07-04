'સિયાએ મિડલ ફિંગર બતાવી નહોતી...' હકીકત કંઈક અલગ જ હતી, વાયરલ ફોટો અંગે સિયાના પિતાનો મોટો ખુલાસો

Ketan Agarwal Murder Case : કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસની આરોપી સિયા ગોયલનો એક ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. પોલીસ કસ્ટડીમાં હોવા છતાં, તે કેમેરાને 'મિડલ ફિંગર' બતાવી રહી હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ ફોટો ફરતો થતાં અને ચર્ચા શરૂ થતાં ઓનલાઈન વિવિધ અટકળો શરૂ થઈ. હવે સિયા ગોયલના પિતા પ્રવીણ ગોયલ આ વાયરલ તસવીર અંગે સંપૂર્ણપણે અલગ નિવેદન આપી રહ્યા છે.
સિયા ગોયલના પિતાએ શું કહ્યું ?
પ્રવીણ ગોયલનો દાવો છે કે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતો દાવો ખોટો છે. તેમના મતે જે દિવસે પોલીસ સિયાને ચકાસણી માટે ઘરે લાવી હતી, તે દિવસે તેની બે આંગળીઓ કારના દરવાજામાં ફસાઈ ગઈ હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતને કારણે તેની આંગળીઓ ફૂલી ગઈ હતી અને તેના નખ બ્લુ થઈ ગયા હતા. પરિણામે કેમેરામાં કેદ થયેલી તેના હાથની તસવીર ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવી રહી છે. સિયાના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે સંપૂર્ણ સંદર્ભ વિના આ રીતે ફોટો રજૂ કરવો ખોટું છે.
Praveen Goyal, the father of Siya Goyal, has denied allegations that his daughter made an obscene gesture while in police custody in connection with the Ketan Agarwal murder case.
Rejecting the claims, Praveen Goyal said Siya had sustained an injury to her finger after the door… https://t.co/LB3CzdWqtQ pic.twitter.com/jXI0G0KW2z
— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) July 4, 2026
પ્રવીણ ગોયલે એમ પણ કહ્યું હતું કે જો કોઈને તેમની વાત પર શંકા હોય, તો ઘટનાસ્થળે હાજર પોલીસ કર્મચારીઓ પાસેથી માહિતી મેળવી શકે છે. તેમના મતે સમગ્ર ઘટના પોલીસની હાજરીમાં બની હતી.
તાજેતરમાં, કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસની કોર્ટ કાર્યવાહી દરમિયાન, સિયા ગોયલના કેટલાક ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા. આમાંથી એક વીડિયોમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તે મીડિયા તરફ 'મિડલ ફિંગર' બતાવી રહી છે, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર આ તસવીર અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ હતી.
શું છે સમગ્ર ઘટના ?
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, 18 જૂનના રોજ 26 વર્ષીય રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ કેતન અગ્રવાલ તેની મંગેતર સિયા ગોયલ સાથે લોનાવલાના લોહગઢ કિલ્લાની મુલાકાતે ગયો હતો. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સિયાનો બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરી પણ તે સ્થળે હાજર હતો.
શરૂઆતમાં કેતનના મૃત્યુને અકસ્માત માનવામાં આવ્યો હતો. જોકે, ઘટનાસ્થળે મળેલા પુરાવા, ટેકનિકલ ડેટા અને પૂછપરછના આધારે પોલીસે તપાસ આગળ વધારી હોવાથી કેસની દિશા બદલાઈ ગઈ. પોલીસનો દાવો છે કે આ કોઈ અકસ્માત નહોતો પરંતુ પૂર્વઆયોજિત કાવતરાના ભાગરૂપે કરવામાં આવેલી હત્યા હતી.
આના આધારે, પોલીસે સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીની ધરપકડ કરી. અધિકારીઓ જણાવે છે કે ઘટનાઓના ક્રમને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે બંને આરોપીઓ સાથે ગુનાનું રિક્રિએશન અલગથી કરવામાં આવ્યું હતું. હાલમાં વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.