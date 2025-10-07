હિમાચલમાં બસ પર પડ્યો પહાડ, બહાર કાઢવામાં આવ્યા 15 મૃતદેહ, અનેક લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા
Bilaspur Accident: અકસ્માત સમયે બસમાં આશરે 30 થી 35 મુસાફરો હતા. અત્યાર સુધીમાં 15 મૃતદેહો બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ઘણા મુસાફરો ગુમ થયાના અહેવાલ છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે.
Trending Photos
Bilaspur Accident: હિમાચલ પ્રદેશમાં મુશળધાર વરસાદ વચ્ચે, મંગળવારે સાંજે બિલાસપુર જિલ્લામાંથી એક દુ:ખદ અકસ્માતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે ઝંડુતા સબડિવિઝનના બાર્થિન વિસ્તારમાં ભલ્લુ બ્રિજ પાસે એક ખાનગી બસ ભૂસ્ખલનનો ભોગ બની.
આશરે 30 થી 35 મુસાફરો સવાર હતા
ભારે વરસાદને કારણે, અચાનક એક ટેકરી પરથી કાટમાળ અને મોટા પથ્થરો બસ પર પડ્યા, જેનાથી બસ સંપૂર્ણપણે દટાઈ ગઈ હતી. અકસ્માત સમયે, આશરે 30 થી 35 મુસાફરો સવાર હતા. અત્યાર સુધીમાં, 15 મૃતદેહો બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ઘણા મુસાફરો ગુમ થયાના અહેવાલ છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે.
વિસ્તારમાં અફરાતફડી મચી ગઈ હતી
પોલીસ, વહીવટીતંત્ર અને સ્થાનિક રહેવાસીઓ કાટમાળ નીચે ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા માટે સતત બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલા છે. બે છોકરીઓને જીવતી બહાર કાઢવામાં આવી છે. ઘણા મુસાફરોને બેભાન અવસ્થામાં બચાવીને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. મારોતનથી ઘુમરવિન જઈ રહેલી સંતોષી ખાનગી બસ અચાનક ભૂસ્ખલનનો ભોગ બની હતી. આ અકસ્માત બાદ વિસ્તારમાં અફરાતફડી મચી ગઈ હતી.
તબીબી સારવાર આપવા નિર્દેશ
મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુએ અકસ્માત પર ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી. મૃતકોના પરિવારજનો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર આ મુશ્કેલ સમયમાં અસરગ્રસ્ત પરિવારોની સાથે મજબૂત રીતે ઉભી છે. મુખ્યમંત્રીએ જિલ્લા વહીવટીતંત્રને રાહત અને બચાવ કામગીરી ઝડપી બનાવવા અને ઘાયલોને તાત્કાલિક તબીબી સારવાર આપવા નિર્દેશ આપ્યો હતો.
બચાવ કામગીરીમાં અવરોધ
તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરકાર શક્ય તેટલી વહેલી તકે સહાય પૂરી પાડશે. મુખ્યમંત્રી શિમલાથી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સાથે સતત સંપર્કમાં છે. ભારે વરસાદ અને અંધારાથી બચાવ કામગીરીમાં અવરોધ આવી રહ્યો છે, પરંતુ બચાવ ટીમો કાટમાળ નીચે ફસાયેલા તમામ લોકોને શક્ય તેટલી ઝડપથી પહોંચાડવા માટે અથાક મહેનત કરી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે