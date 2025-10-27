જાણો કોને આપવા પડશે કાગળ અને કોને નહીં, SIR માટે ફરજીયાત છે આ દસ્તાવેજ
Documents Required For Voter ID: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ મતદારનું નામ યાદીમાંથી ગાયબ હોય, પરંતુ તેમના માતાપિતાના નામ હોય, તો કોઈ નવા દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાની જરૂર નથી. ચાલો જોઈએ કે જો કોઈ નામ ગુમ હોય તો કયા દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે.
Documents Required For Voter ID: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે સોમવારે 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં મતદાર યાદીઓના અખિલ ભારતીય વિશેષ સઘન સુધારણા (SIR) શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે SIR પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે તે વિસ્તારોમાં 27 ઓક્ટોબરની મધ્યરાત્રિ 12 વાગ્યાથી તમામ મતદાર યાદીઓ સ્ટોપ કરવામાં આવશે. આ યાદીઓમાંના દરેક મતદારને બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO) દ્વારા એક ખાસ ગણતરી ફોર્મ (EF) આપવામાં આવશે. આ ફોર્મમાં વર્તમાન મતદાર યાદીમાંથી બધી જરૂરી વિગતો શામેલ હશે.
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જો તમારું નામ અથવા તમારા માતાપિતાનું નામ 2003ની મતદાર યાદીમાં શામેલ છે, તો તમારે કોઈ નવા દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. BLO દ્વારા હાલના મતદારોને ફોર્મનું વિતરણ કર્યા પછી, જે મતદારોના નામ EFમાં દેખાય છે તેઓ તપાસ કરશે કે તેમના નામ 2003ની યાદીમાં છે કે નહીં. જો એમ હોય, તો કોઈ વધારાના દસ્તાવેજોની જરૂર રહેશે નહીં.
તેમણે વધુમાં સમજાવ્યું કે જો મતદારનું નામ યાદીમાં ન હોય પણ તેમના માતાપિતાના નામ હોય, તો પણ કોઈ નવા દસ્તાવેજોની જરૂર નથી. 2002થી 2004 સુધીની SIR મતદાર યાદીઓ વેબસાઇટ http://voters.eci.gov.in પર ઉપલબ્ધ છે, જ્યાં કોઈપણ તેમના નામ ચકાસી શકે છે.
SIR વિશે મુખ્ય મુદ્દાઓ
- ખાસ સઘન પુનરાવર્તન (SIR): મતદાર યાદીની ચોકસાઈ સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક ખાસ ઝુંબેશ.
- બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO): દરેક મતદાન મથક માટે એક અધિકારી (આશરે 1,000 મતદારો સાથે).
- મતદાર નોંધણી અધિકારી (ERO): દરેક વિધાનસભા મતવિસ્તાર માટે જવાબદાર અધિકારી.
- સહાયક ચૂંટણી નોંધણી અધિકારી (AERO): દરેક તાલુકા સ્તરે એક સહાયક અધિકારી.
- જો તમારું નામ મતદાર યાદીમાંથી ખૂટે છે તો કયા દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા પડશે?
- કેન્દ્ર/રાજ્ય સરકાર/PSUના નિયમિત કર્મચારી/પેન્શનરને જાહેર કરાયેલ કોઈપણ ઓળખ કાર્ડ અથવા પેન્શન ચુકવણી ઓર્ડર.
- 01.07.1987 પહેલાં ભારતમાં સરકાર/સ્થાનિક સત્તામંડળ/બેંક/પોસ્ટ ઓફિસ/LIC/જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમ દ્વારા જાહેર કરાયેલ કોઈપણ ઓળખ કાર્ડ/પ્રમાણપત્ર/દસ્તાવેજ.
- સક્ષમ સત્તામંડળ દ્વારા જારી કરાયેલ જન્મ પ્રમાણપત્ર.
- પાસપોર્ટ.
- માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડ/યુનિવર્સિટી દ્વારા જારી કરાયેલ મેટ્રિક/શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્ર.
- સક્ષમ રાજ્ય સત્તામંડળ દ્વારા જારી કરાયેલ કાયમી રહેઠાણ પ્રમાણપત્ર.
- વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર.
- સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ OBC/SC/ST અથવા જાતિ પ્રમાણપત્ર.
- રાષ્ટ્રીય નાગરિક રજિસ્ટર (જ્યાં ઉપલબ્ધ હોય).
- રાજ્ય/સ્થાનિક અધિકારીઓ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ કુટુંબ રજિસ્ટર.
- સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ કોઈપણ જમીન/મકાન ફાળવણી પ્રમાણપત્ર.
- આધાર કાર્ડ: કમિશનના પત્ર નં. 23/2025-ERS/વોલ્યુમ II તારીખ 09.09.2025 મુજબ વૈકલ્પિક.
ERO કોણ છે?
- ERO એ સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (SDM)-સ્તરના અધિકારી છે જે રાજ્ય ચૂંટણી પંચ (SEC) ની વૈધાનિક સત્તાઓ હેઠળ કાર્ય કરે છે.
- મતદાર યાદી તૈયાર કરવી
- દાવાઓ અને વાંધા સ્વીકારવા અને તેનો નિર્ણય લેવા
- અંતિમ મતદાર યાદી તૈયાર કરવી અને પ્રકાશિત કરવી.
BLOના કાર્યો
- દરેક હાલના મતદારને EFનું વિતરણ કરવું
- મતદારોને 2002-2004 ની SIR યાદી સાથે તેમના નામ મેચ/લિંક કરવામાં મદદ કરવી (મેળવવા માટે https://voters.eci.gov.in/ નો ઉપયોગ કરી શકાય છે)
- નવા મતદારો માટે ફોર્મ 6 અને ઘોષણા ફોર્મ એકત્રિત કરવા અને મદદ કરવી
- મતદારોને EF ભરવામાં મદદ કરવી, તેને એકત્રિત કરવા અને ERO/AERO ને સોંપવા
- દરેક મતદારના ઘરે ઓછામાં ઓછી ત્રણ વખત મુલાકાત લેવી
- શહેરી/કામચલાઉ સ્થળાંતરિત મતદારોને EF ઓનલાઈન ભરવામાં સુવિધા આપવી
- મૃત્યુ પામેલા, કાયમી રીતે સ્થળાંતરિત થયેલા અથવા ડુપ્લિકેટ નોંધણી ધરાવતા મતદારોની ઓળખ કરવી
- ગણતરીના તબક્કા દરમિયાન EF સિવાયના કોઈપણ દસ્તાવેજો એકત્રિત ન કરવા.
ERO/AEROની વધારાની ફરજો
- જે મતદારોને EF મળ્યા છે તેમના નામ ડ્રાફ્ટ યાદીમાં સમાવેશ
- પાછલા SIR સાથે મેળ ન ખાતા હોય તેવા મતદારોને નોટિસ આપવી
- પાત્રતા સુનાવણી હાથ ધરવી અને અંતિમ યાદીમાં નામોનો સમાવેશ/કાઢી નાખવાનો નિર્ણય લેવો
- ખાતરી કરવી કે કોઈ પણ પાત્ર નાગરિક બાકાત ન રહે અને કોઈ પણ અયોગ્ય વ્યક્તિ યાદીમાં શામેલ ન થાય.
