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કેતન અગ્રવાલની હત્યા પહેલા સિયા અચાનક બેસી કેમ ગઈ? હત્યાના 'સિગ્નલ' પર મોટો ખુલાસો

પુનાના બિઝનેસમેન કેતન અગ્રવાલની હત્યાના કેસમાં નીતનવા ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. હવે કેતનની હત્યા વખતે આરોપીઓ સિયા અને ચેતને જે કોડવર્ડનો ઉપયોગ કર્યો હતો એટલે કે હત્યાનું જે સિગ્નલ નક્કી કરાયું હતું તેના અંગે પણ મોટો ખુલાસો થયો છે. કેમ સિયાએ હત્યાના કોડ વર્ડ માટે બેસવાનું જ પસંદ કર્યુ હતું તે ખાસ જાણો.

Written ByViral Raval
Published: Jun 29, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:04 PM IST
કેતન અગ્રવાલની હત્યા પહેલા સિયા અચાનક બેસી કેમ ગઈ? હત્યાના 'સિગ્નલ' પર મોટો ખુલાસો
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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