/કેતન અગ્રવાલના મોતનું કોઈ સાક્ષી નથી! સિયાને કંઈ નહીં થવા દઈએ, વકીલનો દાવો હાલની તપાસનો કોઈ મતલબ નથી 

Siya Goyal, Lohagad Fort case : કેતન અગ્રવાલની હત્યામાં પોલીસે હાલમાં સિયા ગોયેલ અને ચેતન ચૌધરીની ધરપકડ કરી રિમાન્ડ લઈને તપાસ તો શરૂ કરી દીધી છે. હવે બંને જણા એકબીજા પર આરોપ મૂકી રહ્યાં છે. પોલીસ માટે પણ આ કેસ ટેકનીકલ રીતે મજબૂત કરવો એ જરૂરી છે. આ કેસમાં પોલીસ પાસે નજરે જોનર કોઈ સાક્ષી નથી. પોલીસ આ બાબતને સારી રીતે જાણતી હોવાથી હવે એ આ કેસમાં કોઈ કચાશ રાખવા માગતી નથી. પોલીસે આ કેસનો વ્યાપ વધારી દીધો છે. હવે પોલીસે સિયાના ભાઈની પણ 10 કલાક પૂછપરછ કરી છે.
પોલીસે ફરીથી સિયાના માતા પિતાને પણ બોલાવવાની તૈયારી કરી છે. સિયા અને ચેતન ચૌધરીએ જે ચેટ ડિલિટ કરી દીધી છે એ પોલીસ રિકવર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. હાલમાં પોલીસ પાસે સીસીટીવીના પૂરાવા હોવાથી પોલીસે આ દીશામાં તપાસ આરંભી છે. આ કેસ અતિ ચર્ચાસ્પદ બની ગયો હોવાથી પોલીસ પણ કંઈ કાચુ કાપવાના મૂડમાં નથી. મહારાષ્ટ્રના સીએમ ફડણવીસે પણ આ કેસને ફાસ્ટટ્રેક કોર્ટમાં ચલાવવાની અને સરકારી વકીલ તરીકે ઉજ્જવલ નીકમને કેસ સોંપવાની મંજૂરી આપી દીધી છે.
Pune, Maharashtra: On the Ketan Agrawal Murder Case, Accused Siya's advocate, Ashutosh Srivastava says, "As far as the vakalatnama is concerned, Siya herself has signed and given it to us, and we will file it in court at the earliest possible date. As far as her family is… pic.twitter.com/zv9agCV7qe
— IANS (@ians_india) June 26, 2026
વકીલનો દાવો – કોઈ સીધા પુરાવા નથી
Pune, Maharashtra: On the Ketan Agrawal Murder Case, Accused Siya's advocate, Ashutosh Srivastava says, "...As far as the vakalatnama is concerned, Siya herself has signed and given it to us, and we will file it in court at the earliest possible date. As far as her family is… pic.twitter.com/1WmfAGhXPq
— IANS (@ians_india) June 26, 2026
જાણી લો સિયાના એડવોકેટે IANS સાથેના ઈન્ટરવ્યુમાં શું કહ્યું
મેં સુપ્રીમ કોર્ટ ઔર બાકી જો ભારત કે જો કોર્ટ હૈં, વહા પ્રેક્ટિસ કરતા હૂં। જહા તક વકાલતનામા કા સવાલ હૈ તો સિયા ને ખુદ જો હૈ વકાલતનામા દિયા હૈ, જેસે હમ કોર્ટ મેં ફાઈલ કરેંગે અભી અર્લિએસ્ટ જો ભી પોસિબલ હૈ ડેટ પે। ઔર જહા તક પરિવાર કા સવાલ હૈ તો દેખિયે પરિવાર સે તો હમારી એસી કોઈ ખાસ બાત નહીં હૈ ઇસ બારે મેં।
ઔર મુઝે લગતા હૈ કી ઉસકે જો પરિવાર હૈં વો ઓલરેડી ડિસ્ટ્રેસ સે ગુજર રહે હૈં, ઓલરેડી ઉસકે ફાધર હોસ્પિટલ મેં હૈં, તો મુઝે નહીં લગતા કી મુઝે પરિવાર કો અભી જ્યાદા કુછ ઇસ બારે મેં ડિસ્ટર્બ કરના ચાહિયે। ક્યોંકિ જીતના ભી અભી ઇન્ફોર્મેશન હૈ, વો સિયા જી સે હમેં મિલ જાયેગા।
ઔર બાકી અગર કુછ ઔર ઇન્ફોર્મેશન લગેગા, તો હમ જરૂર પરિવાર સે કુછ ઇન્ફોર્મેશન લેંગે કેસ કે બારે મેં। અભી એસા કોઈ હમારા જો હૈ ઈરાદા અભી ફિલહાલ કે લિએ તો નહીં હૈ।
હમારી થોડી બહુત બાતચીત હુઈ હૈ, લેકિન અભી પોલીસ કા ઇન્વેસ્ટિગેશન ચલ રહા હૈ ઔર મેં યહી એક્સપેક્ટ કરતા હૂં કી સિયા જો હૈ હર તરીકે સે કોઓપરેટ કરે, પોલીસ કો, ઔર વો કર ભી રહી હૈં હર તરીકે સે. ઔર હમ નહીં ચાહતે કી અભી ઇન્વેસ્ટિગેશન મેં કોઈ ભી બાધા આયે।
ઔર હમ પોલીસ કે સહયોગ સે, ઉનકે કોઓપરેશન સે જો હમેં વો કર ભી રહે હૈં, હમેં ભી વો મોકા જરૂર દેંગે તાકી હમ હર એક ઇન્ફોર્મેશન કો હમ ભી સિયા સે લે સકેં, ઉસકા પણ પક્ષ હમ સમજ સકેં ઔર કોર્ટ કે સામને હમ ઉસકો ભી પેશ કર સકેં।
ઇસ કેસ સે રિલેટેડ જાનકારી તો દેખિયે એસા હૈ કી અભી ઇન્વેસ્ટિગેશન જેસે મેંને બતાયા વો ચલ રહા હૈ। ઇન્વેસ્ટિગેશન મેં ક્યા તથ્ય સામને આતા હૈ, પોલીસ ક્યા બાતોં કો લેકર કે આતી હૈ, ઉસી કે બેસ પે ભી હમારા સવાલ જો હૈ સિયા યા ઉસકે પરિવાર સે હોગા તાકી હમ પૂરે કેસ કો ઠીક સે સમજ સકેં।
ઔર હમ ભી કોશિશ યહી કરેંગે કી હર તરીકે સે જો હૈ સચ્ચાઈ સામને આયે ઔર હરેક કો ઇન્સાફ મિલે, કિસી કે સાથ ના ઇન્સાફી ના હો, યહી હમારી પૂરી કોશિશ રહેગી ઇસમેં। ઔર હમ કોર્ટ કો પણ હર તરહ સે સહયોગ કરેંગે તાકી હમ ભી અસિસ્ટ કર પાએં કોર્ટ કો, ઔર કોર્ટ તક હમ સારી સચ્ચાઈ કો સામને લા સકેં જિસે ન્યાય મિલ સકે સબકો।
દેખિયે, સિર્ફ બોલ દેને સે કી ઓપન એન્ડ શટ કેસ હૈ, વૈસા નહીં હૈ। અભી ઇન્વેસ્ટિગેશન ચલ રહા હૈ ઔર ઇન્વેસ્ટિગેશન મેં હમેં દેખના હોગા કી કિતને ડાયરેક્ટ વિટનેસેસ હૈં ઇસમેં ઔર ક્યા પુખ્તા સબૂત ઉસકે ખિલાફ આતા હૈ.... જો યે સાબિત કરે કી ઉસને એસા કોઈ કામ કિયા હૈ યા વો ગિલ્ટી હૈ ઇસ ઓફેન્સ કી।
અભી તક તો જહા તક મેં સુન પાયા હૂં, દેખ પાયા હૂં, હાલાંકિ અભી તો ઇન્વેસ્ટિગેશન ચલ રહા હૈ કોઈ રિપોર્ટ આયી નહીં હૈ, લેકિન અભી તક જો સુનને મેં આ રહા હૈ, જો હમ દેખ રહે હૈં, ઉસસે એસા કોઈ કોન્ક્રીટ જો હૈ મુદ્દા વો સાબિત કરકે... ઉસમેં પણ પોલીસ લગી હૈ, બટ અભી તક મુઝે લગતા હૈ કી ઇન્વેસ્ટિગેશન અભી ઔર હોના બાકી હૈ। અભી ઇસમેં કુછ કન્ક્લૂડ નહીં કિયા જા સકતા હૈ, એસા મેરા માનના હૈ।
પોલીસ ને અભી તક ઇસ બાત કો ઓફિશિયલી કોઈ કન્ક્લૂડ નહીં કિયા હૈ। વો તો જબ ચાર્જશીટ વો ફાઈલ કરેંગે, ઉસ ચાર્જશીટ કે બેસ પે હી યે બાત કો કહા જા સકતા હૈ।
અબ કિસી કે જો હૈ ઓરલ સ્ટેટમેન્ટ યા કિસી ને કુછ બોલા હો તો ઉસપે મેં જ્યાદા કુછ નહીં કહેના ચાહુંગા, યે ઉનકા અપના માનના, સમજના હો સકતા હૈ ઇસ કેસ કે બારે મેં। હરેક વ્યક્તિ કા અપના સોચ હો સકતા હૈ કિસી પણ કેસ કો લેકર કે।
લેકિન જો સબૂત હૈ, જો ચાર્જશીટ હૈ, ઉસમેં જો ભી બાતેં સામને આતી હૈં, હમ તો ઉસી કે ઉપર રિલાઈ કરકે હી હમ કોર્ટ મેં રિપ્રેઝન્ટ કરેંગે ઇસ કેસ કો।
પોલીસ પાસે કયા છે મજબૂત પૂરાવા
૨,૦૦૪ કોલ્સનો રેકોર્ડ : પોલીસ પાસે સિયા ગોયલ અને તેના કથિત બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરી વચ્ચેના કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ્સ (CDR) છે, જે દર્શાવે છે કે બંને છેલ્લા ૬ મહિનામાં ૨,૦૦૪ વખત ફોન પર સંપર્કમાં હતા.
૨૩૮ કલાકની વાતચીત : બંનેએ ફોન પર આશરે ૨૩૮ કલાક જેટલો મોટો સમય વિતાવ્યો હતો, જેમાં ઘણા કોલ્સ ૨ થી ૩ કલાકથી પણ વધુ લાંબા હતા.
CCTV ફૂટેજ: લોહગઢ કિલ્લા અને તેની આસપાસના વિસ્તારોના સીસીટીવી ફૂટેજ, જે ઘટનાના દિવસે આરોપીઓની ગતિવિધિઓ અને હાજરીની પુષ્ટિ કરે છે.
ડિલીટ કરેલી ચેટ્સ : સિયા અને ચેતને પુરાવા નાશ કરવા માટે હત્યા પહેલાં અને પછી પોતાના મોબાઈલની ચેટ હિસ્ટ્રી અને રિસાયકલ બિન ખાલી કરી દીધા હતા. આ ફોન અત્યારે ફોરેન્સિક લેબ (FSL) માં મોકલાયા છે, જ્યાંથી રિકવર થનારો ડેટા ડિજિટલ પુરાવાઓ બનશે.
પુણે ગ્રામીણના એસપી (SP) સંદીપ સિંહ ગિલના જણાવ્યા અનુસાર, આટલી લાંબી વાતચીત અને સીસીટીવી (CCTV) ફૂટેજના આધારે શંકા મજબૂત બને છે કે કેતનના મોત પાછળ કોઈ મોટું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું.
શું છે આ ઘટનાની તવારીખ
ગત ૧૮ જૂનના રોજ ૨૬ વર્ષના કેતન અગ્રવાલનું લોહગઢ કિલ્લા પરથી નીચે પડવાના કારણે મોત થયું હતું. તે પોતાની મંગેતર સિયા ગોયલ સાથે ત્યાં ફરવા ગયો હતો. આ કેસમાં પુણે ગ્રામીણના ડેપ્યુટી એસપી ગજાનન તોમપેએ જણાવ્યું કે આ કેસની તપાસ માટે પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો દરેક એંગલ પર કામ કરી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં ઘણા લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે અને કેસના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે સિયાના ભાઈ સાહિલ અને અન્ય કેટલાક સંબંધીઓની પણ કડક પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. અમે આ કેસમાં કંઈ પણ કાચુ કાપવાના મૂડમાં નથી.
સિયાના ભાઈને બધી જ ખબર હતી
આ કેસમાં એક વેપારીના પુત્રની હત્યા થઈ ગઈ છે. જેના 25મીએ લગ્ન હતા. આ કેસમાં સિયા નામની મંગેતર એટલા માટે લગ્ન કરવા માગતી નહોતી કે કેતન વિગ પહેરતો હતો અને હકલાતો હતો. તેણે કેતનને લગ્ન ના કરવા માટે સમજાવ્યો હતો પણ કેતન માનવા તૈયાર નહોતો કારણ કે હવે લગ્નની તૈયારીઓ પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. સિયાનો ભાઈ દાવો કરી રહ્યો છે કે અમે અને ચેતન ચૌધરી એક જ સમાજના છીએ. મારી બહેને અમને કહ્યું હોત તો અમે એના લગ્ન ચેતન સાથે કરાવી આપવા તૈયાર થઈ જાત. મેં મારી બહેનને ઘણીવાર સમજાવી હતી પણ એ આ હદે જશે એની કલ્પના નહોતી.
લગ્ન નહોતા કરવા તો ના પાડી દેવી હતી
કેતનના પિતા વિશાલ અગ્રવાલ પણ એ જ કહી રહ્યાં છે કે જો પહેલાંથી ના પાડી દીધી હોત તો અમારો દીકરો જીવતો હોત. લગ્ન નહોતા કરવા તો ના પાડી દેવી હતી. સિયાના માતાપિતા પણ સિયાને બચાવી તો રહ્યાં છે પણ સાથે એ પણ કહી રહ્યાં છે કે દીકરીએ ભૂલ કરી હોય તો તેને પણ એ જ કિલ્લા પરથી નીચે ફેંકી દો. હવે આ કેસ ટોક ઓફ ધી ટાઉન હોવાથી પોલીસ તંત્રએ મજબૂત પૂરાવા ઉભા કરવા માટે કમર કસી છે.