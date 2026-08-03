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PM મોદીની આંગળી પકડી રાજકારણ શીખનારે જ આજે બિહારમાં ભાજપને પછાડ્યું, જેની સાથે એક જ ઘરમાં રહ્યા, એમના જ ગઢમાં સેંધ

Barabanki Assembly Election : એક સમયે પીએમ મોદી સાથે એક જ ઘરમાં રહેનાર પ્રશાંત કિશોર આજે બિહારમાં ભાજપને ભારે પડી રહ્યાં છે. 31 વર્ષથી ભાજપનો દબદબો ધરાવતી ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની સીટ પર જનસુરાજનો બિહારમાં ઉદય થઈ રહયો છે. પ્રશાંત કિશોરને રાજકારણમાં લાવવાનો સિંહફાળો પીએમ મોદીને જાય છે. જાણીએ કઈ રીતે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં નોકરી કરતો એક યુવક ચૂંટણી રણનીતિકાર બન્યો અને આજે ભાજપને ભારે પડી રહ્યો છે. સૌથી વધારે ચર્ચા તો હાલમાં ગુજરાત અને પીએમ મોદી અને પ્રશાંત કિશોરના કનેક્શનની થઈ રહી છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 03, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:29 PM IST
PM મોદીની આંગળી પકડી રાજકારણ શીખનારે જ આજે બિહારમાં ભાજપને પછાડ્યું, જેની સાથે એક જ ઘરમાં રહ્યા, એમના જ ગઢમાં સેંધ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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