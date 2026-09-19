/Railway Rule: ચેન ખેંચીને ટ્રેન રોકતા પહેલાં જાણી લો આ વાત, નહીં તો ભોગવવી પડી શકે સજા

Railway Rule: લાંબા અંતરની મુસાફરી હોય તો લોકો ટ્રેનથી જવાનું પસંદ કરે છે. ટ્રેનમાં મુસાફરી આરામદાયક હોય છે. ટ્રેનની ટિકિટો પણ પ્રમાણમાં સસ્તી હોય છે. ભારતીય રેલવેમાં કરોડો લોકો રોજ મુસાફરી કરે છે. આવા લોકોને અગવડતા ન પડે અને સમસ્યાઓ ન થાય તે માટે રેલવે દ્વારા કેટલાક નિયમો પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ નિયમોનો ભંગ થાય તો મુસાફર પાસેથી દંડ વસૂલવામાં આવે છે અને કેટલાક ગુનામાં તો મુસાફરને જેલની સજા પણ થઈ શકે છે.
ટ્રેનમાં ચેન ખેંચવાની ભુલ
ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે જો કોઈ એક યાત્રી પર કારણ વિના ચેન ખેંચવાની ભૂલ કરે તો તેના કારણે ટ્રેનમાં સવાર બધા લોકોને પરેશાની થઈ શકે છે. આવી ભૂલ મોટાભાગે ચેન પુલિંગને લઈને કરવામાં આવે છે. એ વાત સૌ કોઈ જાણે છે કે ટ્રેનના દરેક ડબ્બામાં ટ્રેનને રોકવા માટે એક ચેન આપવામાં આવેલી હોય છે. અત્યંત ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં જ આ ચેન ખેંચવાની હોય છે. ચેન ખેંચ્યા ની સાથે જ ટ્રેન અટકી જાય છે. ચેન પુલિંગ ને ઘણા લોકો મસ્તી સમજી લેતા હોય છે. આવા મસ્તીખોર લોકોને રોકવા માટે રેલવે દ્વારા ચેન પુલિંગને લઈને નિયમ બનાવવામાં આવ્યો છે. કારણ વિના ચેન ખેંચીને ટ્રેનને રોકવામાં આવે તો મુસાફરને સજા પણ થઈ શકે છે.
યાત્રી દ્વારા યોગ્ય કારણ વિના જો ચેન ખેંચીને ટ્રેનને રોકવામાં આવે તો ટ્રેન મોડી પડે છે અને એક ટ્રેન મોડી પડે એટલે રેલવેને મોટું નુકસાન સહન કરવું પડે છે. ચેન પુલિંગને લઈને રેલવે તરફથી અવારનવાર એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવે છે. રેલ્વે દ્વારા એ સમજાવવામાં પણ આવે છે કે કારણ વિના ટ્રેનમાં ચેન ખેંચવી નહીં. જો કારણ વિના કોઈપણ વ્યક્તિ ટ્રેનને ચેન ખેંચીને રોકે તો તેને ભારે દંડ અને જેલની સજા કે પછી બંને સજા ભોગવવાનો વારો આવો પડી શકે છે.
ટ્રેનમાં ચેન પુલિંગનો નિયમ
ભારતીય રેલવે દ્વારા ચેન પુલિંગને લઈને નિયમ બનાવવામાં આવ્યા છે . જે નિયમ અનુસાર ટ્રેનમાં યોગ્ય કારણ વિના અલાર્મ ચેન ખેંચીને ટ્રેનને રોકવી ગેરકાયદેસર છે. આવું કરનારને ભારે દંડ અને સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જો કોઈપણ વ્યક્તિ ઇમર્જન્સી ચેન ખેંચીને ટ્રેન રોકે છે અને તપાસ કરતાં તેનું કારણ યોગ્ય ન જણાય તો તેને કલમ 141 અંતર્ગત દંડનીય અપરાધ માનવામાં આવે છે અને આ અપરાધ માટે એક વર્ષની સજા અને દંડની જોગવાઈ છે.
કેવી ઇમરજન્સીમાં ટ્રેન રોકવા ચેન ખેંચવી ?
ભારતીય રેલવેના નિયમ અનુસાર ટ્રેનની ઇમર્જન્સી ચેન જેને અલાર્મ ચેન પુલિંગ કહેવામાં આવે છે તે માત્ર ગંભીર અને આપાતકાલીન સ્થિતિમાં જ ખેંચી શકાય છે. સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં ટ્રેનને રોકવી અપરાધ છે.
1. યાત્રા દરમિયાન કોઈ યાત્રીની તબિયત અચાનક બગડે અને તેને તુરંત સારવારની જરૂર હોય તો ચેન ખેંચીને ટ્રેન રોકી શકાય.
2. જો ટ્રેનના કોઈ કોચમાં આગ લાગે કે પછી ધુમાડો દેખાય તો ટ્રેન ચેન ખેંચીને રોકી શકાય છે.
3. જો ટ્રેનની અંદર અત્યંત ગંભીર અપરાધ થયો હોય લૂંટફાટ થતી હોય તો ટ્રેન ચેન ખેંચીને તુરંત રોકી શકાય છે.
4. જો ટ્રેનના પાટા પર કોઈ બાધા દેખાય કે પછી દુર્ઘટના જેવી સ્થિતિનું જોખમ હોય ત્યારે ટ્રેનને રોકવા માટે આ ચેન ખેંચી શકાય છે.
5. ટ્રેન કોઈ સ્ટેશન પર રોકાઈ હોય અને બાળક કે પછી વડીલ પ્લેટફોર્મ પર રહી ગયા હોય અને ટ્રેન ચાલવા લાગે તો આ સ્થિતિમાં ચેન ખેંચીને ટ્રેન રોકી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)