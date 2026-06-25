'મેં કેતનને બધું કહી દીધું હતું, છતાં તે...' સિયા ગોયલનો પોલીસ સમક્ષ ચોંકાવનારો ખુલાસો

Siya Goyal Shocking Revelation : પુણેના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ કેતન અગ્રવાલની હત્યા કેસમાં રોજ નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. પોલીસ કસ્ટડીમાં પૂછપરછ દરમિયાન મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ હત્યા પાછળના કાવતરા અંગે ઘણી મહત્વપૂર્ણ વિગતો જાહેર કરી છે. આ દરમિયાન સિયાએ ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. તેણીએ દાવો કર્યો છે કે, તેણે કેતનને સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે તે તેની સાથે લગ્ન કરવા માંગતી નથી, છતાં તેણે તે સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
'મેં કેતનને લગ્ન કરવાની ના પાડી હતી, છતાં તે...'
પરિવાર ચેતન સાથેના સંબંધના વિરોધમાં હતો
સિયાએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે તેના પરિવાર તરફથી તેના પર લગ્ન કરવા માટે ભારે દબાણ હતું. તેના પરિવારનું માનવું હતું કે કેતન એક સારા અને સમૃદ્ધ પરિવારમાંથી આવે છે અને તેની સાથે લગ્ન કરવાથી તેનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત રહેશે. તેનાથી વિપરીત, તે ચેતનની નબળી આર્થિક સ્થિતિને કારણે તેની સાથેના સંબંધનો વિરોધ કરતા હતા.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે સિયા અને ચેતન બંને નશાના વ્યસની હતા. પોલીસ કસ્ટડીમાં હતા ત્યારે બંનેએ દારૂ પીવાની કબૂલાત કરી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સિયાએ ધોરણ 12 પૂર્ણ કર્યા પછી શાળા છોડી દીધી હતી. કેતનના કાકાએ જણાવ્યું હતું કે સિયાના માતાપિતા તેની કેટલીક આદતોથી ચિંતિત હતા અને તેના લગ્ન જલ્દી કરાવીને તેના જીવનને સ્થિર કરવા માંગતા હતા.
ચેતન અને સિયા હત્યાના એક દિવસ પહેલા કેફેમાં જોવા મળ્યા
સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરી હાલમાં પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને તેમણે ગુનો કબૂલી લીધો છે. કેસ સંબંધિત નવા વીડિયો દરરોજ સામે આવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં પુણેના એક કેફેનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. જેમાં ચેતન અને સિયા વાતચીતમાં વ્યસ્ત જોવા મળે છે. અહેવાલો દાવો કરે છે કે આ તે જ સ્થાન હતું જ્યાં બંનેએ હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.
સિયા અને ચેતન બંને પોલીસ કસ્ટડીમાં
અત્યાર સુધી સિયાના પરિવાર દ્વારા આ મામલે કોઈ નિવેદન સામે આવ્યું નથી. દરમિયાન કેતનનો પરિવાર સતત ઝડપી તપાસ અને દોષિતોને શક્ય તેટલી કડક સજાની માંગ કરી રહ્યો છે. બીજી તરફ ચેતન ચૌધરીના પરિવારનો દાવો છે કે તેમનો પુત્ર એક સરળ, સીધો વ્યક્તિ છે અને તે સિયા સાથેના તેના સંબંધોથી અજાણ હતા. વધુમાં ચેતનના પરિવારનો દાવો છે કે તેની ધરપકડ પછીની એક મુલાકાત દરમિયાન તેણે કહ્યું હતું કે તે દોષિત નથી અને તેને ફસાવવામાં આવી રહ્યો છે. હાલમાં, સિયા અને ચેતન બંને પોલીસ કસ્ટડીમાં છે.