Ladakh Protest: કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ લદ્દાખને પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો આપવાની માંગને લઈ લેહમાં બુધવારે હિંસક વિરોધ પ્રદર્શન થયા હતા. વિદ્યાર્થીઓની પોલીસ અને સુરક્ષા દળો સાથે અથડામણ થઈ, જેમાં અનેક લોકોના મોત અને ઘણા ઘાયલ થયા છે. KDA (કારગિલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ)એ આજે કારગિલમાં એક સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી, જેમાં ગઈકાલથી લદ્દાખમાં પરિસ્થિતિની ચર્ચા અંગે કરવામાં આવી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 25, 2025, 05:01 PM IST

Ladakh Protest: 'કેન્દ્રએ વાતચીત બંધ કર્યા પછી અમારે નાછૂટકે વિરોધ પ્રદર્શન કરવું પડ્યું...' લદ્દાખ હિંસા પાછળ શું છે સત્ય?

Leh Violence: કેન્દ્ર દ્વારા લદ્દાખની સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથેની વાતચીત બંધ કર્યા બાદ લોકોને વિશ્વાસઘાતનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે અને ગઈકાલે આ આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો. જો આ પૂર્વયોજિત હતું, તો સરકાર તેને રોકવામાં કેમ નિષ્ફળ ગઈ? KDA (કારગિલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ)એ આજે ​​કારગિલમાં એક સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી, જેમાં ગઈકાલથી લદ્દાખમાં પરિસ્થિતિની ચર્ચા અંગે કરવામાં આવી. કારગિલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સના સહ-અધ્યક્ષ અસગર અલી કરબલાઈએ મીડિયા સાથે વાત કરતા કહ્યું કે, "અમે છેલ્લા 5 દિવસથી 4 મુદ્દાઓની માંગ કરી રહ્યા છીએ અને અત્યાર સુધી ગૃહ મંત્રાલય સાથે અમારી અનેક રાઉન્ડની વાતચીત થઈ ચૂકી છે. ગૃહ મંત્રાલય હંમેશા અમને ખાતરી આપે છે કે, તેઓ ઈમાનદાર છે, પરંતુ જ્યારે અમે વાતચીત કરવા જઈએ છીએ, ત્યારે તેઓ બહાના બનાવે છે અને આ વર્ષે મે મહિનાથી વાતચીત સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગઈ છે."

અમારે ભૂખ હડતાળ શા માટે કરવી પડી?
તેથી, અમારે નાછૂટકે વિરોધ પ્રદર્શન અને ભૂખ હડતાળ પર જવાની ફરજ પડી. સોનમ વાંગચુક અને અન્ય લોકોએ લેહમાં ભૂખ હડતાળ અને શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, જે દરમિયાન બે મહિલાઓ ગંભીર રીતે બીમાર પડી, પરંતુ ગૃહ મંત્રાલય મૌન રહ્યું. હાલમાં જ જ્યારે ભૂખ હડતાળ તેના 11મા દિવસમાં પ્રવેશી, ત્યારે તેમણે વાતચીત માટે તારીખો જાહેર કરી અને અત્યાર સુધી વાતચીતની તારીખો આપવામાં આવી છે, જેનાથી લોકો નારાજ થઈ ગયા અને તેમને લાગ્યું કે અમારી સાથે વિશ્વાસઘાત થઈ રહ્યો છે. ગઈકાલે લેહ બંધ દરિયાનની તેની પ્રતિક્રિયા જોવા મળી. લોકોને લાગ્યું કે, સરકાર ગંભીર નથી, તેથી તેઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા અને તારીખો લંબાવવાની માંગ કરી, પરંતુ તે નિઃશસ્ત્ર લોકો પર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો અને અમે ચાર કિંમતી જીવ ગુમાવ્યા.

મૃતકોને બનાવવામાં આવ્યા નાયક
મૃતકોને નાયક ગણાવતા કરબલાઈએ કહ્યું કે, લદ્દાખીઓએ તે ક્યારેય ભૂલવું ન જોઈએ કે અમે પરિવારો સાથે છીએ. માર્યા ગયેલા લોકોમાંથી લગભગ 6ની હાલત હજુ પણ ગંભીર છે અને 40 હોસ્પિટલમાં છે. આ દર્શાવે છે કે વહીવટીતંત્રે નિઃશસ્ત્ર પ્રદર્શનકારીઓ પર કેવી રીતે બળનો ઉપયોગ કર્યો અને જ્યારે યુવાનો ઉશ્કેરાઈ ગયા તો અર્ધલશ્કરી દળોએ તેમના પર ગોળીબાર કર્યો. લોકોના ઘાને મટાડવાને બદલે વહીવટીતંત્ર ક્રૂર બળનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે અને પસંદગીપૂર્વક તેમની ધરપકડ કરી રહ્યું છે.

વહીવટીતંત્રના તમામ કઠોર પગલાંની કરી નિંદા
કરબલાઈએ કહ્યું કે, "અમે વહીવટીતંત્રના તમામ કઠોર પગલાંની નિંદા કરીએ છીએ. લોકો પર હુમલા બંધ થવા જોઈએ અને વાતચીત ફરી શરૂ થવી જોઈએ. અમે માંગ કરીએ છીએ કે, વહીવટીતંત્ર આ પ્રકારનો વ્યવહાર  બંધ કરે અને KDA અને એપેક્સ સાથે વાતચીત શરૂ કરે." તેમણે ચેતવણી આપી કે, જો આ બધુ બંધ ન થયું અને કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બને, તો અમે જવાબદાર રહીશું નહીં.

લોકો કેવી રીતે માર્યા ગયા? તપાસ થવી જોઈએ
પ્રેસ કોન્ફોન્સમાં હાજર રહેલા લદ્દાખના સાંસદે કહ્યું કે, "લદ્દાખમાં જે પ્રકારની સ્થિતિ ઉભી થઈ છે તે ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. હું માંગ કરું છું કે, આ વાતચીતની સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષક્ષ તપાસ થવી જોઈએ કે, લોકો કેવી રીતે માર્યા ગયા, કયા પ્રકારના બળનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો અને આપણે કિંમતી જીવ ગુમાવ્યા છે. આ વાતની પણ તપાસ થવી જોઈએ કે, મૃત્યુ ગોળીઓથી થઈ કે છરાથી થઈ." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "અમે હિંસાને સમર્થન કરતા નથી, કારણ કે અમે જાણીએ છે કે, આ પ્રદેશનું વ્યૂહાત્મક મહત્વ શું છે અને તે દેશ માટે કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે. જો કે, જ્યારે ગૃહ મંત્રાલયે વાતચીત બંધ કરી દીધી, ત્યારે લદ્દાખના લોકો, ખાસ કરીને યુવાનો નિરાશ થઈ ગયા અને આ બધું થયું. હું કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ વહીવટીતંત્ર અને ગૃહ મંત્રાલયને અપીલ કરું છું કે, શક્ય તેટલી વહેલી તકે વાતચીત ફરી શરૂ કરે અને લદ્દાખના મુદ્દાને ગંભીરતાથી લેવામાં આવે."

કારગિલમાં છવાયો સન્નાટો
કારગિલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (KDA)એ લેહમાં થયેલી હિંસક અથડામણ, જેમાં ચાર લોકોના મોત થયા હતા, જેના વિરોધમાં 25 સપ્ટેમ્બર ગુરુવારના રોજ કારગિલમાં સંપૂર્ણ બંધનું આહ્વાન કર્યું હતું. આ બંધ પીડિતો સાથે એકતા અને હત્યાઓના શાંતિપૂર્ણ વિરોધમાં આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું. કારગિલમાં દુકાનો, વ્યવસાયો અને બજારો બંધ રહ્યા. આ બંધ બુરો, સાંકુ, પનીખર, પદુમ અને ટ્રેસ્પોન સહિતના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ લાગુ રહ્યો.

લેહ હિંસા બાદ કલમ 163 હેઠળ પ્રતિબંધો
લેહ હિંસા બાગ બંધ અને તણાવપૂર્ણ માહોલને ધ્યાનમાં રાખીને કારગિલમાં અધિકારીઓએ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ 163 હેઠળ પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે, જેમાં ચારથી વધુ લોકોને એકઠા થવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે અને લેહમાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો હતો. KDAનું બંધ લદ્દાખમાં KDA અને લેહ એપેક્સ બોડી (LAB)ના સંયુક્ત નેતૃત્વ હેઠળ લાંબા સમયથી ચાલતા મોટા આંદોલનનો એક ભાગ છે. આ આંદોલનો લદ્દાખને પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો આપવા અને ભારતીય બંધારણની છઠ્ઠી અનુસૂચિમાં લદ્દાખનો સમાવેશ કરીને પ્રદેશની જમીન, નોકરીઓ અને સાંસ્કૃતિક ઓળખ માટે બંધારણીય રક્ષણ પૂરું પાડવાની માંગણીઓ કરી રહ્યા છે.

લેહમાં વધતો તણાવ, મોત, કેન્દ્રએ વાત કરવી જોઈએ: ફારુક અબ્દુલ્લા
બીજી તરફ નેશનલ કોન્ફરન્સના અધ્યક્ષ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારુક અબ્દુલ્લાએ લેહમાં થયેલી હિંસા પર પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું કે, સ્થિતિ એક નાજુક તબક્કે પહોંચી ગઈ છે કારણ કે છઠ્ઠી અનુસૂચિ હેઠળ રાજ્યનો દરજ્જો અને બંધારણીય સુરક્ષાની માંગણી કરતા વિરોધ પ્રદર્શનો હિંસામાં ફેરવાઈ ગયા છે. બે અઠવાડિયાથી, ઘણા યુવાનો સહિત સ્થાનિક કાર્યકરો સરકારને તેના વચનો પૂરા કરવાની માંગણી સાથે ભૂખ હડતાળ પર છે. ભાજપ કાર્યાલય અને અન્ય ઇમારતોને આગ ચાંપી દેવાતા વિરોધ પ્રદર્શનો વિનાશક બન્યા ત્યારે તેમની હતાશા વધુ વધી ગઈ.

Ladakh protestLeh ProtestLeh Violenceલદ્દાખ વિરોધ પ્રદર્શનલદ્દાખ વિરોધ

