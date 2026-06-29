કેતન અગ્રવાલની હત્યા પહેલા સિયા અચાનક બેસી કેમ ગઈ? હત્યાના 'સિગ્નલ' પર મોટો ખુલાસો

ધામધૂમથી સગાઈ થઈ, બંને પરિવારો ખુબ ઉત્સાહભેર નવેમ્બરના યોજનારા લગ્નની તૈયારીઓ કરી રહ્યા હતાં. એક પરિવાર કે જે ભાવિ પુત્રવધુના બર્થડેની ઉજવણી માટે પ્રસંગ જેવો માહોલ સર્જી રહ્યો હતો ત્યાં અચાનક એક એવા સમાચાર આવ્યા જેણે બંને પરિવારને બરબાદીને આરે પહોંચાડી દીધા. પુનાના બિઝનેસમેન વિશાલ અગ્રવાલના પુત્ર કેતન અગ્રવાલની તેની જ ભાવિ પત્નીએ લોહગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો મારીને ખીણમાં ધકેલી હત્યા કરી નાખી જેમાં તેનો પ્રેમી ચેતન ચૌધરી પણ તેની સાથે હતો. આ કેસમાં રવિવારે સવારે પોલીસ સિયાને લઈને લોહગઢ કિલ્લા પર ગઈ હતી અને હત્યાનો સીન રિક્રેએટ કર્યો હતો જેમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા પણ થયા છે. જાણીને દંગ રહી જશો કે એક 20-22 વર્ષના યુવાઓ આવું પણ કરી શકે.
રવિવારે હત્યાનો સીન રિક્રિએટ કરવામાં આવ્યો
મૃતક કેતન અગ્રવાલની મંગેતર સિયા ગોયલનો 19મી જૂનના રોજ બર્થડે હતો અને તેના એક દિવસ પહેલા એટલે કે 18 જૂનના રોજ તે કેતનને લઈને લોહગઢ કિલ્લા પર ગઈ હતી જ્યાં તેનો પ્રેમી ચેતન ચૌધરી પણ પહોંચ્યો હતો. બંનેએ થઈને કેતનને ખીણમાં ધક્કો માર્યો અને હત્યા કરી. પુના ગ્રામીણ પોલીસ રવિવારે આરોપી સિયા ગોયલને લઈને હત્યાનો સીન રિક્રિએટ કરવા માટે લોહગઢ કિલ્લા પર પહોંચી હતી. સવારે 6.30 વાગે ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત વચ્ચે શરૂ થયેલી આ પ્રક્રિયા ત્રણ કલાક સુધી ચાલી. આ દરમિયાન અનેક ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી.
સિયાના બેસી જવા વિશે ચોંકાવનારી વિગત સામે આવી
સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ હત્યા માટેનું સિગ્નલ કઈ એવું નક્કી કર્યું હતું કે જેવી સિયા બેસી જાય કે તેને કેતન હત્યાનું સિગ્નલ સમજે અને ચેતન કેતનને ધક્કો મારી દે. અત્રે જણાવવાનું કે 20 વર્ષની સિયા અને 22 વર્ષનો ચેતન હાલ કેતનની હત્યાના આરોપસર પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને બંનેની પૂછપરછ ચાલુ છે.
સ્કૂટર પર જવા પાછળ પણ મોટું પ્લાનિંગ
ચેતન ચૌધરી દ્વિચક્કી વાહન પર આટલું બધુ ટ્રાવેલિંગ કરીને ( અંદાજે 90 કિમી) યોજના પાર પાડી આવ્યો. એટલેકે લોહગઢ કિલ્લા પર તે સ્કૂટર પર ગયો અને સ્કૂટર પર પાછો આવ્યો. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ ચેતન હાથે કરીને કારની જગ્યાએ સ્કૂટર લઈને આવ્યો હતો. કારણ કે તેને ડર હતો કે જો તે કાર લઈને આવશે તો ટોલ પ્લાઝા પર પકડાઈ જશે. ચેતન જે સ્કૂટર લઈને આવ્યો હતો તે પણ હાલ પોલીસના કબજામાં છે.
લોહગઢ કિલ્લા પર જઈ દેખાવ બદલ્યો
FAQs:
પ્રશ્ન 1: કેતનની હત્યાને ક્યાં અને કોણે અંજામ આપ્યો?
જવાબ: કેતનની મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ કેતનની હત્યાને લોહગઢ કિલ્લા પર અંજામ આપ્યો.
પ્રશ્ન 2: સિયા અને ચેતને હત્યા માટે કયો કોડવર્ડ પસંદ કર્યો હતો?
જવાબ: સિયા અને ચેતને કેતનની હત્યા માટે સિયાનું બેસી જવાનું સિગ્નલ એ કોડવર્ડ નક્કી કર્યો હતો.
પ્રશ્ન 3: સિયાનું બેસી જવું એ હત્યા માટે સિગ્ન કેમ નક્કી કરવામાં આવ્યું?
જવાબ: સિયાનું બેસી જવું એ હત્યાનું સિગ્નલ એટલા માટે નક્કી થયું કારણ કે કેતનને ધક્કો માર્યા બાદ તે પકડી ન શકે અને સિયા સુરક્ષિત રહે.
પ્રશ્ન 4: પોલીસ સિયાને 28 જૂને ક્યાં લઈ ગઈ અને કેમ?
જવાબ: પુના ગ્રામીણ પોલીસ સિયાને લઈને 28 જૂનની વહેલી સવારે લોહગઢ કિલ્લે ક્રાઈમ સીન રિક્રિએટ કરવા માટે ગઈ.
પ્રશ્ન 5: ચેતન ચૌધરી લોહગઢ કિલ્લે કેવી રીતે ગયો હતો?
જવાબ: ચેતન ચૌધરી લોહગઢ કિલ્લે સ્કૂટર પર ગયો હતો.
પ્રશ્ન 6: ચેતને કારની જગ્યાએ સ્કૂટર કેમ પસંદ કર્યું?
જવાબ: ચેતને લોહગઢ કિલ્લા પર જવા માટે કારની જગ્યાએ સ્કૂટર એટલા માટે પસંદ કર્યું જેથી કરીને ટોલ પ્લાઝા પર ઓળખાય નહીં.