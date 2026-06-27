/ગૂગલ-યૂટ્યુબ પરથી શીખ્યા હત્યાની રીત, પછી કર્યું મર્ડરનું રિહર્સલ... સિયા-ચેતને આ રીતે ઘડ્યું કેતનની હત્યાનું કાવતરું

Ketan Agarwal Murder Case: પુણેના ચર્ચિત કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડની તપાસમાં દરરોજ નવા-નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. ત્યારે હવે પોલીસ તપાસ સાથે જોડાયેલા સૂત્રોના હવાલાથી દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, કેતનની હત્યાનું કાવતરું એક દિવસમાં નહોતું ઘડાયું, પરંતુ તેની યોજના ઘણા દિવસો સુધી તૈયાર કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે, 18 જૂનના રોજ થયેલી કથિત હત્યા પહેલાં 14 જૂને પણ કેતનની હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે તેના થોડા દિવસો પહેલાં મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલ અને તેના કથિત પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ આખી ઘટનાનું કથિત રીતે 'રિહર્સલ' પણ કર્યું હતું.
ધક્કો મારીને નીચે પાડી દેવાની પ્રેક્ટિસ
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, 14 જૂનથી આશરે ચાર-પાંચ દિવસ પહેલાં સિયા અને ચેતન એક અન્ય સ્થળે મળ્યા હતા. અહીં બન્નેએ કથિત રીતે એવી યોજના બનાવી કે લોહગઢ કિલ્લા પર કેતનને કઈ રીતે ધક્કો મારીને નીચે પાડવામાં આવશે. તપાસ એજન્સીઓનો દાવો છે કે, બન્નેએ પહેલાથી જ લોહગઢ કિલ્લાના અનેક સ્થળોની માહિતી મેળવી લીધી હતી અને એ નક્કી કર્યું હતું કે, ઘટનાને કઈ જગ્યાએ અને કયા સમયે અંજામ આપવો સૌથી સરળ રહેશે.
ગૂગલ અને યૂટ્યુબ પરથી હત્યા માટે શીખ્યા હતા રીતો
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બન્નેએ કથિત રીતે ઇન્ટરનેટનો પણ સહારો લીધો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, તેઓએ ગૂગલ અને યૂટ્યુબ પર કોઈ વ્યક્તિની હત્યા કરવા માટેની અલગ-અલગ રીતો શોધી હતી. વિવિધ વિકલ્પો પર વિચાર કર્યા બાદ બન્નેએ કથિત રીતે એવો નિષ્કર્ષ કાઢ્યો કે લોહગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો મારવો એ તેમના માટે સૌથી સરળ રસ્તો રહેશે. પોલીસ આ ડિજિટલ એક્ટિવીટીની પણ તપાસ કરી રહી છે.
સાથે જોતા હતા ક્રિકેટ મેચ
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે, સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીની પહેલી મુલાકાત ગયા વર્ષે દિવાળી દરમિયાન આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં થઈ હતી. ત્યાંથી જ બન્નેની મિત્રતા શરૂ થઈ અને બાદમાં બન્ને કથિત રીતે પ્રેમ સંબંધમાં આવ્યા. પોલીસ સૂત્રોનું કહેવું છે કે, માર્કેટ યાર્ડમાં રમાતી ક્રિકેટ મેચો દરમિયાન પણ બન્નેને સાથે જોવામાં આવ્યા હતા. તપાસ એજન્સીઓને શંકા છે કે, સિયાનો ભાઈ સાહિલ ગોયલ પણ બન્નેના સંબંધોથી વાકેફ હતો. જો કે, આ પાસાની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
ફેબ્રુઆરીમાં સગાઈ, નવેમ્બરમાં થવાના હતા લગ્ન
આ દરમિયાન પારિવારિક ઓળખાણ દ્વારા કેતન અગ્રવાલ અને સિયા ગોયલનું લગ્ન નક્કી થયા હતા. ફેબ્રુઆરીમાં બન્નેની સગાઈ થઈ હતી અને નવેમ્બરમાં લગ્ન થવાના હતા. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સગાઈ પછી થોડા સમય માટે સિયાએ ચેતનથી અંતર જાળવી લીધું હતું, પરંતુ પાછળથી બન્ને વચ્ચે ફરીથી વાતચીત શરૂ થઈ ગઈ હતી.
સિયા લગ્ન કરવા નહોતી માંગતી
તપાસ એજન્સીઓનો દાવો છે કે, સિયા આ લગ્નને આગળ વધારવા નહોતી માંગતી, પરંતુ સગાઈ થઈ ગયા પછી તેની પાસે સંબંધ તોડવાનો કોઈ રસ્તો દેખાતો નહોતો. પોલીસને શંકા છે કે, આ દરમિયાન તેણે પોતાની પરેશાની ચેતન સાથે શેર કરી, જે પછી બન્નેએ કથિત રીતે કેતનને રસ્તામાંથી હટાવવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.