/કેતન અગ્રવાલની માતાનો PM મોદીને ભાવુક પત્ર, કરી આ મોટી માંગ, જાણો

Ketan Agrawal Case latest news: પુણેના રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટ કેતન અગ્રવાલની હત્યાની પોલીસ તપાસ કરી રહી છે, અને મહત્વપૂર્ણ માહિતી બહાર આવી રહી છે, જેના કારણે તપાસ આગળ વધી રહી છે. આ દરમિયાન, કેતન અગ્રવાલના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે તાજેતરમાં રાષ્ટ્રપતિને એક પત્ર લખીને પોતાના પુત્ર માટે ન્યાયની વિનંતી કરી છે. હવે, કેતનની માતા રાખી અગ્રવાલે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને એક ભાવનાત્મક પત્ર લખ્યો છે. આ પત્રના દરેક શબ્દમાં માતાની પીડા સ્પષ્ટ દેખાય છે.
રાખી અગ્રવાલે લખ્યું કે મેં ક્યારેય કલ્પના નહોતી કરી કે મારે મારા પોતાના પુત્ર માટે ન્યાય મેળવવા માટે વડા પ્રધાનને પત્ર લખવો પડશે. દરેક માતાનું સ્વપ્ન હોય છે કે તેનો પુત્ર લગ્ન કરે, પરિવાર શરૂ કરે અને સુખી જીવન જીવે, પરંતુ મારે મારા પોતાના પુત્રના અંતિમ સંસ્કાર કરવા પડ્યા.
"મારી આખી દુનિયા ખતમ થઈ ગઈ"
રાખી અગ્રવાલ કહે છે કે મારા દીકરાની ક્રૂરતાથી હત્યા કરવામાં આવી હતી, અને તેની સાથે, મારી આખી દુનિયા ખતમ થઈ ગઈ છે. ઘરનો દરેક ખૂણો હજુ પણ મને કેતનની યાદ અપાવે છે. તેનો રૂમ, તેના કપડાં, તેના ફોટા બધું જ મને દરરોજ યાદ અપાવે છે કે મારો દીકરો ક્યારેય પાછો નહીં આવે.
પત્રમાં, તેણી એમ પણ લખે છે કે કેતનના મૃત્યુના માત્ર 20 દિવસ પછી, તેના દાદાનું પણ અવસાન થયું. તે પોતાના પૌત્રને ગુમાવવાનું દુઃખ સહન કરી શક્યા નહીં. થોડા જ દિવસોમાં, પરિવારે બે પેઢીઓ ગુમાવી દીધી. રાખી અગ્રવાલ વડા પ્રધાન મોદીને કહે છે કે હું કોઈ સહાનુભૂતિ કે ખાસ મદદ માંગતી નથી, હું ફક્ત મારા દીકરા માટે ન્યાય માંગું છું. જેમણે મારા દીકરાનો જીવ લીધો તેમને કાયદા હેઠળ શક્ય તેટલી કડક સજા મળવી જોઈએ.
"દરરોજ રાત્રે, હું મારા દીકરાનો ફોટો જોઉં છું અને કહું છું..."
કેતનની માતાના પત્રનો અંત એક માતાની લાચારી દર્શાવે છે. તે લખે છે કે દરરોજ રાત્રે, હું મારા દીકરાનો ફોટો જોઉં છું અને કહું છું, 'દીકરા, તારી માતા હજુ પણ તારા માટે લડી રહી છે. હું ફક્ત તે દિવસની રાહ જોઈ રહી છું જ્યારે હું તને કહી શકીશ, દીકરા, તને ન્યાય મળ્યો છે. એ જોવાનું બાકી છે કે માતાની આ ભાવનાત્મક અપીલ આ કેસમાં કોઈ નવી પહેલ તરફ દોરી જશે કે નહીં, અને કેતન અગ્રવાલના પરિવારની ન્યાય માટેની આશા ક્યારે પૂર્ણ થશે.
18 જૂનના રોજ, પુણે જિલ્લાના લોહાગઢ કિલ્લામાં 25 વર્ષીય રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ કેતન અગ્રવાલની કથિત રીતે કિલ્લા પરથી ધક્કો મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ કેસના મુખ્ય આરોપી, કેતનની મંગેતર, સિયા ગોયલ અને તેનો કથિત પ્રેમી, ચેતન ચૌધરી, પોલીસ કસ્ટડીમાં છે, પરંતુ હત્યા પાછળની કહાની હજુ અસ્પષ્ટ છે.