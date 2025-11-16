Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

VIDEO: 'ચપ્પલ ઉઠાવીને મારવામાં આવશે...', પરિવાર છોડ્યા બાદ રોહિણીનું પહેલા નિવેદનથી ખળભળાટ

Bihar Assembly Elections: લાલુ પ્રસાદ યાદવની દીકરી રોહિણી આચાર્યએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટ કરીને પોતાના પરિવાર સાથેના સંબંધો પૂરા કરવાની વાત કહીને ખળભળાટ મચાવી દીધો હતો. ત્યારથી સોશિયલ મીડિયા પર રોહિણી આચાર્યને લઈને ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. આ સંજોગોમાં હવે તેમનું એક નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે, જેમાં તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે, 'મારો કોઈ પરિવાર નથી.'

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 16, 2025, 09:37 AM IST

Trending Photos

VIDEO: 'ચપ્પલ ઉઠાવીને મારવામાં આવશે...', પરિવાર છોડ્યા બાદ રોહિણીનું પહેલા નિવેદનથી ખળભળાટ

Bihar Assembly Elections: લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને રાબડી દેવીની દીકરી રોહિણી આચાર્યના નિવેદનથી રાજનીતિમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 'મારો કોઈ પરિવાર નથી. તમે આ વાત સંજય યાદવ, રમીઝ અને તેજસ્વી યાદવને પૂછી શકો છો. તેમણે જ મને પરિવારમાંથી બહાર કાઢી છે. તેઓ કોઈ જવાબદારી લેવા માંગતા નથી... આખો દેશ પૂછી રહ્યો છે કે પાર્ટી આ રીતે કેમ નિષ્ફળ ગઈ. જ્યારે તમે સંજય યાદવ અને રમીઝનું નામ લો છો, ત્યારે તમને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવે છે, અપમાનિત કરવામાં આવે છે, ગાળો આપવામાં આવે છે અને અહીં સુધી કે મારવામાં પણ આવે છે...'

Add Zee News as a Preferred Source

રોહિણીના નિવેદનથી બિહારમાં મચી ગયો ખળભળાટ
રોહિણી આચાર્યની ટ્વિટર પોસ્ટ સામે આવ્યા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે ગઇકાલે 14 નવેમ્બરે મહાગઠબંધનને NDA સામે કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને પાર્ટીના ખાતામાં માત્ર 25 બેઠકો જ આવી હતી.

કોણ છે રોહિણી આચાર્ય?
થોડા વર્ષો પહેલા રોહિણી આચાર્યએ પોતાના પિતા લાલુ યાદવને કિડનીનું દાન કર્યું હતું. ત્યારથી જ તે ચર્ચામાં આવી હતી. જણાવી દઈએ કે રોહિણી આચાર્યએ પોતાના પિતા લાલુ પ્રસાદ યાદવને પાંચ ડિસેમ્બર 2022ના રોજ પોતાની કિડનીનું દાન કર્યું હતું. આ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સિંગાપોરની માઉન્ટ એલિઝાબેથ હોસ્પિટલમાં થયું હતું. કિડનીનું દાન કર્યા પછી લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પર રોહિણી આચાર્યની ખૂબ પ્રશંસા કરી હતી.

વિદેશમાં રહે છે રોહિણી આચાર્ય
રોહિણી ઘણા સમયથી સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય છે અને તે સિંગાપોરમાં પોતાના પરિવાર સાથે રહે છે. રોહિણીએ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પણ લડી હતી, પરંતુ તે ભાજપના રાજીવ પ્રતાપ રૂડી સામે 14 હજારથી વધુ મતોના તફાવતથી હારી ગઈ હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Bihar Assembly electionsNitish KumarNitish Kumar RecordNitish Kumar NewsHow many times Nitish Kumar became CM

Trending news