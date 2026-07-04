કેતન અગ્રવાલના એક Video એ આરોપી મંગેતર સિયાની બધી પોલ ખોલી નાખી, કહ્યું- '4 મહિનાથી...'

પુનાના ચર્ચિત કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડ મામલે રોજેરોજ નવા અને ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. પોલીસે કોર્ટમાં એક એવો ખુલાસો કર્યો કે સનસની મચી ગઈ. પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલ અને તેના કથિત પ્રેમી ચેતન ચૌધરીના મોબાઈલમાંથી જે ચેટ રિકવર થઈ છે તે કોઈ સામાન્ય ભાષા નથી. પરંતુ સાઈન અને કોડેડ લેંગ્વેજ (રહસ્યમયી કોડ, નિકનેમ, અને ઈમોજી)નો ઉપયોગ થયો હતો. આ બધા વચ્ચે કેતન અગ્રવાલનો એક એવો વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે જે સિયાના કેટલાક દાવાની પણ પોલ ખોલી રહ્યા છે. તમામ વિગતો જાણો.
આરોપીઓ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલાયા
શુક્રવારે બંને આરોપીઓ સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીને પોલીસ કસ્ટડી પૂરી થતા જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ એએમ વિભૂતે સમક્ષ રજૂ કરાયા હતા. પોલીસે આ સીક્રેટ કોડવાળી ચેટને ડિકોડ કરવા માટે કોર્ટ પાસે વધુ ત્રણ દિવસની કસ્ટડી માંગી હતી પરંતુ કોર્ટે આ અરજી ફગાવી દીધી અને બંનેને 16 જુલાઈ સુધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા.
હત્યા પહેલા રિહર્સલ
પુના ગ્રામીણ પોલીસની તપાસમાં જે ખૌફનાક વાત સામે આવી છે તે મુજબ કેતનને ઠેકાણે લગાવવાનું ષડયંત્ર ખુબ જ ઠંડા કલેજે રચાયું હતું. પોલીસ તપાસ મુજબ 18 જૂનના રોજ લોહગઢ કિલ્લા પરથી કેતનને ધક્કો મારતા પહેલા સિયા અને ચેતને લુલ્લાનગરમાં એક ક્લબ પાસેની ખુલ્લી જમીન પર આ સમગ્ર હત્યાકાંડનું રિહર્સલ કર્યુ હતું. પોલીસ સિયાને એ જગ્યાએ પણ લઈ ગઈ હતી જ્યાં તેણે ક્રાઈમની પ્રેક્ટિસ કરવાનું કબૂલ્યું પણ હતું.
બુધવારે અને રવિવારે પોલીસે બંને આરોપીઓની હાજરીમાં લોહગઢ કિલ્લા પરથી તે ડેથ પોઈન્ટ પર જઈને ક્રાઈમ સીન રિક્રિએટ કર્યો હતો. આ દરમિયાન પોલીસે આરોપીઓ દ્વારા એક ડમી ફેંકાવીને આખી ટાઈમલાઈન અને ચાલ (મૂવમેન્ટ) મેચ કરાવી હતી.
જપ્ત ફોનમાં ચોંકાવનારા રહસ્યો
આસિસ્ટન્ટ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર રાજશ્રી વિરકુડે કોર્ટને જણાવ્યું કે પોલીસે સિયા ગોયલને વધુ એક ગુપ્ત મોબાઈલ જપ્ત કર્યો છે. જેને તપાસ માટે ફોરેન્સિક લેબોરેટરી (FSL) મોકલવામાં આવ્યો છે. પહેલા જપ્ત કરાયેલા ફોનનો ફોરેન્સિક રિપોર્ટ મળી ગયો છે. તેમાંથી મળેલી ચેટ્સ સામાન્ય માણસોની સમજ બહાર છે. તેમાં એવા નિકનેમ અને અજીબોગરીબ ઈમોજીનો ઉપયોગ થયો છે કે જેનો અર્થ ફક્ત સિયા અને ચેતન જ જણાવી શકે છે. આ સાથે જ સિયાના નિવેદનોમાં સતત આવી રહેલા ઉતારચડાવ અને વિરોધાભાસ જોતા પોલીસે કોર્ટ પાસે તેના લાઈ ડિટેક્ટર ટેસ્ટ (પોલીગ્રાફ ટેસ્ટ) કરાવવાની પણ મંજૂરી માંગી હતી. સીસીટીવી ફૂટેજના મિલાન માટે આરોપી ચેતનનો ગેટ એનાલિસિસ પણ કરાવવામાં આવ્યો છે.
નવેમ્બરમાં થવાના હતા લગ્ન
તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ પુરાવા નષ્ટ કરવાની કોશિશ થઈ હતી. પોલીસે એ જગ્યાનું પંચનામું કરી લીધુ છે જ્યાં સિયા ગોયલે મુંબઈ જતી વખતે રસ્તામાં કેતન અગ્રવાલનો પાસપોર્ટ ગાડીમાંથી નીચે ફેંકી દીધો હતો. આ ઉપરાંત પોલીસે પુણેના માર્કેટ યાર્ડ વિસ્તારમાં આવેલા સિયાના ઘર પર સર્ચ અભિયાન ચલાવ્યું હતું અને હત્યાવાળા દિવસે પહેલા કપડાં જપ્ત કર્યા.
કેતન આ વાતથી પરેશાન હતો!
આ સમગ્ર મર્ડર મિસ્ટ્રીનો સૌથી દુખદ પહેલું એ છે કે મૃતક કેતન અગ્રવાલ અને આરોપી સિયા ગોયલના આ વર્ષે નવેમ્બરમાં લગ્ન થવાના હતા. કેતનના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે પોલીસમાં નોંધાવેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું કે તેમનો પુત્ર કેત છેલ્લા કેટલાક દિવસથી તણાવમાં હતો. કેતને તેના પિતા પાસે વારંવાર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે સિયાની ચેતન ચૌધરી સાથે નીકટતા હદ કરતા વધી છે અને તે વારંવાર ચેતનનું નામ વાતચીતમાં લેતી હતી.
સિયાના દાવા ખોટા!
આ બધા વચ્ચે હાલ મૃતક કેતન અગ્રવાલનો એક પહેલાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. જેમાં તે એક કાર્યક્રમમાં મહેમાનોને સંબોધન કરતો જોવા મળે છે. એવું કહેવાય છે કે આ કાર્યક્રમ સગાઈના જશ્ન સાથે જોડાયેલો હતો. વીડિયો સામે આવ્યા બાદ હવે એ વાતની ચર્ચા તેજ થઈ છે કે સિયા ગોયલે જે દાવો કર્યો હતો કે કેતન બોલતા ખચકાય છે અને તેને ટાલ છે તે ખોટા જણાય છે. આ વીડિયોમાં કેતન જરાય અટક્યા વગર બોલતો જોવા મળે છે અને વાળ પણ સામાન્ય કહી શકાય. તે ટાલિયો છે એ દેખાતું નથી.
શું કહે છે કેતન વીડિયોમાં?
સ્ટેજ પર કેતન હસતાં હસતાં કહે છે કે અમે છેલ્લા ચાર મહિનાથી તેની યોજના ઘડી રહ્યા હતા...અને પછી વ્યવસ્થા માટે વેડિંગ પ્લાનરનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. આયોજકોના વખાણ કરતા પોતાની વાત પૂરી કરે છે અને સૌથી સારી ઈવેન્ટ ટીમ ગણાવે છે.