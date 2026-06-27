/દેશના જાણીતા વકીલ ઉજ્જવલ નિકમની ફી જાણીને ચોંકી જશો! હવે લડશે કેતન અગ્રવાલ કેસ, જાણો

Ketan Agarwal Murder Case: વરિષ્ઠ વકીલ અને રાજ્યસભા સાંસદ ઉજ્જવલ નિકમ હવે પુણેમાં કુખ્યાત કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસ લડશે. નિકમ ભારતમાં ઘણા હાઇ-પ્રોફાઇલ ફોજદારી કેસોમાં ફરિયાદ પક્ષ તરફથી લડવા માટે જાણીતા છે. તેમણે 26/11 મુંબઈ આતંકવાદી હુમલા કેસમાં અજમલ કસાબનું પણ ફાંસીની સજા અપાવી હતી. કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસમાં તેમની નિમણૂક તપાસમાં એક મોટો વળાંક છે, કારણ કે મહારાષ્ટ્ર સરકારે આ અનુભવી વકીલને કોર્ટમાં કેસ લડવાની જવાબદારી સોંપી છે.
ઉજ્જવલ નિકમની ફી કેટલી છે?
અહેવાલો દર્શાવે છે કે ઉજ્જવલ નિકમ દરેક તારીખે આશરે 40,000 રૂપિયા લે છે. જ્યારે કરાર પર નિમણૂક કરવામાં આવે છે, ત્યારે નિકમને તેમની અસરકારક કોર્ટ હાજરી માટે 40,000 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવે છે. આ રકમમાં વ્યાવસાયિક પરામર્શ ફી અને અન્ય કેસ-સંબંધિત ખર્ચનો પણ સમાવેશ થાય છે. એક વરિષ્ઠ સરકારી વકીલ તરીકે, નિકમે છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં ઘણા મોટા અને સંવેદનશીલ ફોજદારી કેસો સરકારનો પક્ષ રાખ્યો છે.
સરકાર તરફથી સુરક્ષા કવચ
આતંકવાદી અને સંગઠિત ગુનાઓના કેસ ચલાવવામાં તેમની ભૂમિકાને કારણે, ઉજ્જવલ નિકમને સરકાર દ્વારા ઘણા વર્ષોથી Z-પ્લસ સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી છે. તેમના કાર્ય સાથે સંકળાયેલા સંભવિત જોખમોને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકાર આ સુરક્ષાનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉઠાવે છે.
કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસ શું છે?
આ કેસમાં 22 વર્ષીય કેતન અગ્રવાલના મૃત્યુનો સમાવેશ થાય છે. કેતન અગ્રવાલનું 18 જૂનના રોજ પુણે જિલ્લાના લોહાગઢ કિલ્લા પાસે ખીણમાં પડી જવાથી મૃત્યુ થયું હતું. શરૂઆતમાં, તેને અકસ્માત માનવામાં આવતો હતો, પરંતુ ત્યારબાદની તપાસમાં પુરાવા મળ્યા કે તે એક આયોજિત હત્યા હતી. ત્યારબાદ, પોલીસે કેતનની મંગેતર અને તેના કથિત સાથીદારની ધરપકડ કરી. તપાસકર્તાઓનો દાવો છે કે તેઓએ કેતનને કિલ્લામાં લલચાવવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું અને પછી તેને ખીણમાં ધકેલી દીધો હતો.
હાઇ-પ્રોફાઇલ કેસોમાં ઉજ્જવલ નિકમનો રેકોર્ડ
ઉજ્જવલ નિકમે ભારતમાં ઘણા મોટા ગુનાહિત કેસોમાં સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. તેમણે 26/11ના મુંબઈ આતંકવાદી હુમલા કેસમાં ખાસ સરકારી વકીલ તરીકે પણ સેવા આપી હતી, જેમાં અજમલ કસાબને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને બાદમાં તેને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. કસાબના ટ્રાયલ ઉપરાંત, નિકમે 1993ના મુંબઈ શ્રેણીબદ્ધ બોમ્બ વિસ્ફોટ કેસ, ગુલશન કુમાર હત્યા કેસ અને અન્ય ઘણા મોટા આતંકવાદ અને સંગઠિત ગુનાના કેસોમાં ફરિયાદ પક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે.