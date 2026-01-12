મકરસંક્રાંતિ પર સરકારની મોટી ભેટ ! આ મહિલાઓના ખાતામાં આવશે રૂપિયા 3,000
Ladli Behna Scheme : મહારાષ્ટ્ર સરકાર મકરસંક્રાંતિ પર લાડલી બહેન યોજના હેઠળ ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી મહિનાનો બાકી રહેલો 3,000 રૂપિયાનો હપ્તો ચૂકવવાની તૈયારી કરી રહી છે. મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીના એક દિવસ પહેલા હપ્તો આપવા સામે કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચમાં ફરિયાદ કરી, તેને આદર્શ આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું અને મતદાન પછી હપ્તો ચૂકવવાની માંગ કરી.
Ladli Behna Scheme : મહારાષ્ટ્ર સરકાર ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરીના હપ્તાની સંયુક્ત રકમ લાડલી બહેન યોજનાના લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં 3,000 રૂપિયા જમા કરાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ રકમ 14 જાન્યુઆરી, મકરસંક્રાંતિના શુભ પ્રસંગે જાહેર કરવામાં આવશે. જોકે, મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીના એક દિવસ પહેલા આ પગલાથી રાજકીય વિવાદ સર્જાયો છે, કોંગ્રેસે રાજ્ય સરકાર પર આદર્શ આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચમાં ફરિયાદ નોંધાવી
અહેવાલો અનુસાર, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ચૂંટણી પંચને ઔપચારિક ફરિયાદ મોકલી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ચૂંટણી પહેલાં હપ્તો જાહેર કરવાથી ચૂંટણી નિયમોનું ઉલ્લંઘન થાય છે. પાર્ટીએ જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી 15 જાન્યુઆરીએ યોજાશે અને ચૂંટણી પહેલાં મહિલા લાભાર્થીઓના ખાતામાં ફંડ જમા કરાવવાથી મતદાન પર અસર પડી શકે છે.
કોંગ્રેસના મતે આશરે 10 લાખ મહિલાઓને આ હપ્તો મળવાનો છે. પાર્ટીએ દાવો કર્યો હતો કે આવા પગલાથી શાસક પક્ષના ઉમેદવારોને ફાયદો થઈ શકે છે. પાર્ટીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તે લાડલી બહેના યોજનાનો વિરોધ કરતી નથી, પરંતુ કહે છે કે મતદાન પૂર્ણ થયા પછી જ હપ્તો ખાતામાં જમા કરાવવો જોઈએ.
દરમિયાન ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરતા, ચૂંટણી પંચે મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય સચિવને સરકારનું વલણ સ્પષ્ટ કરવા કહ્યું છે. આરોપોનો જવાબ આપતા, ભાજપે હપ્તાનો વિરોધ કરવા બદલ કોંગ્રેસ પર મહિલા વિરોધી હોવાનો આરોપ લગાવ્યો. શાસક પક્ષે કહ્યું કે લાડલી બહેના યોજના હેઠળની સહાય રાજકીય કારણોસર રોકવી જોઈએ નહીં.
મકરસંક્રાંતિ 14 જાન્યુઆરીએ આવે છે, જ્યારે બીએમસી ચૂંટણી માટે મતદાન બીજા દિવસે થશે. પરિણામો 16 જાન્યુઆરીએ જાહેર કરવામાં આવશે. કોંગ્રેસને ડર છે કે ચૂંટણી પહેલા ફંડ ટ્રાન્સફર થવાથી મહિલા મતનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ભાજપને મળી શકે છે.
