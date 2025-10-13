IRCTC કૌભાંડમાં લાલુ પરિવારને ઝટકો, દિલ્હી કોર્ટે આરોપો ઘડ્યા; બિહાર ચૂંટણી વચ્ચે મોટો નિર્ણય
IRCTC Scam Case: જ્યારે લાલુ યાદવ કેન્દ્રમાં યુપીએ સરકારમાં રેલ્વે મંત્રી હતા, ત્યારે એવો આરોપ છે કે તેમણે બે આઈઆરસીટીસી હોટલ, બીએનઆર રાંચી અને બીએનઆર પુરીના જાળવણીના કોન્ટ્રાક્ટ ગેરકાયદેસર રીતે આપ્યા હતા.
નવી દિલ્હીઃ બિહારમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારીઓ વચ્ચે IRCTC કૌભાંડ કેસમાં લાલુ પરિવારની મુશ્કેલી વધી છે. દિલ્હીની રાઉઝ એવેન્યુ કોર્ટે આરજેડી સુપ્રીમો લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને બિહારમાં નેતા વિપક્ષ તેજસ્વી યાદવ સહિત બધા આરોપીઓ વિરુદ્ધ આરોપ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે એટલે કે હવે આ લોકો વિરુદ્ધ આ મામલામાં કેસ ચાલશે.
કઈ કલમો હેઠળ નક્કી થયા આરોપ?
જે કલમો હેઠળ આરોપ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, તેમાં IPC 420, IPC 120B, પ્રીવેન્શન ઓફ કરપ્શન એક્ટની કલમ 13(2) અને 13 (1)(d) સામેલ છે. મહત્વનું છે કે પ્રીવેન્શન ઓફ કરપ્શન એક્ટની કલમ 13(2) અને 13 (1)(d) માત્ર લાલુ પ્રસાદ યાદવ પર લાગી છે.
કોર્ટે પૂછ્યુ- શું તમે અપરાધ માનો છો?
કોર્ટે લાલુ યાદવને પૂછ્યું કે શું તમે તમારો અપરાધ માનો છો તો લાલુ યાદવ સહિત રાબડી અને તેજસ્વીએ પોતાનો અપરાધ માનવાથી ઇનકાર કરી દીધો. લાલુ પરિવારે કોર્ટમાં કહ્યું કે તે કેસનો સામનો કરશે. તો રાબડી યાદવે કહ્યું કે આ ખોટો કેસ છે.
લાલુ પરિવારને પહોંચ્યો ફાયદોઃ કોર્ટ
કોર્ટ પ્રમાણે લાલુ યાદવની જાણકારીમાં આ કૌભાંડનું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું. કોર્ટે કહ્યું કે આ મામલામાં આરોપી વ્યાપક ષડયંત્રમાં સામેલ હતા. લાલુ પરિવારને આ મામલામાં ફાયદો પહોંચ્યો. કોન્ટ્રાક્ટ આપવાના બદલે રાબડી અને તેજસ્વીને ખુબ ઓછી કિંમત પર જમીન મળી. આ મામલામાં quid pro નો આરોપ આ સ્ટેજ પર જોવા મળી રહ્યો નથી.
લાલુ યાદવ વ્હીલચેરમાં કોર્ટમાં પહોંચ્યા
RJD સુપ્રીમો લાલુ યાદવ કોર્ટમાં હાજર થવા માટે વ્હીલચેરમાં પહોંચ્યા. તેમની સાથે રાબડી દેવી, તેજસ્વી યાદવ અને પ્રેમચંદ ગુપ્તા પણ હતા. તેઓ રવિવારે (12 ઓક્ટોબર) કોર્ટમાં હાજર થવા માટે દિલ્હી પહોંચ્યા. લાલુ અને તેજસ્વી યાદવ દિલ્હીમાં મીસા ભારતીના પાંડારા પાર્ક નિવાસસ્થાને રોકાયા છે.
IRCTC કૌભાંડમાં CBI એ કયા આરોપો લગાવ્યા?
CBI એ તેની ચાર્જશીટમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે 2004 થી 2014 ની વચ્ચે, એક ષડયંત્રના ભાગ રૂપે, પુરી અને રાંચીમાં ભારતીય રેલવેની BNR હોટલોને પહેલા IRCTC ને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી અને બાદમાં બિહાર સ્થિત સુજાતા હોટેલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને સંચાલન અને જાળવણી માટે લીઝ પર આપવામાં આવી હતી. એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં ગોટાળા અને છેડછાડ કરવામાં આવી હતી, અને શરતોમાં પણ ફેરફાર કરીને સુજાતા હોટેલ્સની તરફેણ કરવામાં આવી હતી. આ ચાર્જશીટમાં IRCTCના તત્કાલીન જનરલ મેનેજરો વીકે અસ્થાના અને આરકે ગોયલ ઉપરાંત, સુજાતા હોટેલ્સના ડિરેક્ટર, ચાણક્ય હોટેલના માલિક વિજય કોચર અને વિનય કોચરના નામનો પણ ઉલ્લેખ છે.
