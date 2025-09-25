Prev
ગૂડ ન્યુઝ ! મહિલાઓને હવે દર મહિને મળશે રૂપિયા 2,100...જાણો કોને મળશે આ યોજનાનો લાભ

ગરીબ પરિવારોની મહિલાઓને આ રાજ્યની સરકારે મોટી ભેટ આપી છે. મુખ્યમંત્રીએ મહિલાઓ માટે "દીન દયાળ લાડો લક્ષ્મી યોજના" શરૂ કરી છે. આ યોજના અંતર્ગત પાત્ર મહિલાઓને દર મહિને રૂપિયા 2,100ની નાણાકીય સહાય મળશે.

Sep 25, 2025

હરિયાણા સરકારે ગરીબ પરિવારોની મહિલાઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ રાહતની જાહેરાત કરી છે. મુખ્યમંત્રી નાયબ સિંહ સૈનીએ ગુરુવારે પંચકુલામાં "દીન દયાળ લાડો લક્ષ્મી યોજના" શરૂ કરી. આ યોજના હેઠળ પાત્ર મહિલાઓને આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવવા માટે દર મહિને રૂપિયા 2,100ની નાણાકીય સહાય મળશે.

આ યોજનાનો લાભ કોને મળશે ?

આ યોજના 23 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરની મહિલાઓ માટે છે. ફક્ત તે મહિલાઓને જ લાભ મળશે જેમના પરિવારની વાર્ષિક આવક રૂપિયા 1 લાખથી ઓછી છે. જે મહિલાઓ બીજા રાજ્યથી લગ્ન કર્યા પછી 15 વર્ષથી હરિયાણામાં રહે છે તેઓ પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે.

અરજી માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

જો તમે આ યોજના માટે અરજી કરવા માંગતા હો, તો તમારે આ દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે

  • પરિવાર પહેચાન પત્ર (PPP)
  • હરિયાણામાં 15 વર્ષથી વધુ સમયથી રહેઠાણનું પ્રમાણપત્ર
  • આધાર કાર્ડ
  • આવકનું પ્રમાણપત્ર (વાર્ષિક આવક 1 લાખ કે તેથી ઓછી)

પંચકુલામાં યોજના શરૂ કર્યા પછી મુખ્યમંત્રીએ સાંજે હરિયાણા રાજભવનમાં ભાજપના કાર્યકરો અને ઉપકુલપતિઓ સાથે બેઠક પણ યોજી હતી. આ યોજના ધીમે ધીમે સમગ્ર રાજ્યમાં લાગુ કરવામાં આવશે.

