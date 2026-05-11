/LPG સિલિન્ડરની ડિલિવરી પર આવ્યું મોટું અપડેટ, ઈન્ડેન, HPCL, ભારત ગેસના ગ્રાહકો ખાસ જાણે

LPG Cylinder Delivery Update: એલપીજી સિલિન્ડરની ડિલિવરીને લઈને એક મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. જે દરેક ગ્રાહકે જાણવું ખુબ જરૂરી છે. એલપીજી સિલિન્ડર સપ્લાય કરતી કંપનીઓએ DAC અંગે એક અપડેટ બહાર પાડી છે. ખાસ જાણો.
એલપીજી સિલિન્ડરની ડિલિવરી હવે સંપૂર્ણ રીતે DAC કોડ દ્વારા થાય છે. જેના કારણે સિલિન્ડર આઘુપાછું થાય તેની શક્યતા નહિવત હોય છે. એલપીજી સિલિન્ડરના વિતરણ અને યોગ્ય ગ્રાહક સુધી તે સિલિન્ડર પહોંચાડવા માટે આ સિસ્ટમ ખુબ જ સુરક્ષિત ગણવામાં આવે છે. જો કે ફેક DAC કોડ દ્વારા લોકોને લૂટવા માટે સાઈબર ફ્રોડ પણ સક્રિય થયેલા છે. LPG સિલિન્ડરનો પૂરવઠો પૂરો પાડતી કંપનીઓએ હવે આ DAC કોડ વિશે એક નવી અપડેટ બહાર પાડી છે.
અસલી અને નકલી DAC કોડ કેવી રીતે ઓળખશો?
એલપીજી ડિલિવરી મેસેજની ઓળખને લઈને HPCLએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર લખ્યું છે કે સ્કેમર્સ એલપીજી ડિલિવરીના નામે ફેક મેસેજ મોકલે છે પરંતુ અસલી HP Gas મેસેજની ઓળખ જાણીને તમે પણ સુરક્ષિત રહી શકો છો.
DAC (Delivery Authentication Code) શેર કરતા પહેલા હંમેશા ચેક કરો. આ પોસ્ટમાં કંપનીએ વધુમાં લખ્યું છે કે "મેસેજ અધિકૃત સેન્ડર નામ 'VM-HPGASc-S' તરફથી આવ્યો હોય, તેમાં 4 અંકનો ઓટીપી હોય અને ઓટીપી ફક્ત સિલિન્ડરના ડિલિવરી માટે જ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે.
ખાસ ધ્યાન રાખવું કે HP Gas ના કર્મચારીઓ ક્યારેય ફોન કોલ, વોટ્સએપ કે કોઈ પણ સંદિગ્ધ લીંક દ્વારા ઓટીપી માંગતા નથી. જો મેસેજ ઉતાવળમાં તમને કાર્યવાહી કરવાની કહે, વિચિત્ર લાગે કે અલગ ફોર્મેટ હોય તો તેના પર ભરોસો ન કરવો. સતર્ક રહો, સુરક્ષિત રહો. HP Gas ની સાથે સાઈબર ફ્રોડથી બચો." આવી જ અપીલ ભારત ગેસે પણ કરી છે.
ઈન્ડેનના ગ્રાહકોએ શું કરવું
સાઈબર એક્સપર્ટ ઉપેન્દ્રસિંહ જણાવે છે કે ઈન્ડેનના મેસેજને ઉદાહરણ સાથે જણાવે છે કે સૌથી પહેલા એ સુનિશ્ચિત કરો કે તમે સિલિન્ડર બૂક કરાવ્યું હતું કે નહીં. જો બૂક કરાવ્યા વગર કોઈ ડિલિવરી મેસેજ હોય તો તેના પર ધ્યાન ન આપવું જોઈએ. જો બુક કરાવ્યું હોય તો મેસેજ કોઈ અધિકૃત સેન્ડર ID ( જેમ કે VK-INDANE, VM-INDANE વગેરે)થી આવ્યો છે કે નહીં.
ત્યારબાદ એ જુઓ કે મેસેજમાં બુકિંગ કે ઈનવોઈસ નંબર આપવામાં આવ્યો છે કે નહીં અને 6 અંકનો DAC Code છે અને તેને ફક્ત ડિલિવરી બોયને શેર કરવાનું કહેવાયું છે કે નહીં. છેલ્લે Indane નું નામ છે કે નહીં. DAC/OTP ફક્ત ત્યારે જ શેર કરવો જ્યારે ડિલિવરી બોય તમારા ઘરે સિલિન્ડર લઈને પહોંચ્યો હોય. તે પહેલા ક્યારેય શેર કરવો નહીં.
આજે શું છે સિલિન્ડરનો ભાવ
ઈન્ડેનના રેટ્સ જોઈએ તો અમદાવાદમાં 14.2 કિલોગ્રામવાળા એલપીજી સિલિન્ડરનો ભાવ 920 રૂપિયા છે. જ્યારે 19 કિલોવાળા કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ 3113.50 રૂપિયા છે. જ્યારે 5 કિલોગ્રામવાળા ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરનો ભાવ 341.50 રૂપિયા છે. જ્યારે સુરતમાં 14.2 કિલોગ્રામવાળા એલપીજી સિલિન્ડરનો ભાવ 919 રૂપિયા અને કોમર્શિયલ 19 કિલોવાળા સિલિન્ડરનો ભાવ 3153.50 રૂપિયા છે.
સુરતની વાત કરીએ તો સુરતમાં 14.2 કિલોગ્રામવાળું સિલિન્ડર 918.50 રૂપિયામાં મળે છે જ્યારે કોમર્શિયલ સિલિન્ડર 3047 રૂપિયા આસપાસ છે. રાજકોટમાં ઘરેલું રાંધણ ગેસનો બાટલો 918 રૂપિયા ભાવે મળે અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ 3061.50 રૂપિયા છે.