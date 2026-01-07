DA Hike પર લેટેસ્ટ અપડેટ, જાન્યુઆરી 2026માં આટલું થશે મોંઘવારી ભથ્થું! સરકાર જલદી કરશે જાહેરાત
DA Hike Jan 2026: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ તથા રિટાયર્ડ પેન્શનર્સના પગાર તથા પેન્શનમાં વધારાનો સમય હવે આવી ગયો છે. કારણ કે ડીએ અને ડીઆરમાં વધારો લગભગ નક્કી છે. જાણો વિગતો.
Trending Photos
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. જાન્યુઆરી 2026થી મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)માં 2 ટકાનો વધારો લગભગ નક્કી માનવામાં આવી રહ્યો છે. તેનાથી વધતી મોંઘવારીમાં કર્મચારીઓને રાહત મળી શકે છે. હાલ કર્મચારીઓને 58 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળે છે. ત્યારે હવે જો 2 ટકાનો વધારો થાય તો મોંઘવારી ભથ્થું 60 ટકા થઈ જશે.
મોંઘવારી ભથ્થું કઈ રીતે થાય નક્કી
મનીકંટ્રોલના રિપોર્ટ મુજબ ડીએ અને ડીઆરમાં 2 ટકાનો વધારો લેબર બ્યૂરોના ઠોસ સરકારી ડેટા પર આધારિત છે. ડીએ ગણતરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યૂમર પ્રાઈસ ઈન્ડેક્સ (AICPI-IW) નવેમ્બર 2025માં 0.5 અંક વધીને 148.2 થઈ જશે. સાતમા પગાર પંચના નિયમ મુજબ ડીએ નક્કી કરવા માટે છેલ્લા 12 મહિનાના CPI-IW ને જોવામાં આવે છે. જે રોજબરોજની ખાણીપીણીની ચીજો, ટ્રાન્સપોર્ટ, રહેવા અને હેલ્થ સર્વિસ પર આવતા ખર્ચ પર આધારિત હોય છે.
એક્સપર્ટનું શું છે માનવું
જુલાઈથી નવેમ્બર 2025 સુધીના ડેટા જોઈએ તો ગ્રાફ સતત ઉપર ગયો છે. નવેમ્બરના ડેટાનો આધાર જોઈએ તો મોંઘવારી ભથ્થું 59.33 ટકા પર પહોંચતું જોવા મળે છે જે સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે કે મોંઘવારી ભથ્થું 60 ટકાની ખુબ નજીક છે અને હવે તેનાથી નીચે જવાની કોઈ સંભાવના જોવા મળતી નથી.
બધાની નજર હવે ડિસેમ્બર 2025ના ઈન્ડેક્સ પર છે. જે હજુ બહાર પડવાનું બાકી છે. પરંતુ એક્સપર્ટ્સું માનવું છે કે હવે તસવીર બદલાય તેવી શક્યતા નથી, ગણતરી સરળ છે, જો ડિસેમ્બરમાં ઈન્ડેક્સ સ્થિર રહે તો પણ સરેરાશ મોંઘવારી ભથ્થું 60.34 ટકા થશે. જો ઈન્ડેક્સમાં થોડો ઘટાડો પણ થાય તો તે 60 ટકાના સ્તર પર રહેશે.
જાહેરાત ક્યારે થશે
સરકારની હંમેશા એવી નીતિ રહી છે કે તે મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી પૂરા અંકમાં કરે છે. આથી 60 ટકા અને 60.99 ટકા વચ્ચે કોઈ પણ આંકડો આવે પરંતુ અંતે તે 60 ટકા જ ગણાશે. તેનો અર્થ એ થયો કે હાલના મોંઘવારી ભથ્થા 58 ટકાથી 2 ટકા વધીને 60 ટકા થાય તેવું છે. જો કે આ વધેલું ભથ્થું 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થશે. પરંતુ સરકારી પ્રક્રિયાઓના કારણે અધિકૃત જાહેરાત અને નોટિફિકેશન સામાન્ય રીતે માર્ચ કે એપ્રિલમાં આવે છે. કર્મચારીઓને જાન્યુઆરીથી લઈને જાહેરાત થાય ત્યાં સુધીની રકમ એરિયર તરીકે ચૂકવાશે. આ વધારો એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણકે 8માં પગાર પંચની નવી સાયકલ 1 જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થશે તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે