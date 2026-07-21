/સિયા વિશે મોટો ખુલાસો, સોપારી આપવાનો કર્યો હતો પ્રયત્ન, પણ...જાણો કેમ જોતા હતા જાપાની વીડિયો?

18 જૂનના રોજ પુનાના લોહગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો મારીને મંગેતરનું મોત નિપજાવવાની આરોપી સિયા ગોયલ વિશે એક નવો અને ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. આરોપી સિયા ગોયલ અને તેના આરોપી પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ ઘટનાને અંજામ આપવા માટે સોપારી આપવાની પણ યોજના ઘડી હોવાનો દાવો કરાયો છે. જો કે આ અંગે સત્તાવાર રીતે કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી. કોર્ટે બંનેની કસ્ટડીને લંબાવીને 29 જુલાઈ સુધી કરી છે.
રિપોર્ટમાં મોટો ખુલાસો
ભાસ્કર ઈંગ્લિશના એક રિપોર્ટમાં પોલીસના હવાલે કહેવાયું છે કે સિયા અને ચેતને એક કોન્ટ્રાક્ટ કિલરને પુનાની એક હોટલમાં બોલાવ્યો હતો. એવો પણ દાવો થઈ રહ્યો છે કે તે સંબંધિત સીસીટીવી ફૂટેજ પણ પોલીસને મળ્યા છે. જાણકારોનું માનવું છે કે બંનેના સંપર્કમાં આવેલા વ્યક્તિ આરોપીઓ વિરુદ્ધ કેસમાં મહત્વના સાક્ષી સાબિત થઈ શકે છે.
નામ સાંભળતા જ ના પાડી દીધી?
જાપાની વીડિયો જોતા હતા?
કેતનના પિતાની આકરી સજાની માંગણી
કેતન અગ્રવાલના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે શુક્રવારે આ મામલે તાત્કાલિક સુનાવણીની માંગણી કરી છે. તેમણે આ હત્યાકાંડમાં પકડાયેલા બંને આરોપીઓને કડક સજા મળે એવી પણ માંગણી કરી હતી. તેમણે પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં કહ્યું હતું કે મારા પુત્રને જેમ બને તેમ જલદી ન્યાય મળવો જોઈએ અને દોષિતોને વધુમાં વધુ સજા મળવી જોઈએ. તપાસ યોગ્ય દિશામાં ચાલુ છે અને કેસની સુનાવણી ફાસ્ટટ્રેક કોર્ટમાં થવી જોઈએ.
આરોપી સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરી પહેલેથી પરિણીત હતા તે મામલે ચાલતા સમાચારો પર વિશાલ અગ્રવાલે કહ્યું કે આ વિશે તેમને કોઈ માહિતી નહતી, તેમને તો મીડિયાના માધ્યમથી ખબર પડી. સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીને 23 જૂનના રોજ ધરપકડ કરાયા હતા. હાલ બંને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે.
બંને પર એવો આરોપ છે કે સિયા અને ચેતને 18 જૂનના રોજ પુના જિલ્લાના લોહગઢ કિલ્લા પરથી 26 વર્ષના રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસમેન કેતન અગ્રવાલને ધક્કો મારીને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો. આ કિલ્લો પર્યટકો અને ટ્રેકર્સ વચ્ચે ખુબ લોકપ્રિય છે અને અત્યંત સુંદર જગ્યા છે.