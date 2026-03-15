કોલકાતા હાઈકોર્ટના જજ આજે પણ કેમ પહેરે છે બ્રિટિશ સ્ટાઈલનો ઘેરો લાલ રંગનો રોબ અને વિગ? જાણો
Indian Judiciary Dress Code: પશ્ચિમ બંગાળના 22મા રાજ્યપાલને શપથ લેવડાવતી વખતે કોલકાતા હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ સુજોય પોલ ઘેરા લાલ રંગનો રોબ અને તેની સાથે સંસ્થાનવાદી શૈલીની એક ખાસ 'કોર્ટ વિગ' પહેરેલા જોવા મળ્યા હતા. ન્યાયિક વિગ પહેરવાની આ પરંપરા 17મી સદીના બ્રિટિશ કાનૂની ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલી છે, જે આજના સમયમાં ભારતના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.
- જજોના લાલ ચોગા અને વિગ અંગે સોશિયલ મીડિયા પર છેડાઈ ચર્ચા
- કોલકાતા હાઈકોર્ટમાં આજે પણ જીવંત છે 17મી સદીની ન્યાયિક પરંપરા
- કોલકાતા હાઈકોર્ટના ખાસ ડ્રેસ કોડ પાછળનું શું છે કારણ?
Indian Judiciary Dress Code: પશ્ચિમ બંગાળના રાજભવનમાં 12 માર્ચના રોજ આર. એન. રવિના પશ્ચિમ બંગાળના 22મા રાજ્યપાલ તરીકેના શપથ ગ્રહણ સમારોહ માત્ર રાજકીય બદલાવ માટે જ નહીં, પરંતુ એક ખાસ દ્રશ્ય માટે પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો. આર. એન. રવિને બંગાળના રાજ્યપાલ પદના શપથ કોલકાતા હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ સુજોય પોલે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની હાજરીમાં લેવડાવ્યા હતા. આ સમારોહ દરમિયાન જસ્ટિસ પોલ ઘેરા લાલ રંગનો રોબ અને તેની સાથે સંસ્થાનવાદી શૈલીની કોર્ટ વિગ પહેરેલા જોવા મળ્યા. જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર તેના પર ભારે ચર્ચા થઈ રહી છે.
ચીફ જસ્ટિસ કર્યું જૂની પરંપરાનું પાલન
જસ્ટિસ પોલે એવો જ ડ્રેસ ત્યારે પણ પહેર્યો હતો, જ્યારે આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં તેમણે પશ્ચિમ બંગાળના ગવર્નર સી.વી. આનંદ બોસના હસ્તે કોલકાતા હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ તરીકે શપથ લીધા હતા. તેમણે અગાઉના જજો દ્વારા અપનાવવામાં આવેલી પરંપરાનું જ પાલન કર્યું હતું.
17મી સદીની બ્રિટિશ કાનૂની પરંપરાના મૂળ
ન્યાયિક વિગ, જેના મૂળ 17મી સદીની બ્રિટિશ કાનૂની પરંપરામાં સાથે જોડાયેલા છે, આજે ભારતના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેથી આ સમારોહમાં તેનું દેખાવું સૌથી અલગ હતું, જેનાથી એ સવાલ થવા લાગ્યો કે કોલકાતા હાઈકોર્ટના જજ ક્યારેક આવો ડ્રેસ કેમ પહેરે છે, જે 19મી સદીના બ્રિટિશ જજોના ડ્રેસ જેવો લાગે છે.
ભારતીય ન્યાયતંત્ર પર બ્રિટિશ શાસનની ઊંડી અસર
તેનો જવાબ ભારતની ઉચ્ચ ન્યાયતંત્રના સંસ્થાનવાદી મૂળમાં છુપાયેલો છે. બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન ભારતની અદાલતોએ પણ એ જ પરંપરાઓ અપનાવી હતી, જે ઈંગ્લેન્ડમાં પ્રચલિત હતી. જજ અને વકીલો બ્રિટિશ અદાલતોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા રોબ, બેન્ડ અને વિગ જેવા જ ડ્રેસ પહેરતા હતા. આઝાદી પછી પણ આમાંના ઘણા રિવાજો ચાલુ રહ્યા.
કોલકાતા હાઈકોર્ટની સ્થાપના પણ સંસ્થાનવાદી કાળમાં જ થઈ હતી, 19મી સદીમાં મહારાણી વિક્ટોરિયાના 'લેટર્સ પેટન્ટ' દ્વારા તેનો પાયો નાખવામાં આવ્યો હતો અને આજે પણ તેના ઘણા ઔપચારિક રીત-રિવાજોમાં તે વારસાની ઝલક જોવા મળે છે.
ભારતની સૌથી જૂની કોર્ટ
કોલકાતા હાઈકોર્ટ ભારતની સૌથી જૂની હાઈકોર્ટ છે, જેની સ્થાપના 1 જુલાઈ 1862ના રોજ થઈ હતી. 'હાઈકોર્ટ એક્ટ 1861' હેઠળ સ્થાપિત આ અદાલતનું અધિકારક્ષેત્ર પશ્ચિમ બંગાળ અને અંદામાન-નિકોબાર ટાપુઓ સુધી ફેલાયેલું છે. જો કે, બોમ્બે અને મદ્રાસ હાઈકોર્ટની સ્થાપના પણ 1862માં જ થઈ હતી, પરંતુ સૌથી પહેલા કોલકાતા હાઈકોર્ટે જ કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું.
વકીલોનો ડ્રેસ કોડ
વકીલો માટે નક્કી કરાયેલા કાનૂની ડ્રેસ કોડમાં પણ આ જ પરંપરાઓને આગળ વધારવામાં આવી છે. બાર કાઉન્સિલના નિયમો અનુસાર, વકીલોએ આજે પણ કાળા કોટ કે શેરવાની સાથે સફેદ રંગનો 'નેક-બેન્ડ' પહેરવો અનિવાર્ય છે. આ શૈલી સીધી રીતે બ્રિટિશ અદાલતોના ડ્રેસમાંથી જ લેવામાં આવી છે.
ભારતીય કાનૂની વ્યવસ્થામાં આ પ્રકારની પરંપરાઓનું આજે પણ ચાલુ રહેવું અવારનવાર ચર્ચાનો વિષય બનતું રહ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ જસ્ટિસ વી. આર. કૃષ્ણ અય્યરે એકવાર કહ્યું હતું કે, "6 દાયકા વીતી ગયા હોવા છતાં... ભારતીય અદાલતોએ... પોતાની વેશભૂષા, અહીં સુધી કે કોલર અને બેન્ડ પણ અંગ્રેજો પાસેથી જ ઉધાર લીધા છે."
અદાલતની રોજિંદી કાર્યવાહીમાં હાઈકોર્ટના જજ સામાન્ય રીતે બેન્ચ પર બેસતી વખતે વિંગ કોલર અને સફેદ બેન્ડ સાથે લાંબા કાળા ગાઉન પહેરે છે. આ ડિઝાઈન ઘણી હદ સુધી તેવી જ છે જેવી બ્રિટિશ જજ ઐતિહાસિક રીતે પહેરતા હતા. જો કે, ઔપચારિક પ્રસંગોએ જેમ કે, શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં કોલકાતા હાઈકોર્ટના જજ ઘેરા લાલ રંગના ચોગા અને પારંપરિક વિગ પહેરેલા જોવા મળી શકે છે, જે ઐતિહાસિક બ્રિટિશ હાઈકોર્ટની ઔપચારિક વેશભૂષાની યાદ અપાવે છે.
પ્રતીકાત્મક અર્થ અને ટીકા
બ્રિટનમાં પણ હાઈકોર્ટના જજ આજે પણ રાજકીય પ્રસંગોએ રુવાંટીવાળા ઘેરા લાલ રંગના ચોગા અને સંપૂર્ણ ઔપચારિક વિગ પહેરે છે. કારણ કે ભારતીય કાનૂની વ્યવસ્થા તે જ માળખામાંથી વિકસી છે, તેથી સંસ્થાનવાદી કાળ દરમિયાન સ્થપાયેલી અદાલતોમાં પણ પહેરવેશના આવા તત્વો જળવાઈ રહ્યા છે. આ પહેરવેશનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય પ્રતીકાત્મક હતો. ન્યાય વહીવટમાં અધિકાર, ગરિમા અને સાતત્ય દર્શાવવું. તેમ છતાં આધુનિક ભારતમાં આ પરંપરાની ટીકા પણ થઈ છે. કેટલાક નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, આ પહેરવેશ હવે જૂનો થઈ ગયો છે અને સમયાંતરે એક અલગ ભારતીય ન્યાયિક વેશભૂષાની માંગ પણ થતી રહી છે.
