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IPL અને FEMA કેસમાં રાહત મળ્યા બાદ લલિત મોદી 16 વર્ષ પછી ભારત પરત ફરશે

આઈપીએલના સંસ્થાપક અને પ્રથમ ચેરમેન લલિત મોદી ભારત પરત ફરવાના છે. તેમણે ખુદ આ વાતની જાહેરાત કરી છે. ટ્રિબ્યૂનલના નિર્ણય બાદ લલિત મોદી 16 વર્ષ બાદ ભારત પરત ફરવાના છે. તેમણે આ વિશે જાણકારી આપી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 22, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:39 PM IST
IPL અને FEMA કેસમાં રાહત મળ્યા બાદ લલિત મોદી 16 વર્ષ પછી ભારત પરત ફરશે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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