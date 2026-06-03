/રૂમમાં કિચન, નજીકમાં હોસ્પિટલ... આખરે વિદેશીઓની પહેલી પસંદ કેમ હતી માલવીય નગરની આ હોટલ?

Delhi Malviya Nagar Fire: દિલ્હીના માલવીય નગરમાં બુધવારે સવારે 'ફ્લોરિશ સ્ટે' હોટેલમાં ભીષણ આગ લાગી ગઈ, જેણે સમગ્ર વિસ્તારને હચમચાવી દીધો. આ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં 21 લોકોના મોતના થયા છે, જ્યારે લગભગ 40 લોકોને રેસ્ક્યૂ કરીને બચાવી લેવાયા છે. મૃત્યુ પામનારાઓમાં મોટાભાગના વિદેશી નાગરિકો હોવાનું કહેવાય છે. આ દુર્ઘટના માત્ર આગની એક ઘટના નહોતી, પરંતુ ઘણા પ્રશ્નો પણ છોડી ગઈ છે કે આખરે આ હોટલ આટલી લોકપ્રિય કેમ હતી, ખાસ કરીને વિદેશી મહેમાનો વચ્ચે.
હોસ્પિટલની નજીક લોકેશન અને મેડિકલ ટૂરિસ્ટ્સની પહેલી પસંદ
આ હોટલ માલવીય નગરના એક ગીચ વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારમાં ચાલતી હતી. આસપાસ પણ ઘણા નાના-નાના ગેસ્ટ હાઉસ બનેલા છે. આ હોટલ ચાલવાનું સૌથી મોટું કારણ તેનું ખાસ લોકેશન હતું. તે મેક્સ સાકેત સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલની બિલકુલ નજીક હતી. આ જ કારણ હતું કે અહીં સારવાર માટે આવતા વિદેશી દર્દીઓ અને તેમના પરિવારજનો અવારનવાર રોકાતા હતા. આ હોટલને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર પણ એવી જ રીતે દર્શાવવામાં આવી હતી કે તે લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરનારાઓ માટે સારો વિકલ્પ છે.
આ હોટલની બીજી એક ખાસ વાત એ હતી કે, અહીં રૂમમાં જ કિચન અથવા નાનું કિચન સેટઅપ આપવામાં આવ્યું હતું. સોશિયલ મીડિયા વીડિયોમાં પણ હોટલ પોતે પોતાની આ સુવિધાઓનો પ્રચાર કરતી જોવા મળી હતી. લાંબા સમય સુધી રોકાતા મહેમાનો માટે આ સુવિધાને અનુકૂળ ગણાવવામાં આવી હતી, જેથી લોકો પોતાનું જમવાનું જાતે બનાવી શકે.
પરંતુ આ જ સુવિધાએ સુરક્ષા સામે મોટા પ્રશ્નો ઉભા કરી દીધા છે. ભીડભાડવાળી બિલ્ડિંગમાં કિચન અને ગેસ અથવા ઈલેક્ટ્રિકના ઉપયોગથી આગનું જોખમ વધી જાય છે. નિષ્ણાતોના મતે આવી જગ્યાઓ પર ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું પાલન કરવું ખૂબ જ જરૂરી હોય છે.
માત્ર 6 રૂમની મંજૂરી, પરંતુ ચાલતા હતા 20થી વધુ રૂમ
આ હોટલને માત્ર 6 રૂમની જ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, પરંતુ ત્યાં 20થી વધુ રૂમ ચલાવવામાં આવી રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત અહીં ફાયર NOC પણ નહોતું, એટલે કે આગથી બચાવ માટેના જરૂરી દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ નહોતા. સૌથી મોટી સમસ્યા એ પણ સામે આવી કે, બિલ્ડિંગમાં માત્ર એક જ એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ ગેટ હતો, જે કોઈપણ ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં મોટો ખતરો બની શકે છે.
દુર્ઘટના સમયના જે વીડિયો સામે આવ્યા છે, તે અત્યંત દર્દનાક છે. લોકો બારીઓમાંથી કૂદતા નજરે પડ્યા, તો કેટલાકને સ્થાનિક લોકોએ નીચે ઝીલીને બચાવ્યા. મહિલાઓ સતત 'બચાવો-બચાવો'ની બૂમો પાડતી જોવા મળી. રેસ્ક્યૂ ટીમોએ ઝડપથી કામ કરીને ઘણા લોકોને બહાર કાઢ્યા, પરંતુ આગ એટલી ઝડપથી ફેલાઈ કે પરિસ્થિતિ કાબૂ બહાર થઈ ગઈ હતી.