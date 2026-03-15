ગઈ વખતે 8, પણ આ વખતે બંગાળમાં માત્ર બે તબક્કામાં ચૂંટણી; 5 વર્ષમાં કેવી રીતે બદલાઈ પરિસ્થિતિ
- ચૂંટણી પંચે પશ્ચિમ બંગાળ સહિત 5 રાજ્યની વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો કરી જાહેર
- હિંસા રોકવા અને નિષ્પક્ષ પ્રક્રિયા માટે વિપક્ષોએ કરી હતી માંગ
- પશ્ચિમ બંગાળમાં 2011 પછી પ્રથમવાર પાંચથી ઓછા તબક્કામાં ચૂંટણી
West Bengal Elections: ચૂંટણી પંચે પશ્ચિમ બંગાળ માટે વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી દીધી છે. ચૂંટણી પંચની જાહેરાતની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે, આ વખતે અહીં માત્ર બે જ તબક્કામાં મતદાન થશે. બંગાળના ઇતિહાસમાં આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે માત્ર બે તબક્કામાં ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, પશ્ચિમ બંગાળમાં 23 અને 29 એપ્રિલે મતદાન થશે. પશ્ચિમ બંગાળના અત્યાર સુધીના ચૂંટણી ઈતિહાસ પર નજર કરીએ તો 2011 સુધી અહીં ઓછામાં ઓછા પાંચ તબક્કામાં મતદાન થતું હતું. જ્યારે 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આઠ તબક્કામાં મતદાન થયું હતું. પશ્ચિમ બંગાળમાં કુલ 294 વિધાનસભા બેઠકો છે, જ્યાં મમતા બેનર્જી 2011થી સત્તા પર છે.
બંગાળના વિરોધ પક્ષોએ કરી હતી વિનંતી
એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, પશ્ચિમ બંગાળમાં માત્ર બે તબક્કામાં ચૂંટણી કરાવવાના નિર્ણય પાછળ પશ્ચિમ બંગાળના વિપક્ષ દ્વારા ચૂંટણી પંચને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. 9 માર્ચે ચૂંટણી પંચ સાથેની બેઠક દરમિયાન વિરોધ પક્ષોએ ત્રણથી ઓછા તબક્કામાં ચૂંટણી કરાવવા અપીલ કરી હતી. તે સમયે ભાજપના પ્રતિનિધિમંડળે પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો કે, ચૂંટણી એક જ તબક્કામાં અથવા વધુમાં વધુ બે તબક્કામાં થવી જોઈએ. ભાજપે છ અઠવાડિયા સુધી લાંબી ચાલતી સાત કે આઠ તબક્કાની ચૂંટણી પ્રક્રિયાને અયોગ્ય ગણાવી હતી.
હિંસામુક્ત ચૂંટણીની માંગ
આ સાથે જ ભાજપે ચૂંટણી પંચને રાજ્યમાં હિંસામુક્ત ચૂંટણી સુનિશ્ચિત કરવાની પણ વિનંતી કરી હતી અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લગતી ચિંતાઓ સાથે 16 મુદ્દાનું આવેદનપત્ર સોંપ્યું હતું. આ દરમિયાન CPI(M)એ પણ એક જ તબક્કામાં ચૂંટણીની માંગ કરી હતી. પાર્ટીનું કહેવું હતું કે, ચૂંટણી વધુ તબક્કા હોવાને કારણે અસામાજિક તત્વોને એક મતવિસ્તારમાંથી બીજામાં અવરજવર કરવાની તક મળે છે, જે નિષ્પક્ષ ચૂંટણી પ્રક્રિયાને અસર કરી શકે છે.
અન્ય રાજ્યોની સ્થિતિ અને પરિણામ
ઉલ્લેખનીય છે કે, ચૂંટણી પંચે રવિવારે પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ, આસામ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત કરી છે. તમામ રાજ્યોમાં મતગણતરી 4 મેના રોજ થશે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે જણાવ્યું કે, પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા માટે બે તબક્કામાં 23 અને 29 એપ્રિલે મતદાન થશે. તેમણે પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું કે, તમિલનાડુની 234 સભ્યોની વિધાનસભા માટે 23 એપ્રિલે મતદાન થશે.
જ્ઞાનેશ કુમારે વધુમાં જણાવ્યું કે, કેરળ, આસામ અને પુડુચેરી માટે 9 એપ્રિલે એક જ તબક્કામાં મતદાન થશે. તેમણે જણાવ્યું કે, ચારેય રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની વિધાનસભા ચૂંટણીની કુલ 824 બેઠકો પર મતગણતરી 4 મેના રોજ થશે. જ્ઞાનેશ કુમારે કહ્યું કે, ચૂંટણી હિંસા અથવા પ્રલોભનથી મુક્ત હોવી જોઈએ અને પંચ કોઈપણ ઉલ્લંઘન સામે કડક કાર્યવાહી કરશે. ચૂંટણી કાર્યક્રમની જાહેરાત સાથે જ આદર્શ આચારસંહિતા તાત્કાલિક અસરથી લાગુ થઈ ગઈ છે. કુમારની સાથે અન્ય બે ચૂંટણી કમિશનરો - સુખબીર સિંહ સંધુ અને વિવેક જોશી પણ ઉપસ્થિત હતા.
