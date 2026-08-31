'ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડશે...': ન્યૂયોર્કમાં તિરંગાના અપમાન પર કિરણ રિજિજુની ચેતવણી

Indian Flag Disrespected In New York Video: ઘણા લોકો અમેરિકામાં RSS વડા મોહન ભાગવતના કાર્યક્રમનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન, ન્યૂ યોર્કના મેડિસન સ્ક્વેર ગાર્ડનમાં કેટલાક પ્રદર્શનકારીઓએ ભારતીય ધ્વજનું અપમાન કર્યું હતું. એક શીખ પોતાના પગમાં રાષ્ટ્રધ્વજ બાંધીને પોઝ આપતો જોવા મળ્યો હતો. આ વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થયો છે.
કેન્દ્રીય મંત્રી અને ભાજપ નેતા કિરેન રિજિજુએ ન્યૂ યોર્કના મેડિસન સ્ક્વેર ગાર્ડનમાં પ્રદર્શન દરમિયાન ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન કરનારા પ્રદર્શનકારીઓની ટીકા કરી છે.
કિરેન રિજિજુની પ્રતિક્રિયા
આ વિરોધ શનિવારે (29 ઓગસ્ટ, 2026)ના રોજ થયો હતો, જ્યારે RSS વડા મોહન ભાગવત મેડિસન સ્ક્વેર ગાર્ડનમાં એક કાર્યક્રમને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ આ ઘટનાનો જવાબ આપતા કહ્યું કે RSS, BJP અથવા સરકારની ટીકા સ્વીકાર્ય છે, પરંતુ તેમણે ભારત અથવા તેના રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન કરવા સામે ચેતવણી આપી હતી.
પોતાના X પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા કિરેન રિજિજુએ લખ્યું કે, અમે હંમેશા કહ્યું છે કે તમને RSS, BJP, કે સરકારની ટીકા કરવાની સ્વતંત્રતા છે, પરંતુ આપણા રાષ્ટ્રનું અપમાન ન કરો. ધ્યાનથી સાંભળો. આપણા ધ્વજ અને મારા દેશનું અપમાન ન કરો. તમારે આની ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ઘટના પાછળ ખાલિસ્તાન સમર્થક વિરોધીઓનો હાથ હતો. લોકો આ વીડિયોની ઓનલાઈન પણ ટીકા કરી રહ્યા છે.
અપમાન પાછળ SFJનો હાથ
વાયરલ વીડિયોમાં, ખાલિસ્તાન સમર્થક શીખ કેમેરા સામે પગમાં ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજ બાંધીને પોઝ આપતો જોવા મળે છે. અન્ય વિરોધીઓ નાચતા અને સૂત્રોચ્ચાર કરતા જોવા મળે છે, જ્યારે અન્ય ભારતીય ત્રિરંગો ફાડી નાખે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, વિરોધીઓ શીખ ફોર જસ્ટિસ (SFJ) સાથે સંકળાયેલા હતા, જેને ભારત સરકાર દ્વારા આતંકવાદી સંગઠન તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.
We always said, you have freedom to criticize RSS, BJP or Govt. but don't abuse our nation.
ध्यान से सुनें.. हमारे झंडे और मेरे देश का अपमान मत करो। यह तुम्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। pic.twitter.com/THH2kT49yc
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 30, 2026
SFJના ખાલિસ્તાન સમર્થક વિરોધીઓ મોહન ભાગવતના ભાષણનો વિરોધ કરવા માટે મેડિસન સ્ક્વેર ગાર્ડનની બહાર એકઠા થયા હતા. તેઓએ મોદી હિન્દુ આતંકવાદનો ચહેરો છે જેવા સંદેશાઓવાળા બેનરો અને પોસ્ટરો હાથમાં રાખ્યા હતા અને ખાલિસ્તાન સમર્થક અને ભારત વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. તેમણે RSS વડાના પોસ્ટરને જૂતાથી માળા પહેરાવી હતી.
SFJ શું છે?
ભાગવતને અમેરિકન હિન્દુઓ ફોર એંગેજમેન્ટ એન્ડ ડાયલોગ (AHEAD) દ્વારા મેડિસન સ્ક્વેર ગાર્ડનની અંદર ઇન્ફોસિસ થિયેટરમાં યુનિવર્સલ યુનિટી સેલિબ્રેશન નામના કાર્યક્રમને સંબોધવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. SFJ ભાગવતના ભાષણ સામે વિરોધ પ્રદર્શનમાં મોખરે હતું. આ જૂથને ભારત સરકાર દ્વારા આતંકવાદી સંગઠન તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે અને તેનો ભારત વિરોધી પ્રવૃત્તિઓનો ઇતિહાસ છે, જેમાં ભારત સરકાર અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સામે ધમકીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ભાગવતની મુલાકાત પહેલાં, પાકિસ્તાનમાં જન્મેલા અમેરિકન નાગરિક ડૉ. આસિફ મહમૂદના નેતૃત્વ હેઠળના યુએસ કમિશન ઓન ઇન્ટરનેશનલ રિલિજિયસ ફ્રીડમ (USCIRF)એ RSS પર યુએસ પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરી હતી.