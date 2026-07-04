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કેતન અગ્રવાલના એક Video એ આરોપી મંગેતર સિયાની બધી પોલ ખોલી નાખી, કહ્યું- '4 મહિનાથી...'

Ketan Agarwal Video: કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડે સમગ્ર દેશમાં ચકચાર મચાવી છે. 20 વર્ષની મંગેતર સિયા ગોયલે પ્રેમી સાથે મળીને જે રીતે ઠંડે કલેજે હત્યાને અંજામ આપ્યો તે અત્યંત ડરામણું છે. સિયાએ પૂછપરછમાં કેટલાક ચોંકાવનારા દાવા પણ કર્યા હતા પરંતુ હવે કેતનનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે જે આ દાવાને જરાય સમર્થન આપતો  હોય તેવું જણાતું નથી. જાણો શું કહે છે કેતન વીડિયોમાં. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 04, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:49 PM IST
કેતન અગ્રવાલના એક Video એ આરોપી મંગેતર સિયાની બધી પોલ ખોલી નાખી, કહ્યું- '4 મહિનાથી...'
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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