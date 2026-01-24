Gold Rate: સોનાના ભાવ ઘટ્યા, ચાંદી પણ સસ્તી થઈ, ઘટેલા ભાવે ખરીદી કરવી હોય તો રેટ ખાસ જાણો
Latest Gold-Silver Rate: સોના ચાંદીના ભાવ આ અઠવાડિયે પણ સતત ઉતાર ચડાવવાળા જોવા મળ્યા. જો કે શુક્રવારે સાંજે બંને કિંમતી ધાતુઓમાં કડાકો જોવા મળ્યો. લગ્નગાળા અને પ્રસંગોની સીઝનમાં સોનું અને ચાંદી જે રીતે ઉછાળા મારી રહ્યું છે તે જોતા ખરીદનારાઓમાં ચિંતા પેસેલી છે. સોના-ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ ખાસ જાણો.
Trending Photos
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. શુક્રવારે સવારે સોનું અને ચાંદી બંપર ઉછાળા સાથે ખુલ્યા હતા. પરંતુ સાંજ પડતા ઘટાડા સાથે બંધ થયા. જિયો પોલિટીકલ ઉથલપાથલ, અમેરિકી ડોલરમાં નબળાઈનું વલણ અને મજબૂત રોકાણ માંગને પગલે કિંમતી ધાતુઓમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે સવાલ એ ઊભો થાય કે સોનું કે ચાંદી લેવા માટે આ યોગ્ય સમય ખરો કે નહીં? સોના અને ચાંદીના શું ભાવ ચાલે છે તે ખાસ જાણો.
સોના ચાંદીના ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ શુક્રવારે સવારે વધારા સાથે ખુલીને 155428ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. જો કે સાંજ પડતા સોનાનો ભાવ 1118 રૂપિયા તૂટીને 154310 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીનો ભાવ સવારે વધારા સાથે 318960 રૂપિયાના સ્તરે ખુલ્યો હતો. પરંતુ સાંજ પડતા 1255 રૂપિયા ઘટીને 317705 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સ્તરે બંધ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433
For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459
Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug
Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/zvqJ6eLOBE
— IBJA (@IBJA1919) January 23, 2026
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં સોના અને ચાંદીમાં ઘટાડો જોવા મળેલો છે. 5 ફેબ્રુઆરીની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.05 ટકાના ઘટાડા સાથે 155963ના સ્તરે જોવા મળ્યું. જ્યારે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી ચાંદી 0.03 ટકાના ઘટાડા સાથે 334600 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી.
ખાસ નોંધ
અત્રે ખાસ જણાવવાનું કે IBJAના ભાવ દિવસમાં બેવાર સવારે ખુલતા ભાવ અને સાંજે બંધ ભાવ જાહેર થાય છે. આ ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે. જાહેર રજાઓના દિવસે અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી. આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે