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સિયા જ ખોલશે હત્યાનું રહસ્ય ! હવે કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસની સાચી હકીકત આવશે બહાર

Ketan Murder Case : પુણે સ્થિત રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ કેતન અગ્રવાલની હત્યા કેસમાં પોલીસે મોટી સફળતા મેળવી છે. સિયા ગોયલે પોલીગ્રાફ ટેસ્ટ કરાવવા માટે સંમતિ આપી છે. હવે, આ કેસ પાછળનું સંપૂર્ણ સત્ય બહાર આવી શકે છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 02, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:09 PM IST
સિયા જ ખોલશે હત્યાનું રહસ્ય ! હવે કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસની સાચી હકીકત આવશે બહાર
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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