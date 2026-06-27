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કેતન અગ્રવાલના મોતનું કોઈ સાક્ષી નથી! સિયાને કંઈ નહીં થવા દઈએ, વકીલનો દાવો હાલની તપાસનો કોઈ મતલબ નથી 

Ketan agarwal Murder case : પુનાના ચકચારી કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડમાં હવે મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલના વકીલે કરેલા દાવા અને પોલીસને મળેલા મજબૂત પુરાવા બાદ આખો કેસ એક નવા વળાંક પર આવી ગયો છે. સિયાના વકીલે દાવો કર્યો છે કે મારી ક્લાયન્ટ સામે કોઈ ચશ્મદીદ સાક્ષી નથી. હાલમાં ફક્ત પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે. આ સાથે તમે એ પણ જાણી લો કે પોલીસ પાસે એવા 3 કયા મજબૂત પૂરાવા છે જે સિયાને જેલમાંથી બહાર નહીં નીકળવા દે....

Written ByKaran Rajput
Published: Jun 27, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:39 PM IST
કેતન અગ્રવાલના મોતનું કોઈ સાક્ષી નથી! સિયાને કંઈ નહીં થવા દઈએ, વકીલનો દાવો હાલની તપાસનો કોઈ મતલબ નથી 

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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