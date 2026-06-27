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દેશના જાણીતા વકીલ ઉજ્જવલ નિકમની ફી જાણીને ચોંકી જશો! હવે લડશે કેતન અગ્રવાલ કેસ, જાણો

Ketan Agarwal Murder Case: ઉજ્જવલ નિકમ હવે પુણે કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસમાં સામેલ થઈ ગયા છે. ચાલો જાણીએ કે તેમના વકીલની ફી કેટલી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 27, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:12 PM IST
દેશના જાણીતા વકીલ ઉજ્જવલ નિકમની ફી જાણીને ચોંકી જશો! હવે લડશે કેતન અગ્રવાલ કેસ, જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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