J-K: કુપવાડામાં સુરક્ષાદળોનું ઓપરેશન, અથડામણમાં બે આતંકી ઠાર
શનિવારે સવારે એટલે કે 8 નવેમ્બરે કુપવાડાના કેરન સેક્ટરમાં ઓપરેશન પિંપલ હેઠળ ભારતીય સેનાએ બે આતંકીઓને ઠાર કર્યાં છે.
શ્રીનગરઃ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં સુરક્ષા દળોને મોટી સફળતા મળી છે. સુરક્ષાદળોએ શનિવારે સવારે જમ્મુ-કાશ્મીરના કુપવાડામાં ઓપરેશન પિંપલ હેઠળ બે આતંકીઓને ઠાર કર્યાં છે. કુપવાડાના કેરન સેક્ટરમાં આતંકીઓની હાજરીની ગુપ્ત જાણકારી મળ્યા બાદ સુરક્ષાદળોએ શુક્રવારે એક સંયુક્ત અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. ભારતીય સેનાની ચિનાર કોરે પોતાના એક્સ એકાઉન્ટ પર લખ્યું કે 7 નવેમ્બર 2025ના અહીં ઘૂષણખોરીના પ્રયાસના સંબંધમાં એજન્સીઓને જાણકારી મળી હતી.
આ માહિતીના આધારે, કુપવાડાના કેરન સેક્ટરમાં સંયુક્ત ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું. સતર્ક સૈનિકોએ શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓ જોઈ અને આતંકવાદીઓને પડકાર ફેંક્યો. આતંકવાદીઓએ સૈનિકો પર અંધાધૂંધ ગોળીબાર શરૂ કર્યો. આતંકવાદીઓએ સુરક્ષા કર્મચારીઓ પર વળતો ગોળીબાર કર્યા પછી એન્કાઉન્ટર શરૂ થયું. સુરક્ષા દળોએ વળતો જવાબ આપ્યો, જેમાં બે આતંકવાદીઓને ઠાર મારવામાં આવ્યા. ગોળીબાર હજુ પણ ચાલુ છે.
OP PIMPLE, Keran, Kupwara
On 07 Nov 2025, based on specific intelligence input from agencies, regarding infiltration attempt, a joint operation was launched in Keran sector of Kupwara. Alert troops spotted suspicious activity and challenged which resulted in terrorists opening… pic.twitter.com/Yu1nLkPQG6
— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) November 8, 2025
માર્યા ગયેલા આતંકીઓની ઓળખ હજુ થઈ શકી નથી. ચિનાર કોરે એક અન્ય પોસ્ટમાં કહ્યું કે ચાલી રહેલા અભિયાનમાં સુરક્ષા દળોએ બે આતંકીઓને ઠાર કર્યાં છે. આ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે.
અધિકારીઓ પ્રમાણે આતંકીઓની હાજરીની ગુપ્ત જાણકારી મળ્યા બાદ ભારતીય સેનાની સહાયતાથી જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસે છત્રૂ વિસ્તારમાં એક સંયુક્ત અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. ત્યારબાદ અથડામણ શરૂ થઈ હતી. આ સર્ચ અભિયાન વહેલી સવારે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સર્ચ અભિયાન દરમિયાન સુરક્ષા દળો પર ગોળીબારી શરૂ થઈ હતી.
