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ગૂગલ-યૂટ્યુબ પરથી શીખ્યા હત્યાની રીત, પછી કર્યું મર્ડરનું રિહર્સલ... સિયા-ચેતને આ રીતે ઘડ્યું કેતનની હત્યાનું કાવતરું

Ketan Agarwal Murder Case: પુણેના ચર્ચિત કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડની તપાસમાં દરરોજ નવા-નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. ત્યારે હવે પોલીસ તપાસ સાથે જોડાયેલા સૂત્રોના હવાલાથી દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, કેતનની હત્યાનું કાવતરું એક દિવસમાં નહોતું ઘડાયું, પરંતુ તેની યોજના ઘણા દિવસો સુધી તૈયાર કરવામાં આવી હતી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 27, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:27 PM IST
ગૂગલ-યૂટ્યુબ પરથી શીખ્યા હત્યાની રીત, પછી કર્યું મર્ડરનું રિહર્સલ... સિયા-ચેતને આ રીતે ઘડ્યું કેતનની હત્યાનું કાવતરું
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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