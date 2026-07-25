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ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પાસે કેટલી છે સંપત્તિ? શિક્ષણ મંત્રી કરતા પણ વધુ અમીર છે પત્ની, 3 કેસ પણ છે દાખલ, જાણો

Dharmendra Pradhan Resion: 57 વર્ષીય ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના સૌથી પ્રભાવશાળી અને અનુભવી નેતાઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. તેમનો જન્મ 26 જૂન, 1969ના રોજ ઓડિશાના અંગુલ જિલ્લાના તાલચેરમાં એક રાજકીય પરિવારમાં થયો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 25, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:15 PM IST
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પાસે કેટલી છે સંપત્તિ? શિક્ષણ મંત્રી કરતા પણ વધુ અમીર છે પત્ની, 3 કેસ પણ છે દાખલ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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