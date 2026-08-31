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'ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડશે...': ન્યૂયોર્કમાં તિરંગાના અપમાન પર કિરણ રિજિજુની ચેતવણી

Indian Flag Disrespected In New York Video: અમેરિકામાં RSS વડા મોહન ભાગવતના કાર્યક્રમ સામે ન્યુ યોર્કના મેડિસન સ્ક્વેર ગાર્ડનમાં ઘણા લોકો વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજ પ્રત્યે દર્શાવવામાં આવેલા અપમાન અંગે કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ પ્રતિક્રિયા આપી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 31, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:32 AM IST
'ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડશે...': ન્યૂયોર્કમાં તિરંગાના અપમાન પર કિરણ રિજિજુની ચેતવણી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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'ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડશે...': ન્યૂયોર્કમાં તિરંગાના અપમાન પર કિરણ રિજિજુની ચેતવણી
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