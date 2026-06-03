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રૂમમાં કિચન, નજીકમાં હોસ્પિટલ... આખરે વિદેશીઓની પહેલી પસંદ કેમ હતી માલવીય નગરની આ હોટલ?

Delhi Malviya Nagar Fire: દિલ્હીના માલવીય નગરમાં દુર્ઘટનાનો ભોગ બનેલી આ બિલ્ડિંગ વિદેશી દર્દીઓ વચ્ચે ખૂબ જ પોપ્યુલર હતી. આની પાછળ રૂમની અંદર કિચનનું સેટઅપ અને નજીકમાં જ મોટી સુપરસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ હોવી એ સૌથી મોટું કારણ હતું.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 03, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:04 PM IST
રૂમમાં કિચન, નજીકમાં હોસ્પિટલ... આખરે વિદેશીઓની પહેલી પસંદ કેમ હતી માલવીય નગરની આ હોટલ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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રૂમમાં કિચન, નજીકમાં હોસ્પિટલ... આખરે વિદેશીઓની પહેલી પસંદ કેમ હતી આ હોટલ?
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