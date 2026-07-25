/ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પાસે કેટલી છે સંપત્તિ? શિક્ષણ મંત્રી કરતા પણ વધુ અમીર છે પત્ની, 3 કેસ પણ છે દાખલ, જાણો

Dharmendra Pradhan Resion: NEET પેપર લીકને લઈને દેશભરમાં ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ વચ્ચે, કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજકીય ઉથલપાથલનું કેન્દ્રબિંદુ બની ગયા છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના બેનર હેઠળ દિલ્હીના જંતર મંતરથી શરૂ થયેલ વિદ્યાર્થી આંદોલન હવે દેશભરમાં ફેલાઈ ગયું છે, જેને વિરોધ પક્ષો અને અનેક અગ્રણી વ્યક્તિઓનો ટેકો મળ્યો છે.
વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ અને વિપક્ષની એક જ પ્રાથમિક માંગ હતી કે શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું તાત્કાલિક રાજીનામું. સમાચાર એજન્સી PTI અનુસાર, સરકારનું ટોચનું નેતૃત્વ શિક્ષણ પ્રધાનની પાછળ મજબૂતીથી છે. સૂત્રો કહે છે કે પરીક્ષા પેપર લીક માટે મંત્રીને વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર ઠેરવી શકાય નહીં, તેથી તેમનું રાજીનામું પ્રશ્નની બહાર છે.
57 વર્ષીય ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના પ્રભાવશાળી અને અનુભવી નેતાઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. તેમનો જન્મ 26 જૂન, 1969ના રોજ ઓડિશાના અંગુલ જિલ્લાના તાલચેરમાં એક રાજકીય પરિવારમાં થયો હતો. તેમના પિતા, દેબેન્દ્ર પ્રધાન, ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી છે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને 1990માં ભુવનેશ્વરની ઉત્કલ યુનિવર્સિટીમાંથી માનવશાસ્ત્રમાં એમએની ડિગ્રી મેળવી હતી. તેમણે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) સાથે સંકળાયેલા વિદ્યાર્થી સંગઠન અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ (ABVP) સાથે કાર્યકર તરીકે પોતાની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી.
2000માં પ્રથમ ધારાસભ્ય
2000માં, તેઓ ઓડિશાના પલ્લહડા મતવિસ્તારમાંથી પ્રથમ વખત ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. 2004માં, તેઓ દેવગઢથી લોકસભા સાંસદ બન્યા હતા અને 2004થી 2006 સુધી ભારતીય જનતા યુવા મોરચા (BJYM)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી હતી. જૂન 2024માં, તેઓ ઓડિશાના સંબલપુર મતવિસ્તારમાંથી લોકસભા સાંસદ તરીકે ફરીથી ચૂંટાયા હતા અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી તરીકે ફરીથી નિયુક્ત થયા હતા. અગાઉ, તેમણે પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી અને કૌશલ્ય વિકાસ મંત્રી જેવા મહત્વપૂર્ણ વિભાગો સંભાળ્યા હતા.
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન કેટલા ધનવાન છે?
2024ના ચૂંટણી સોગંદનામા મુજબ, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન અને તેમના પરિવારની કુલ સંપત્તિ ₹6.38 કરોડ છે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પાસે ₹1.39 કરોડની જંગમ સંપત્તિ અને ₹9.2 મિલિયનની સ્થાવર સંપત્તિ છે. તેમની પાસે ₹3.2 મિલિયનની જવાબદારીઓ પણ છે. પરિણામે, તેમની કુલ સંપત્તિ ₹1.99 મિલિયન છે. તેમની પત્ની મૃદુલા ઠાકુર પ્રધાન પાસે ₹2.95 કરોડની જંગમ સંપત્તિ અને ₹1.37 કરોડની સ્થાવર સંપત્તિ છે. ₹2 મિલિયનની જવાબદારીઓ સાથે, તેમની કુલ સંપત્તિ ₹4.12 મિલિયન છે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન અને મૃદુલા ઠાકુરને બે બાળકો છે. નૈમિષાની કુલ સંપત્તિ ₹2.5 મિલિયન છે, અને તેમના પુત્ર, નિશાંત પ્રધાનની કુલ સંપત્તિ ₹1.62 મિલિયન છે.
2022-23માં, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની વાર્ષિક આવક ₹12.75 લાખ હતી, જ્યારે તેમની પત્ની મૃદુલા ઠાકુરની આવક ₹4.9 લાખ હતી, અને પુત્રી નૈમિષાની આવક ₹4.6 લાખ હતી. પ્રધાન પરિવાર પાસે બેંક ખાતા, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF)માં આશરે ₹2.47 કરોડ ડિપોઝિટ છે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પાસે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ₹80.40 લાખ અને વીમા પોલિસીમાં ₹67.72 લાખ છે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પાસે ₹35000 રોકડા છે, અને તેમની પત્ની પાસે ₹40000 છે.
જમીન, મકાનો, વાહનો અને ઘરેણાં
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પાસે ઓડિશામાં ₹12 લાખની ખેતીલાયક જમીન અને ₹20.50 લાખની બિનકૃષિ જમીન છે. વધુમાં, પ્રધાન દંપતી પાસે ઇન્દિરાપુરમ, ગાઝિયાબાદ અને ભુવનેશ્વરમાં આશરે ₹1.98 કરોડ કિંમતના રહેણાંક ફ્લેટ અથવા મકાનો પણ છે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પાસે 2011ની હોન્ડા સિટી કાર છે, જ્યારે તેમની પત્ની પાસે કોમર્શિયલ વાહનો છે. તેમની પાસે ₹1.35 મિલિયનની કિંમતનું 200 ગ્રામ સોનું અને 2.5 કિલો ચાંદી પણ છે, જ્યારે તેમની પત્ની પાસે ₹3.5 કરોડની કિંમતનું 500 ગ્રામ સોનું અને 10 કિલો ચાંદી છે.
પ્રધાન સામે કેટલા કેસ છે?
ચૂંટણી સોગંદનામા મુજબ, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન સામે રાજકીય ચળવળો અને વિરોધ પ્રદર્શનો સંબંધિત ઘણા અગાઉના કેસ પણ નોંધાયેલા છે. પહેલો કેસ 2005 માં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને તે ગરપોશ રેલ્વે સ્ટેશન પર તપસ્વિની એક્સપ્રેસ ટ્રેન સ્ટોપેજ દૂર કરવા સામે રેલ રોકો વિરોધ સાથે સંબંધિત છે. આ કેસમાં હજુ સુધી આરોપો ઘડવામાં આવ્યા નથી, જે ભારતીય દંડ સંહિતા અને રેલ્વે કાયદાની કલમો હેઠળ નોંધાયેલા છે.
બીજો કેસ 2006માં પુરીમાં નોંધવામાં આવ્યો હતો અને તે લગ્ન સમારંભ દરમિયાન પોલીસ સાથે થયેલી ઉગ્ર દલીલ સાથે સંબંધિત છે. 22 જાન્યુઆરી, 2015ના રોજ ઔપચારિક આરોપો ઘડવામાં આવ્યા હતા. ત્રીજો કેસ 2010માં કંકડાહાડામાં મૃત ખેડૂતના પરિવારને વળતરની માંગણી સાથે થયેલા વિરોધ પ્રદર્શન સાથે સંબંધિત છે.