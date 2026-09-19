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Railway Rule: ચેન ખેંચીને ટ્રેન રોકતા પહેલાં જાણી લો આ વાત, નહીં તો ભોગવવી પડી શકે સજા

Railway Rule: ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન ઘણા તોફાની તત્વો મસ્તીમાં ટ્રેનની ચેન ખેંચી ટ્રેન રોકવા જેવા કામ કરે છે. ટ્રેનમાં કરેલું આ તોફાન તમને જેલના સળીયા પાછળ પહોંચાડી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 19, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:35 PM IST
Railway Rule: ચેન ખેંચીને ટ્રેન રોકતા પહેલાં જાણી લો આ વાત, નહીં તો ભોગવવી પડી શકે સજા
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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