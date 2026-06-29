/ફક્ત ચેતનને જ હાથકડી... બાપના બગીચામાં ફરતી હોય એમ સિયા કેમ પોલીસની વચ્ચે ફરી રહી છે, કેમ અપાઈ રહી છે આઝાદી

Siya Goyal, Lohagad Fort : સિયા ગોયેલ અને પુણેના ઉદ્યોગપતિ કેતન અગ્રવાલનો કેસ હાલમાં ટોક ઓફ ધી ટાઉન બની ગયો છે. આ કહેવાતા કથિત પ્રેમીનો એક વીડિયો હાલમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આરોપી સિયા ગોયલને પોલીસ કસ્ટડીમાં પૂછપરછ કે રિકન્સ્ટ્રક્શ માટે લોહાગઢ કિલ્લામાં લઈ જવામાં આવી રહી છે, છતાં તે હાથકડી વગર દેખાય છે. પોલીસની વચ્ચે પણ છૂટથી આઝાદ ફરી રહી છે. જ્યારે તેનો પ્રેમી ચેતન હાથકડી પહેરેલો જોવા મળે છે. આનાથી લોકોમાં પ્રશ્નો ઉભા થયા છે કે સિયાને હાથકડી કેમ ન લગાવવામાં આવી રહી નથી. પોલીસ એને કેમ વિશેષ છૂટછાટો આપી રહી છે. તો ચાલો સમજીએ કે આ પાછળનું કારણ શું છે અને હાથકડી લગાવવા અંગેના નિયમો શું છે...
નિયમો શું છે?
પોલીસ નિયમો અને કોર્ટના ચુકાદાઓ અનુસાર, સામાન્ય રીતે પુરુષો કે સ્ત્રીઓ બંને પર હાથકડીનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી - ફક્ત એસ્કોર્ટ હેતુ માટે પણ. મહિલાઓના કેસોમાં પોલીસને હાથકડીનો ઉપયોગ ટાળવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल हैं। उनकी सगाई हो चुकी थी और इस साल उनकी शादी होने वाली थी। देखिए वे एक-दूसरे के साथ कितने खुश, प्यार में और सहज हैं।
उन्होंने साथ में एक शानदार भविष्य का सपना देखा होगा, लेकिन क्रूर किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। 18 जून को सिया के जन्मदिन पर,… pic.twitter.com/SVGNmHHFku
— Ms.Bhumi (@ibmindia20) June 24, 2026
હાથકડીના ઉપયોગ અંગેનો પોલીસ પ્રોટોકોલ
કયા કયા કેસોમાં પોલીસ હાથકડી પહેરાવી શકે છે
BNSS ની કલમ 43(3) અનુસાર એક સાથે મળીને કરેલો ગુના, આતંકવાદ, ડ્રગ સંબંધિત ગુનાઓ, ગેરકાયદેસર હથિયારો અને દારૂગોળો રાખવા, હત્યા, બળાત્કાર, એસિડ હુમલા, ચલણ અથવા સિક્કાઓની નકલ, માનવ તસ્કરી, બાળકો સામે જાતીય ગુનાઓ અથવા રાજ્ય વિરુદ્ધના ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓની ધરપકડ અથવા રજૂઆત દરમિયાન હાથકડીનો ઉપયોગ કરી શકાય.
મહિલાઓ માટે આ અપવાદરૂપ છે
કોને આગળ અને કોને પાછળ હાથકડી લગાવાય
સિયા ગોયલ અને કેતન અગ્રવાલનો કેસ હાલમાં ભારે ચર્ચાસ્પદ છે ત્યારે સિયાને છૂટથી ફરતી જોઈને ઘણાને સવાલો થાય છે કે સિયાને કેમ છૂટ અપાઈ છે પણ કાયદામાં આ બાબતની જોગવાઈ છે. સિયાની ઉંમર હજુ 20 વર્ષની છે. કાયદામાં સિયાને હાથકડી ન પહેરાવી શકાય એવી છૂટછાટ છે. જેથી પોલીસ પણ આ બાબતને સારી રીતે જાણતી હોવાથી એ નિયમોનું પાલન કરી રહી છે.
FAQs
પ્રશ્ન: લોહાગઢ કિલ્લામાં સીન રિકન્સ્ટ્રક્શન વખતે સિયા કેમ હાથકડી વગર દેખાઈ?
જવાબ : સિયાની ઉંમર ૨૦ વર્ષની છે અને કાયદા મુજબ મહિલાઓ તેમજ ૨૧ વર્ષથી ઓછી વયના આરોપીઓને સામાન્ય સંજોગોમાં હાથકડી પહેરાવી શકાતી નથી.
પ્રશ્ન: કાયદા અનુસાર કઈ વયના આરોપીઓને કોર્ટની મંજૂરી વિના હાથકડી પહેરાવી શકાતી નથી?
જવાબ : ૨૧ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના ગુનેગારોને કોર્ટની આગોતરી પરવાનગી વિના હાથકડી પહેરાવી શકાતી નથી.
પ્રશ્ન: પોલીસ કયા સંજોગોમાં આરોપીને હાથકડી પહેરાવી શકે છે?
જવાબ : જો આરોપી ગંભીર ગુનેગાર હોય, હિંસક હોય અથવા તેના ભાગી જવાની આશંકા હોય તો જ પોલીસ હાથકડીનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
પ્રશ્ન: BNSS ની કલમ 43(3) હેઠળ કયા ગુનાઓમાં હાથકડીનો ઉપયોગ કરવાની જોગવાઈ છે?
જવાબ : હત્યા, બળાત્કાર, આતંકવાદ, એસિડ હુમલો અને ડ્રગ્સ જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં ધરપકડ દરમિયાન હાથકડી વાપરી શકાય છે.
પ્રશ્ન: પોલીસ રિમાન્ડ દરમિયાન હાથકડીનો ઉપયોગ કરવા માટે શું જરૂરી છે?
જવાબ : પોલીસ રિમાન્ડ દરમિયાન અધિકારીઓએ હાથકડીનો ઉપયોગ કરવા માટે કોર્ટની લેખિત પરવાનગી મેળવવી આવશ્યક છે.
પ્રશ્ન: શું હોસ્પિટલમાં દાખલ આરોપીને હાથકડી પહેરાવી શકાય?
જવાબૂ : ના, જો આરોપી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ અથવા દાખલ હોય તો હાથકડીનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી.
પ્રશ્ન : સામાન્ય રીતે હાથકડી શરીરના કયા ભાગમાં (આગળ કે પાછળ) લગાવવામાં આવે છે?
જવાબ: સામાન્ય રીતે હાથકડી આગળના ભાગમાં જ લગાવવામાં આવે છે, પરંતુ રીઢા ગુનેગારો કે ગુંડાઓના કિસ્સામાં તે પાછળ લગાવી શકાય છે.
પ્રશ્ન : આરોપી જ્યારે જમતો હોય અથવા શૌચાલયનો ઉપયોગ કરતો હોય ત્યારે હાથકડી કાઢી શકાય છે.
જવાબ : હા બિલકુલ કાઢી શકાય છે. પોલીસ હાથકડી ખોલી શકે છે.