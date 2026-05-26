/ઠુકરા કે મેરા પ્યાર, મેરા ... ગર્લફ્રેન્ડ દ્વારા મળેલા દગા બાદ કર્યું એવું કામ, થઈ રહ્યા છે વખાણ !

Success Story: ગોરખપુરના ઉત્કર્ષ શ્રીવાસ્તવને તેમણે તેમના અંગત જીવનમાં એક મુશ્કેલ પડકાર, બ્રેકઅપનો સામનો કરવો પડ્યો, પરંતુ તેમણે તે પીડાને પોતાની પ્રેરણામાં ફેરવી દીધી. તેની મહેનતની ચર્ચા આજે પણ પણ જિલ્લામાં થઈ રહી છે અને લોકો તેની મિશાલ આપી રહ્યા છે.
Success Story: UPSC પરીક્ષાની તૈયારી કરવી એ એક લાંબી અને કઠિન યાત્રા છે. તેના માટે સતત પ્રેરણા અને સમર્પણની જરૂર પડે છે. કેટલીકવાર, વ્યક્તિગત પડકારો આ તૈયારીને વધુ મુશ્કેલ બનાવે છે. ખાસ કરીને જ્યારે યુવાન ઉમેદવારો પ્રેમ સંબંધો અથવા બ્રેકઅપ જેવા પડકારોનો સામનો કરે છે, ત્યારે ધ્યાન કેન્દ્રિત રાખવું વધુ પડકારજનક બની જાય છે. પરંતુ દિલ તૂટ્યું છતાં ધ્યાન કેન્દ્રિત રહેવું એ સાચી હિંમત, સંઘર્ષ અને સમર્પણનો પુરાવો છે.
હિન્દી માધ્યમમાં અભ્યાસ કરવાને કારણે સફળતા
ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરના રહેવાસી ઉત્કર્ષ શ્રીવાસ્તવે UPSC સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષા 2024માં ઓલ ઈન્ડિયા રેન્ક 498 મેળવ્યો. આ સફળતા તેમને સરળતાથી મળી ન હતી, તે સખત મહેનત અને ઘણા પડકારોને પાર કરવાની વાર્તા છે.
તેમણે ગોરખપુરની દીન દયાળ ઉપાધ્યાય યુનિવર્સિટીમાંથી રાજકીય વિજ્ઞાનમાં સ્નાતક થયા. ઉત્કર્ષે હિન્દી માધ્યમમાં અભ્યાસ કર્યો છે અને પોતાની સફળતાનો શ્રેય એમ. લક્ષ્મીકાંતના "ભારતીય રાજકારણ" અને NCERT પુસ્તકોને આપે છે.
દિલ તૂટ્યું, પણ હિંમત નહીં
UPSCની તૈયારી કરતી વખતે, ઉત્કર્ષને પણ તેના અંગત જીવનમાં મોટો આંચકો લાગ્યો. તેની ગર્લફ્રેન્ડ તેને છોડીને ગઈ, જેનાથી તે ભાવનાત્મક રીતે ભાંગી પડ્યો. જોકે આ મુશ્કેલ સમય તેને સંપૂર્ણપણે તોડી શકે તેમ હતો, તેણે તેના દુ:ખને શક્તિમાં ફેરવી દીધું. તેણે તેના દુ:ખને અભ્યાસ માટે ઉર્જામાં પરિવર્તિત કર્યું અને UPSCની તૈયારી માટે પોતાને પૂરા દિલથી સમર્પિત કરી દીધો. જ્યારે તેની ભૂતપૂર્વ ગર્લફ્રેન્ડે તેની સાથે વાત કરવાનું બંધ કરી દીધું, ત્યારે પણ ઉત્કર્ષે હાર ન માની અને તેના સપનાઓને તેનો ટેકો બનાવ્યા.
ઉત્કર્ષ ફરીથી UPSC માટે પરીક્ષા આપશે
આજે, ઉત્કર્ષ શ્રીવાસ્તવ દેશના આદરણીય અધિકારીઓની યાદીમાં જોડાયા છે. પરંતુ આ તેની સફરનો અંત નથી. તેણે કહ્યું છે કે તે પોતાનો ક્રમ વધુ સુધારવા માટે UPSC સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષામાં બેસવાનું ચાલુ રાખશે. તેની પાસે સતત શીખવા અને સ્વ-સુધારણાનો જુસ્સો છે, જે તેને વધુ ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે.
પ્રેરણા બનો
ઉત્કર્ષની વાર્તા સાબિત કરે છે કે જો તમારી પાસે મજબૂત હૃદય અને સ્પષ્ટ લક્ષ્ય હોય, તો જીવનમાં કોઈ પણ પડકાર તમને રોકી શકશે નહીં. દિલ તૂટવું જીવનનો એક ભાગ હોઈ શકે છે, પરંતુ હાર માની લેવી એ કોઈ વિકલ્પ ન હોવો જોઈએ. દરેક UPSC ઉમેદવારે ઉત્કર્ષ જેવા યુવાનો પાસેથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ.