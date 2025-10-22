IndiGo પ્લેનમાં હજારો ફૂટની ઊંચાઈ પર થવા લાગ્યું ફ્યૂલ લીક, વારાણસી એરપોર્ટ પર કરાયું ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ
IndiGo Flight Emergency Landing: કોલકાતાથી શ્રીનગર જઈ રહેલ ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટનું વારાણસીમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે. મળતી માહિતી અનુસાર, વિમાનમાં ઇંધણ લીકેજની સમસ્યા આવી હતી, જેના કારણે વિમાનનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવાની ફરજ પડી છે.
IndiGo Flight Emergency Landing: કોલકાતાથી શ્રીનગર જઈ રહેલી ઈન્ડિગોની ફ્લાઇટ 6E-6961ને બુધવારે વારાણસીના લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાવામાં આવ્યું છે. વિમાનમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. મળતી માહિતી અનુસાર, વિમાનમાં ફ્યૂલ લીકેજ હોવાનું સામે આવ્યું છે. તમામ મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યોને કોઈ ઈજા થયા વિના સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
વારાણસી એરપોર્ટના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, ફ્યૂલ લીકેજની જાણ થતાં ઈન્ડિગોના પાયલટે તાત્કાલિક એર ટ્રાફિક કંટ્રોલને જાણ કરી હતી. ATCએ વિમાનને ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ માટે મંજૂરી આપી અને ક્રૂએ નિયંત્રિત પરિસ્થિતિઓમાં તેને રનવે પર સફળતાપૂર્વક લેન્ડિંગ કર્યું છે.
ટેકનિકલ ટીમ કરી રહી છે વિમાનની તપાસ
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે અને એરપોર્ટ પર સામાન્ય કામગીરી ફરી શરૂ થઈ ગઈ છે. એરપોર્ટ અધિકારીઓ અને ટેકનિકલ ટીમો ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, વિમાન સમારકામ પછી તેના ગંતવ્ય સ્થાન માટે રવાના થશે.
મુસાફરોની સલામતી અને સુવિધાનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે. નોંધનીય છે કે, 10 ઓક્ટોબરના રોજ પણ ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ 6E-7253 ઉડાન દરમિયાન ફ્રન્ટ ગ્લાસમાં તિરાડ પડી ગઈ હતી. આ વિમાન 76 મુસાફરો સાથે મદુરાઈથી ચેન્નાઈ જઈ રહ્યું હતું.
