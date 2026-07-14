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કેતન અગ્રવાલની માતાનો PM મોદીને ભાવુક પત્ર, કરી આ મોટી માંગ, જાણો

Ketan Agrawal Case latest news: પુણેમાં કુખ્યાત કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસમાં પીડિત પરિવારે ન્યાય માટે પોતાની લડાઈ વધુ તીવ્ર બનાવી છે. રાષ્ટ્રપતિને કેતનના પિતાના પત્ર બાદ, કેતનની માતા રાખી અગ્રવાલે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને એક ભાવનાત્મક પત્ર મોકલીને પોતાના પુત્ર માટે ન્યાયની વિનંતી કરી છે. તેમણે ગુનેગારોને કડકમાં કડક સજાની માંગ કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 14, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:57 PM IST
કેતન અગ્રવાલની માતાનો PM મોદીને ભાવુક પત્ર, કરી આ મોટી માંગ, જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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કેતન અગ્રવાહની માતાનો PM મોદીને ભાવુક પત્ર, કરી આ મોટી માંગ, જાણો
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