ઉદયપુરમાં એક ગુજરાતીના હાઇ-પ્રોફાઇલ શાહી લગ્નની પોલ ખૂલી, રેપિડો ડ્રાઈવરે ચૂકવ્યા પૈસા
Udaipur Wedding Funded By Rapido Driver : રેપિડો ડ્રાઈવરના ખાતામાં 331 કરોડ રૂપિયા આવ્યા: ઉદયપુરના શાહી લગ્નમાં ઉપયોગ કર્યો, કહ્યું- મારી પાસે મારા ઘરનું સમારકામ કરાવવા માટે પણ પૈસા નથી
Trending Photos
Money Laundering Transactions : ઉદયપુરમાં એક હાઇ-પ્રોફાઇલ શાહી લગ્ન સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 19 ઓગસ્ટ, 2024 થી 14 એપ્રિલ, 2025 દરમિયાન રેપિડો (બાઇક ટેક્સી) ડ્રાઇવરના બેંક ખાતામાંથી કુલ ₹331.36 કરોડના વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા. આ નાણાંનો ઉપયોગ તાજ અરવલી હોટેલમાં યોજાયેલા શાહી લગ્નના ખર્ચને પૂર્ણ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સજાવટ, હોટેલ બુકિંગ અને વિક્રેતાઓની ચુકવણીનો સમાવેશ થાય છે.
અમીર ગુજરાતીના લગ્નનો ખર્ચો એક ડ્રાઈવરે કાઢ્યો
ઉદયપુરમાં એક હાઇ-પ્રોફાઇલ શાહી લગ્નમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની તપાસમાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે. ED એ રેપિડો બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવરના બેંક ખાતામાંથી ₹331 કરોડ (આશરે $3.31 બિલિયન) ના વ્યવહારો શોધી કાઢ્યા છે. આ નાણાં મની લોન્ડરિંગ સાથે જોડાયેલા હોવાનું માનવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ ઉદયપુરની તાજ અરવલી હોટેલમાં આયોજિત ભવ્ય લગ્નને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે 19 ઓગસ્ટ, 2024 થી 14 એપ્રિલ, 2025 ની વચ્ચે, કુલ ₹331.36 કરોડ (આશરે $3.31 બિલિયન) રેપિડો ડ્રાઇવરના ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા અને તરત જ અન્ય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન સાથે તાર જોડાયા
જ્યારે ED એ શંકાસ્પદ ખાતાઓના મની ટ્રેલની તપાસ કરી, ત્યારે તેને જાણવા મળ્યું કે આ બધા વ્યવહારો એક સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન સાથે જોડાયેલા હતા. આ કિસ્સામાં, એજન્સીએ તાજેતરમાં ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર શિખર ધવન અને સુરેશ રૈનાની સંપત્તિઓ જપ્ત કરી હતી અને ઘણા અન્ય રમતવીરો અને સેલિબ્રિટીઓની પૂછપરછ કરી હતી. જ્યારે ET ની ટીમે ખાતામાં થયેલા મોટા વ્યવહારોની તપાસ કરવા માટે બેંક દસ્તાવેજોમાં દર્શાવેલ સરનામાંની મુલાકાત લીધી, ત્યારે તેમને જાણવા મળ્યું કે ડ્રાઈવર દિલ્હીના એક સામાન્ય વિસ્તારમાં બે રૂમની ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહે છે અને દિવસનો મોટાભાગનો સમય બાઇક પર ચલાવે છે. પૂછપરછ કરતાં, તેણે કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો અથવા તેના ખાતામાંથી જે લોકોના લગ્ન ખર્ચ ચૂકવવામાં આવ્યા હતા તેના વિશે કોઈ જાણકારી હોવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો.
બેંક ખાતામાં આઠ મહિનામાં રૂ. ૩૩૧ કરોડથી વધુ રકમ મળી
ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની તપાસમાં દિલ્હીમાં એક બાઇક-ટેક્સી ડ્રાઇવરનો પર્દાફાશ થયો છે જેના બેંક ખાતામાં આઠ મહિનામાં રૂ. ૩૩૧ કરોડથી વધુ રકમ મળી હતી. તપાસકર્તાઓને શંકા છે કે આ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ મની લોન્ડરિંગ માટે 'ડમી' તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ગુજરાતના એક રાજકારણી સાથે જોડાયેલા વૈભવી લગ્નમાં ભંડોળ મોકલવામાં આવ્યું હતું. ED સમગ્ર રૂપિયાના વહેવારની કડીને શોધી રહી છે. ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગની તપાસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દિલ્હીમાં એક બાઇક-ટેક્સી ડ્રાઇવર સુધી પહોંચ્યું છે, જેના બેંક ખાતામાં આઠ મહિનામાં રૂ. ૩૩૧.૩૬ કરોડના વહેવાર થયા હતા.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે એજન્સીએ 1xBet સટ્ટાબાજી નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા વ્યવહારો ટ્રેક કરતી વખતે રેપિડો ડ્રાઇવરને શોધી કાઢ્યો હતો. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, ૧૯ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ અને ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૫ વચ્ચે કરવામાં આવેલા વહેવાર શંકાને જન્મ આપી અને EDને ખાતા સાથે જોડાયેલા સરનામા પર દરોડા પાડવા માટે પ્રેરિત કર્યા.
તેમને જે મળ્યું તે કરોડો રૂપિયા ખસેડનાર વ્યક્તિની પ્રોફાઇલથી ઘણું દૂર હતું. ડ્રાઈવર એક સામાન્ય વિસ્તારમાં બે રૂમની ઝૂંપડીમાં રહેતો હતો અને તેનો મોટાભાગનો દિવસ રસ્તાઓ પર વિતાવતો હતો, જે ફક્ત તેના ઘર ચલાવવા માટે પૂરતો હતો. પૂછપરછ દરમિયાન, તેણે દાવો કર્યો હતો કે તેને ડિપોઝિટ કે લાભાર્થીઓ વિશે કોઈ જાણકારી નહોતી.
એજન્સીને શંકા છે કે આ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ મની-લોન્ડરિંગ નેટવર્ક્સ દ્વારા ગેરકાયદેસર ભંડોળનું સંચાલન કરવા માટે નકલી અથવા ભાડે રાખેલા KYC વિગતોનો ઉપયોગ કરીને "ડમી" બેંક એકાઉન્ટ તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો.
તપાસકર્તાઓનું ધ્યાન વધુ ખેંચનારી બાબત એ હતી કે આ જ એકાઉન્ટમાંથી 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો ઉપયોગ ઉદયપુરમાં એક લક્ઝરી ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ માટે બિલ સેટલ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના ગુજરાતના એક યુવા રાજકારણી સાથે જોડાયેલી છે, જેને ટૂંક સમયમાં પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવી શકે છે.
ED એ શોધી કાઢ્યું છે કે ડ્રાઇવરના એકાઉન્ટમાં અનેક અજાણ્યા સ્ત્રોતોમાંથી પૈસા મળ્યા હતા અને ભંડોળ ઝડપથી અન્ય શંકાસ્પદ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. ભંડોળના એક સ્ત્રોતને ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીમાં શોધી કાઢવામાં આવ્યો છે. એજન્સી હવે સ્ત્રોતો અને પ્રાપ્તકર્તાઓની સમગ્ર કનેક્શનની ચકાસણી કરી રહી છે.
ED એ તાજેતરમાં 1xBet કેસમાં ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર શિખર ધવન અને સુરેશ રૈનાની કરોડોની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે અને તેની ચાલુ કાર્યવાહીના ભાગ રૂપે અનેક સેલિબ્રિટીઓની પૂછપરછ કરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે