/PM મોદીની આંગળી પકડી રાજકારણ શીખનારે જ આજે બિહારમાં ભાજપને પછાડ્યું, જેની સાથે એક જ ઘરમાં રહ્યા, એમના જ ગઢમાં સેંધ

Jan suraj Founder Prashant Kishore : ગુજરાતમાં પ્રશાંત કિશોરને ભાગ્યે જ કોઈ ઓળખતું નહીં હોય, ભલે પ્રશાંત કિશોરની પાર્ટી જન સુરાજનો આજે બિહારમાં ઉદય થઈ રહ્યો છે પણ પ્રશાંત કિશોરનો નાતો એ ગુજરાત સાથે જોડાયેલો છે. ગુજરાતે જ પ્રશાંત કિશોરને ચૂંટણી રણનીતિકાર બનાવ્યા અને આજે પ્રશાંત કિશોર એક ધારાસભ્ય બનીને હવે બિહાર વિધાનસભામાં જોવા મળે તો નવાઈ નહીં. પ્રશાંત કિશોરની જર્ની પણ અદભૂત રહી છે. જાણીએ કઈ રીતે એક યુએનમાં નોકરી કરતો બિહારી યુવક ગુજરાત આવ્યો..
પ્રશાંત કિશોર અને એ સમયે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની પ્રથમ મુલાકાત કોઈ રાજકીય મંચ પર નહીં, પરંતુ સર્વજન સ્વાસ્થ્યના એક પ્રોજેક્ટના ભાગરૂપે થઈ હતી. પ્રશાંત કિશોર એ સમયે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના પબ્લિક હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આફ્રિકા અને દક્ષિણ એશિયામાં કુપોષણ પર કામ કરી રહ્યા હતા. તેમણે ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાં બાળકો અને મહિલાઓમાં કુપોષણના ડેટા અંગે એક વિગતવાર પોલિસી પેપર તૈયાર કર્યું હતું. આ રિપોર્ટમાં ગુજરાતના આંકડા અને તેમાં સુધારા માટેના સૂચનો પણ સામેલ હતા.
#WATCH | Patna | As he continues his lead in the Bankipur bypoll, Jan Suraaj Chief Prashant Kishor says, "Our first priority after this victory is to honour the blessings and trust that the people of Bankipur have placed in us. We will do everything we can to improve Bankipur.… pic.twitter.com/eNTKiSeIUI
— ANI (@ANI) August 3, 2026
આ આર્ટિકલ પર નરેન્દ્ર મોદી (તત્કાલીન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી) સુધી પહોંચી, ત્યારે તેમણે આ રિપોર્ટના તથ્યો અને ડેટા એનાલિસિસમાં રસ દાખવ્યો હતો. નરેન્દ્ર મોદી પોતાની કાર્યશૈલીમાં ડેટા અને નવીન વિચારોને હંમેશા પ્રાધાન્ય આપતા હતા, તેથી તેમણે આ બાબતે ચર્ચા કરવા માટે પ્રશાંત કિશોરને ગાંધીનગર મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં મુલાકાત માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. પ્રથમ મુલાકાત અને વિચાર-વિમર્શ ગાંધીનગરમાં સીએમઓ ખાતે બંને વચ્ચે પ્રથમ બેઠક થઈ હતી. પ્રશાંત કિશોરે માત્ર સમસ્યાઓ દર્શાવવાને બદલે ડેટા-ડ્રિવન સોલ્યુશન્સ રજૂ કર્યા, જે નરેન્દ્ર મોદીને ખૂબ ગમ્યા હતા.
પીએમ મોદીએ એક જ બેઠકમાં પારખી હતી નાડ
આ મુલાકાત દરમિયાન પીએમ મોદીએ ઓળખી લીધું કે પ્રશાંત કિશોર પાસે માત્ર હેલ્થ સેક્ટર જ નહીં, પરંતુ ડેટા એનાલિસિસ, લોકોના માનસિક વલણ અને સ્ટ્રેટેજી ઘડવાની અદભુત ક્ષમતા છે. પબ્લિક હેલ્થથી 'રાજકીય રણનીતિ' તરફ મુલાકાત બાદ પ્રશાંત કિશોરની કામ કરવાની શૈલી, વિઝન અને આંકડાકીય પકડ જોઈને એ સમયના સીએમ મોદીએ તેમને પોતાની કોમ્યુનિકેશન અને કેમ્પેઈન વ્યૂહરચનામાં જોડવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.
સીએમ નિવાસસ્થાને જ રહીને કરી તૈયારીઓ
આ પછી જ પ્રશાંત કિશોરે UN ની નોકરી છોડી દીધી અને મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને રહીને ૨૦૧૨ની ગુજરાત ચૂંટણી અને ત્યારબાદ ૨૦૧૪ની લોકસભા ચૂંટણીની બ્રાન્ડિંગ અને વ્યૂહરચના પર કામ કર્યું હતું. આમ પીએમ મોદીની આંગળી પકડીને રાજકારણ શીખનાર આજે ભાજપને ભારે પડ્યો છે.
૨૦૧૧-૧૨ દરમિયાન જ્યારે પ્રશાંત કિશોર નરેન્દ્ર મોદી માટે કામ કરતા હતા, ત્યારે તેઓ મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાન (ગાંધીનગર) ખાતે જ રહેતા હતા. પ્રશાંત કિશોર અને ગુજરાત વચ્ચેનો સંબંધ ભારતીય રાજકારણમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે. તેમનો આ સંબંધ તેમની સફળ કારકિર્દીની શરૂઆતથી લઈને તાજેતરના સમય સુધી અલગ-અલગ તબક્કે ચર્ચામાં રહ્યો છે.
આ રીતે તૈયાર કરાઈ ટીમ
તેમણે સીએમ બંગલામાં રહીને જ આઈઆઈટી (IIT) અને આઈઆઈએમ (IIM) ના યુવાનોની એક પ્રોફેશનલ ટીમ તૈયાર કરી, જે આગળ જતાં CAG (Citizens for Accountable Governance) તરીકે ઓળખાઈ અને આ ટીમે ૨૦૧૨ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી અને ત્યારબાદ ૨૦૧૪ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના હાઈ-ટેક પ્રચારનું પૂરૂં સંચાલન કર્યું હતું.
જનસુરાજને એક પણ બેઠક ન મળી
પ્રશાંત કિશોરે અવારનવાર પોતાના ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું છે કે ગુજરાતમાં ભાજપને હરાવવું અત્યંત મુશ્કેલ છે, કારણ કે ભાજપનું કેડર બેઝિક ગ્રાઉન્ડ લેવલ સુધી મજબૂત છે. પ્રશાંત કિશોરે ભાજપ સાથે છેડો ફાડ્યા બાદ અનેક પાર્ટીઓ સાથે ચૂંટણી રણનીતિકાર તરીકે કામગીરી કરી છે. હાલમાં તેઓ જન સુરાજ પાર્ટી ચલાવી રહ્યાં છે. આ પાર્ટીએ બિહારની ચૂંટણીમાં ઝંપલાવ્યું હતું પણ એક પણ બેઠક મળી ન હતી.
એક સમયે પાર્ટીઓને જીતાડનાર પ્રશાંત કિશોર પોતાની પાર્ટીને એક પણ બેઠક જીતાડી શક્યા ન હતા. આજે પ્રશાંત કિશોર બિહાર ભાજપમાં અપસેટ સર્જી રહ્યા છે. દેશમાં 3 બેઠકોની યોજાયેલી ચૂંટણીમાં બાંકીપુરમાં જનસુરાજ પાર્ટીનો ઉદય થઈ રહ્યો છે. આરજેડીની મિશાએ તો એટલે સુધી કહી દીધું છે કે આરજેડીને હરાવવા માટે પ્રશાંત કિશોર સાથે ભાજપે સાંઠગાંઠ કરી છે.
બારાબંકી એ ભાજપનો ગઢ
ભલે જે કંઈ પણ હોય પ્રશાંત કિશોર એ ધારાસભ્ય બની રહ્યાં છે એ નક્કી છે. બાંકીપુર એ ભાજપનો ગઢ ગણાય છે જ્યાં પ્રશાંત કિશોર જીતી રહ્યાં છે. પ્રશાંત કિશોરની પહેલી પ્રતિક્રિયા એ આવી છે કે બિહાર ઈચ્છે છે કે સમ્રાટ ચૌધરીને બદલે નવો સીએમ કુશવાહા સમાજમાંથી હોય. આ સાથે એમને એ પણ જણાવ્યું કે બાંકીપુરમાં કંઈ રાતોરાત વિકાસ થઈ જવાનો નથી પણ બાંકીપુરના વિકાસ માટે જે કંઈ પણ કરીશું એ આગામી મહિનાઓમાં તમને જોવા મળશે. બિહારમાં કઈ પાર્ટી અને કયો વ્યક્તિ જીતી રહ્યો છે એ અગત્યનું નથી પણ બિહારનો વિકાસ થાય એ સૌથી અગત્યનું છે.