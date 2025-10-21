Prev
આત્મહત્યા કરવાને બદલે ધારાસભ્યોને મારી નાખો, પૂર્વ ધારાસભ્યની ખેડૂતોને સલાહ

Farmers Protest: પૂર્વ ધારાસભ્યએ કહ્યું કે, ખેડૂતોએ આત્મહત્યા શા માટે કરવી? ધારાસભ્યને મારી નાખો, તેના ટુકડા કરી નાખો. ખેડૂતોએ નગ્ન થઈને ધારાસભ્યના નિવાસસ્થાન સામે બેસીને પેશાબ કરવો જોઈએ. જો આમ કરવામાં આવે તો સરકાર પાછી સામાન્ય થઈ જશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:35 AM IST

આત્મહત્યા કરવાને બદલે ધારાસભ્યોને મારી નાખો, પૂર્વ ધારાસભ્યની ખેડૂતોને સલાહ

Farmers Protest: મહારાષ્ટ્રના છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય બચ્ચુ કડુના એક નિવેદનથી વિવાદ થયો છે. તેમણે ખેડૂતોને આત્મહત્યા કરવાને બદલે ધારાસભ્યને કાપી નાખવા અથવા મારી નાખવાની સલાહ આપી હતી. મહારાષ્ટ્રના મંત્રી સંજય શિરસાતે આ ટિપ્પણીની આકરી ટીકા કરી હતી અને ખેડૂતોને ઉશ્કેરવાનું ટાળવા વિનંતી કરી હતી. 

સરકાર તેમના પ્રશ્નોનો ઝડપથી ઉકેલ લાવે

અમરાવતી જિલ્લાના પ્રહાર જનશક્તિ પાર્ટીના નેતા એક સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. તેમણે ખેડૂતોને કહ્યું કે જો તેઓ ઇચ્છતા હોય કે સરકાર તેમના પ્રશ્નોનો ઝડપથી ઉકેલ લાવે, તો તેમણે આત્મહત્યા કરવાને બદલે ધારાસભ્યોને હિંસક રીતે નિશાન બનાવવા જોઈએ.

શબ્દો પર કાર્યવાહી કરવાનો પડકાર ફેંક્યો

બચ્ચુ કડુએ કહ્યું કે, આત્મહત્યા શા માટે કરવી? ધારાસભ્યને મારી નાખો, તેને કાપી નાખો. ખેડૂતોએ ધારાસભ્યના નિવાસસ્થાન સામે નગ્ન થઈને પેશાબ કરવો જોઈએ. જો આવું કરવામાં આવે તો સરકારને સામાન્ય સ્થિતિમાં લાવવામાં આવશે. આ નિવેદનનો વીડિયો પ્રસારિત થયા પછી, શિવસેનાના નેતા અને મંત્રી સંજય શિરસાતે કડુને ખેડૂતોને ઉશ્કેરવાને બદલે તેમના શબ્દો પર કાર્યવાહી કરવાનો પડકાર ફેંક્યો.

ખેડૂતોને ઉશ્કેરવાનો આરોપ

સંજય શિરસાતે કહ્યું કે, બચ્ચુ કડુએ આ જાતે કરવું જોઈએ. શું તેઓ ખેડૂતોને ઉશ્કેરવા અને ખેડૂતો સામે વધુ ગુનાઓ નોંધવા માંગે છે? તેમણે પોતાની જીભ પર કાબૂ રાખવો જોઈએ. સપ્ટેમ્બરમાં આવેલા પૂર અને વરસાદને કારણે ખેડૂતો પહેલેથી જ મુશ્કેલીમાં છે. શું કડુ ઇચ્છે છે કે તેઓ હત્યા કરે?

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

MaharashtrafarmersloanSuicideGujarati Newsfarmers protest

