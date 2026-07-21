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સિયા વિશે મોટો ખુલાસો, સોપારી આપવાનો કર્યો હતો પ્રયત્ન, પણ...જાણો કેમ જોતા હતા જાપાની વીડિયો?

Ketan Agarwal Case: પોતાના જ મંગેતરને લોહગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો મારીને મોત નિપજાવવાની આરોપી સિયા ગોયલ વિશે વળી પાછો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. તે અને ચેતન જાપાની વીડિયો કેમ જોતા હતા તેના વિશે પણ મોટો દાવો કરાયો છે. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 21, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:43 PM IST
સિયા વિશે મોટો ખુલાસો, સોપારી આપવાનો કર્યો હતો પ્રયત્ન, પણ...જાણો કેમ જોતા હતા જાપાની વીડિયો?
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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