રાઘવ ચડ્ઢા નહીં પરંતુ આ નેતાનું AAP છોડી ભાજપમાં જવું કેજરીવાલ માટે બન્યો 440 વોલ્ટનો ઝટકો! 

రాఘవ చడ్ఢా నహీం పరంతు આ નેतাनું AAP છોડી ભाजपमां जवुं केजरीवाल माटे बन्यो 440 वोल्टनो झटको! 

Sandeep Pathak: આમ આદમી પાર્ટીના મજબૂત નેતાઓ ગણાતા રાઘવ ચડ્ઢા, સ્વાતિ માલિવાલ, સહિત 7 નેતાઓએ પાર્ટી છોડી અને ભાજપમાં જોડાવાની વાતોએ રાજકીય ભૂકંપ લાવી દીધો. જો કે આ બધા નેતાઓમાં જો સૌથી વધુ કોઈ નેતાનું પાર્ટી છોડવું AAP માટે અસહ્ય બન્યું હોય તો તે રાઘવ ચડ્ઢા નહીં પરંતુ જેમની ગણતરી પાર્ટીના ચાણક્ય તરીકે  થતી હતી તે નેતા છે. ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 25, 2026, 04:44 PM IST
  • રાઘવ ચડ્ઢા સહિત 7 રાજ્યસભા સાંસદોએ AAP છોડતા ખળભળાટ
  • પાર્ટી માટે સૌથી વધુ આઘાતજનક સંદીપ પાઠકનું જવું રહ્યું
  • ખાસ જાણો સંદીપ પાઠક અને તેમની કેજરીવાલ સાથેની નિકટતા વિશે

આમ આદમી પાર્ટી અને તેના સર્વેસર્વા અરવિંદ કેજરીવાલને હાલ ખુબ મોટો ઝટકો મળ્યો છે કારણ કે પાર્ટીના રાજ્યસભાના 10 સાંસદોમાંથી 7 સાંસદોએ પાર્ટી છોડી છે અને એવું પણ કહેવાય છે કે સંદીપ પાઠક, રાઘવ ચડ્ઢા અને સ્વાતિ માલિવાલ ઉપરાંત બીજા પણ સાંસદો ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા છે. ત્યારે જો તમે એ વિચારતા હોવ કે રાઘવ ચડ્ઢાનું જવું પાર્ટીને સૌથી વધુ આઘાત આપી ગયો છે તો તમને જણાવી દઈએ કે એક એવા નેતા છે જેમનું પાર્ટી  છોડવું  રાઘવ ચડ્ઢા કરતા પણ વધુ આઘાત અરવિંદ કેજરીવાલ અને આપને આપી ગયા છે. 

2022માં જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ પંજાબથી પોતાના રાજ્યસભાના ઉમેદવારો વિશે જાહેરાત કરી હતી ત્યારે બધાનું ધ્યાન એક એવા વ્યક્તિ પર ગયું હતું કે જે ખુબ જ ઓછા જાણીતા હતા અને છતાં રાજ્યસભામાં જઈ રહ્યા હતા. જેમનું નામ છે સંદીપ પાઠક. 2016માં પાર્ટીમાં જોડાયા બાદથી જ તેઓ જાહેર મંચોથી દૂર રહેતા હતા. સંદીપ પાઠકનો લો પ્રોફાઈલ વર્તાવ, આપના મુખ્ય નેતૃત્વની અંદર તેમના વધતા પ્રભાવથી બિલકુલ ઉલ્ટું હતું.

તમામ નેતાઓમાં સંદીપ પાઠકનું જવું મોટો ઝટકો!
શુક્રવારે જ્યારે સાત રાજ્યસભા સાંસદોના ભાજપમાં જોડાવવાના સમાચાર આવ્યા ત્યારે ખળભળાટ મચ્યો હતો. પાર્ટીની અંદર સૌથી વધુ ચિંતાનું કારણ સંદીપ પાઠકનું પાર્ટી છોડવું બન્યું હતું. પાર્ટીના નેતાઓનું કહેવું છે કે રાઘવ ચડ્ઢા અને સ્વાતિ માલીવાલ બંને આપ નેતૃત્વથી અલગ થલગ પડી ગયા હતા. તેઓ પાર્ટી છોડે એવું તો પહેલેથી લાગતું હતું પરંતુ સંદીપ પાઠકનું આ પગલું એકદમ અણધાર્યું હતું. 

કોર ગ્રુપનો હિસ્સો, કેજરીવાલની નજીક હતા
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ આમ આદમી પાર્ટીના પદાધિકારીએ કહ્યું કે અશોક મિત્તલના વ્યવસાયિક ઠેકાણાઓ અને ઘર પર ઈડીના દરોડએ અમને તેમના પાર્ટી છોડવાની સંભાવનાઓ માટે પહેલેથી જ તૈયાર કર્યા હતા. એવું લાગે છે કે અન્ય વેપારીઓએ પણ સુરક્ષા કારણોસર પગલું ભરતા તેમનું અનુકરણ કર્યું છે. હરભજન સિંહ જેવા અન્ય સભ્યો પાર્ટીની અંદર આમ તો બહુ સક્રિય નથી રહેતા પરંતુ સંદીપ પાઠકનો મામલો બિલકુલ અલગ છે. તેઓ માત્ર એક સાસંદ નથી. પરંતુ તેઓ ઓછામાં આછું 2018થી જ આમ આદમી પાર્ટીના કોર ગ્રુપનો ભાગ રહ્યા છે. 

પાર્ટીના મુખ્ય રણનીતિ ઘડવૈયાઓમાં ગણતરી
સંદીપ પાઠકને 2022માં આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ તરીકે નિયુક્ત કરાયા હતા. આપની રાજનીતિક મામલાઓની સમિતિ-જે પાર્ટીની સર્વોચ્ચ નિર્ણય લેનારી સંસ્થા છે, તેના પણ સંદીપ પાઠક સભ્ય રહી ચૂક્યા છે. પંજાબમાં પાર્ટીની જીતનું મુખ્ય કારણ રણનીતિકાર સંદીપ પાઠક જ ગણાયા હતા. તેમના રાજનીતિક સફરની શરૂઆત 'દિલ્હી ડાયલોગ કમીશન'માં આશીષ ખેતાન સાથે થ ઈ હતી. ત્યારબાદ પંજાબ અને ગુજરાતમાં ચૂંટણી સર્વેક્ષત્રનું કામ કરીને તેમણે અરવિંદ કેજરીવાલનો વિશ્વાસ જીત્યો હતો. 

પિતાના કારણે ગયા ભાજપમાં?
પાર્ટીના એક પૂર્વ પદાધિકારીએ કહ્યું કે તેઓ કેજરીવાલની એટલી નજીક હતા કે જેલમાં તેમને મળવાની મંજૂરી મેળવનારાઓમાં જે ત્રણ લોકો હતા તેમાં તેઓ સામેલ હતા. બાકીના બે લોકોમાં સુનિતા કેજરીવાલ ને બિભવ કુમાર હતા. મીડિયા રિપોર્ટમાં આપના સૂત્રોને ટાંકીને કહેવાયું છે કે સંદીપ પાઠકના ભાજપમાં સામેલ થવા પાછળ તેમના પિતાના પાર્ટી સાથેના સંબંધોનું પરિણામ ગણાવ્યું. સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ પાઠકના પિતા છત્તીસગઢમાં ભાજપના પદાધિકારી છે. તેમના મૂળિયા ત્યાં છે. 
 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

