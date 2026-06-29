/Ketan Murder: શોપિંગ માટે 1 કરોડ, સગાઈ પહેલા ચેતન સાથે ઉદયપુર ટ્રિપ, કેતન હત્યાકાંડમાં મોટા ખુલાસા

પુણેના કારોબારી કેતનની હત્યા બાદ નવા-નવા ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કેતન સાથે સગાઈ થતાં પહેલા સિયા ગોયલ પોતાના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીની સાથે ઉદયપુર ફરવા ગઈ હતી. પોલીસ તપાસમાં આ વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સિયા અને કેતન અગ્રવાલે ફેબ્રુઆરીમાં સગાઈ કરી હતી. જેની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે. તસવીરોમાં બંને એકબીજાના પ્રેમમાં જોવા મળી રહ્યાં છે. પરંતુ આ પ્રેમની પાછળ કેતનને ખતમ કરવાનું ખતરનાક ષડયંત્ર હતું.
પોલીસ પ્રમાણે સિયા અને ચેતન એક ગ્રુપની સાથે સગાઈ પહેલા ઉદયપુર ફરવા ગયા હતા. ત્યાં ઘણો સમય રોકાયા હતા. હાલ પોલીસ ઉદયપુર એંગલ, ટ્રિપ રેકોર્ડ અને અન્ય પુરાવા એકત્ર કરી આ ષડયંત્રની કડીઓ જોડી તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ પ્રમાણે સિયાએ જણાવ્યું કે તે ક્યારેય કેતન સાથે લગ્ન કરવા ઈચ્છતી નહોતી.
કેતન સાથે લગ્ન કરવા ઈચ્છતી નહોતી સિયા
સિયા ગોયલ કેતન સાથે લગ્ન કરવા ઈચ્છતી નહોતી અને તેની હત્યા પાછળ કારણ હતું કે તેને ઓછામાં ઓછા 3 વર્ષનો સમય હજુ મળી જશે. સિયા અને ચેતનને લગ્ન તોડવાની બદનામીનો ડર લાગતો હતો. સિયા ત્રણ વર્ષ બાદ ચેતન ચૌધરી સાથે લગ્ન કરવા ઈચ્છતી હતી.
તપાસમાં સામે આવ્યું કે સિયાએ કેતન અગ્રવાલ પાસેથી શોપિંગ માટે 2 કરોડ રૂપિયા લીધા, જે તેણે ચેતનને આપી દીધા. ચેતન આ પૈસાથી પોતાનું કરિયર અને કારોબાર સેટ કરવા ઈચ્છતો હતો. ચેતને સિયાને કહ્યું કે પૈસ મળ્યા બાદ તેને આર્થિક રીતે મજબૂત થવામાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષનો સમય લાગી જશે. હત્યાની પાછળ પ્લાન તે પણ હતો કે કેતનની હત્યાના થોડા સમય બાદ ચેતન સિયા ગોયલના પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી લગ્નની વાતચીત કરત.
પોલીસે રીક્રીએટ કર્યો ક્રાઇમ સીન
પોલીસે પુણેના રિયલ એસ્ટેટ કારોબારી કેતન અગ્રવાલની હત્યાની આરોપી તથા તેની મંગેતર સિયા ગોયલને (રવિવાર) લોહાગઢ કિલ્લા લઈ જઈ ઘટનાસ્થળે ક્રાઇમ સીન રિક્રીએટ કર્યો. પોલીસ અનુસાર આ પ્રક્રિયાનો ઉદ્દેશ્ય 18 જૂનના સમગ્ર ઘટનાક્રમની માહિતી મેળવવાનો હતો.
આરોપ છે કે સિયા અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ કેતન અગ્રવાલની કિલ્લા પરથી ધક્કો મારી હત્યા કરી દીધી હતી. પુણે ગ્રામીણ પોલીસના એક વરિષ્ટ અધિકારીએ કહ્યું- સિયાને લોહાગઢ કિલ્લામાં તે સ્થળ પર લઈ જવામાં આવી, જ્યાંથી તેણે ચેતન ચૌધરી સાથે મળી અગ્રવાલને કથિત રીતે ધક્કો માર્યો હતો.
આર્ટિકલ સાથે જોડાયેલા મહત્વના Q&A
પ્રશ્ન 1: કેતન અગ્રવાલની હત્યા કોણે અને ક્યાંથી ધક્કો મારીને કરી હતી?
જવાબ: કેતનની હત્યા તેની મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ લોહાગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો મારીને કરી હતી.
પ્રશ્ન 2: સિયા ગોયલે કેતન પાસેથી શોપિંગના નામે કેટલા રૂપિયા લીધા હતા અને તે કોને આપ્યા હતા?
જવાબ: સિયાએ કેતન પાસેથી શોપિંગ માટે ૨ કરોડ રૂપિયા લીધા હતા અને તે પોતાના પ્રેમી ચેતનને આપી દીધા હતા.
પ્રશ્ન 3: કેતન સાથે સગાઈ કરતા પહેલા સિયા ગોયલ કોની સાથે ઉદયપુર ટ્રિપ પર ગઈ હતી?
જવાબ: સગાઈ કરતા પહેલા સિયા ગોયલ પોતાના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથે ઉદયપુર ટ્રિપ પર ગઈ હતી.
પ્રશ્ન 4: સિયા કેતનની હત્યા કરીને કેટલા વર્ષનો સમય મેળવવા માંગતી હતી અને કેમ?
જવાબ: સિયા ઓછામાં ઓછો 3 વર્ષનો સમય મેળવવા માંગતી હતી જેથી બદનામી વગર 3 વર્ષ પછી ચેતન સાથે લગ્ન કરી શકે.
પ્રશ્ન 5: 18 જૂનના ઘટનાક્રમની કડીઓ મેળવવા માટે પોલીસે તાજેતરમાં શું કર્યું?
જવાબ: પોલીસે આરોપી સિયા ગોયલને લોહાગઢ કિલ્લા પર લઈ જઈને સમગ્ર ઘટનાનો ક્રાઇમ સીન રીક્રીએટ કર્યો હતો.