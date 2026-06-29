Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /Ketan Murder: શોપિંગ માટે 1 કરોડ, સગાઈ પહેલા ચેતન સાથે ઉદયપુર ટ્રિપ, કેતન હત્યાકાંડમાં મોટા ખુલાસા

Ketan Murder: શોપિંગ માટે 1 કરોડ, સગાઈ પહેલા ચેતન સાથે ઉદયપુર ટ્રિપ, કેતન હત્યાકાંડમાં મોટા ખુલાસા

Ketan Murder Case: હત્યા બાદ નવા-નવા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કેતન સાથે સગાઈ થતાં પહેલા સિયા ગોયલ પોતાના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથે ઉદયપુર ટ્રિપ પર ગઈ હતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 29, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:49 AM IST
Ketan Murder: શોપિંગ માટે 1 કરોડ, સગાઈ પહેલા ચેતન સાથે ઉદયપુર ટ્રિપ, કેતન હત્યાકાંડમાં મોટા ખુલાસા
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આજે ભગવાન જગન્નાથજીની જળયાત્રા, 108 કળશથી જળાભિષેક બાદ ગજવેશ દર્શન, પછી 15 દિવસ જશે
Rath Yatra1 hr ago
2
Gold rate1 hr ago
3
Iran Us War2 hrs ago
4
Akanksha Chamola2 hrs ago
5
Gandhinagar Na Kavadava2 hrs ago