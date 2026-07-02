/સિયા જ ખોલશે હત્યાનું રહસ્ય ! હવે કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસની સાચી હકીકત આવશે બહાર

Ketan Murder Case : પુણેના લોહગઢ કિલ્લામાં તે દિવસે ખરેખર શું બન્યું હતું ? સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીએ કથિત રીતે કેતનને 400 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં કેવી રીતે ધકેલી દીધો, જેના કારણે તેનું મોત થયું ? આ રહસ્યોના જવાબ હવે મળી શકે છે. સિયા ગોયલે પોલીગ્રાફ ટેસ્ટ કરાવવા માટે સંમતિ આપી છે.
ટેસ્ટ માટે સિયાની સંમતિ પોલીસ માટે કેસ ઉકેલવાનું નોંધપાત્ર રીતે સરળ બનાવે છે. તેની સંમતિ સુરક્ષિત હોવાથી પોલીસ હવે કેતનની હત્યાના સંજોગોની તપાસ કરી શકે છે અને ઘટનાનું સંપૂર્ણ સત્ય ઉજાગર કરી શકે છે. આરોપીની સંમતિ વિના પોલીગ્રાફ ટેસ્ટ કરાવી શકાતો નથી.
સિયા ગોયલે પોલીગ્રાફ ટેસ્ટ માટે આપી સંમતિ
મીડિયા અહેવાલ મુજબ, સિયા ગોયલના વકીલ વિપુલે જણાવ્યું હતું કે તેણીએ પોલીગ્રાફ ટેસ્ટ માટે લોનાવાલા પોલીસને લેખિત સંમતિ આપી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ ટેસ્ટ ઘટના વિશે નવી વિગતો જાહેર કરી શકે છે. પોલીગ્રાફ ટેસ્ટ દરમિયાન, આરોપીને વિવિધ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે, જ્યારે મશીન હૃદયના ધબકારા, બ્લડ પ્રેશર, પરસેવો અને શ્વાસ લેવાની પેટર્ન જેવા શારીરિક ફેરફારો રેકોર્ડ કરે છે.
આ ટેસ્ટ પોલીસને એ નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે કે આરોપી સાચું બોલી રહ્યો છે કે ખોટું. જોકે મશીન સ્પષ્ટપણે જણાવતું નથી કે આરોપી સાચો છે કે ખોટો, પોલીસ શારીરિક પ્રતિક્રિયાઓનું વિશ્લેષણ કરીને અનુમાન લગાવે છે અને પછીની તપાસને માર્ગદર્શન આપે છે.
પોલીસ કરી રહી છે તપાસ
અગાઉ, ગુરુવારે સવારે પોલીસ સિયાને પુણેમાં તે જ સ્થળે લઈ ગઈ જ્યાં સિયા અને ચેતન ચૌધરીએ કથિત રીતે રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ કેતન અગ્રવાલને લોહગઢ કિલ્લાની ટેકરી પરથી ધકેલી દેવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. પુણેના માર્કેટ યાર્ડ વિસ્તારમાં સિયા ગોયલના નિવાસસ્થાનની શોધ દરમિયાન, પોલીસે ઘટનાના દિવસે 18 જૂને તેણીએ પહેરેલા કપડાં જપ્ત કર્યા. રવિવારે, પોલીસ સિયાને ગુનાના સ્થળે લઈ ગઈ, જ્યાં તેની હાજરીમાં એક ડમીને ધકો મારીને ઘટનાઓનો કથિત ક્રમ ફરીથી રજૂ કરવામાં આવ્યો.
સિયાએ કેતનને મારવા માટે ચેતન સાથે કાવતરું ઘડ્યું હતું
પુણેના રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસમેન કેતન અગ્રવાલનું 18 જૂને લોહગઢ કિલ્લામાં 400 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ધક્કો માર્યા બાદ મોત થયું હતું. તેની મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરી પર તેને ધક્કો મારવાનો આરોપ હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સિયા કેતનને બદલે ચેતન સાથે લગ્ન કરવા માંગતી હતી. પરિણામે, કેતનને મારવાનો પ્લાન ઘડવામાં આવ્યો હતો.
સિયાનો એક સંકેત અને કેતનનું મોત
સિયા અને કેતન લોહગઢ કિલ્લાની મુલાકાત લેવા ગયા હતા, જ્યાં તેનો બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરી પણ આવી પહોંચ્યો. જ્યારે કેતન કિલ્લાની ધાર પર ઊભો હતો, ત્યારે સિયાએ સંકેત આપ્યો અને ચેતન તેને નીચે ધકેલી દીધો. કેતનના મૃત્યુ પછી, સિયાએ ઊંડી લાગણીનો ડોળ કર્યો અને સોશિયલ મીડિયા પર તેના વિશે પોસ્ટ પણ કરી. જોકે, પોલીસ તપાસ દરમિયાન આખરે કેસની સંપૂર્ણ વિગતો પ્રકાશમાં આવી, જેના કારણે સિયા અને તેના બોયફ્રેન્ડ ચેતન બંનેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.