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કોકરોચ જનતા પાર્ટીના 3 પ્રવક્તાઓ વિશે જાણો, કોનું ધ્રુવ રાઠી સાથે શું હતું કનેક્શન એ પણ જાણો

Cockroach Janta Party: અત્યાર સુધી સોશિયલ મીડિયા પર છવાયેલી રહેલી કોકરોચ જનતા પાર્ટી હવે દેશના રાજકારણમાં ઝંપ લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. જેને લઈને પાર્ટીએ પોતાના 3 પ્રવક્તા પણ નિયુક્ત કર્યા છે. આ 3 પ્રવક્તાઓ વિશે ખાસ જાણો અને આગામી સમયમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટીના શું પ્લાન છે તે પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 04, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:30 AM IST
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના 3 પ્રવક્તાઓ વિશે જાણો, કોનું ધ્રુવ રાઠી સાથે શું હતું કનેક્શન એ પણ જાણો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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