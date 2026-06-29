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ફક્ત ચેતનને જ હાથકડી... બાપના બગીચામાં ફરતી હોય એમ સિયા કેમ પોલીસની વચ્ચે ફરી રહી છે, કેમ અપાઈ રહી છે આઝાદી

Ketan Agarwal Death Case : પુનાના ચકચારી મર્ડર કેસમાં હવે અનેક સવાલો પણ ઉભા થયા છે. આ કેસમાં એકના એક દીકરાની મંગેતર સિયાએ હત્યા કરી દીઝી હોવા છતાં બાપના બગીચામાં ફરતી હોય એમ કેમ સિયા ફરી રહી છે. સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીને દર્શાવતો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે; જેમાં ચેતનને હાથકડી પહેરાવેલી બતાવવામાં આવી છે, જ્યારે સિયાને નથી. જાણી લો પોલીસ કેમ સિયાને હથકડી પહેરાવી રહી નથી.

Written ByKaran Rajput
Published: Jun 29, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:52 PM IST
ફક્ત ચેતનને જ હાથકડી... બાપના બગીચામાં ફરતી હોય એમ સિયા કેમ પોલીસની વચ્ચે ફરી રહી છે, કેમ અપાઈ રહી છે આઝાદી

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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