Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

‘ભારત છોડીને ચાલ્યા જાઓ, નહીં તો…’, સુપ્રીમ કોર્ટે WhatsApp ને કેમ લગાવી ફટકાર?

WhatsApp in india: સુપ્રીમ કોર્ટે વોટ્સએપને કડક ઠપકો આપ્યો છે. કોર્ટે યુઝર પ્રાઇવસી પર કડક વલણ અપનાવ્યું છે. તેમણે વોટ્સએપને ભારત છોડવાની સલાહ પણ આપી છે. વાંચો સંપૂર્ણ અહેવાલ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 03, 2026, 03:12 PM IST

Trending Photos

‘ભારત છોડીને ચાલ્યા જાઓ, નહીં તો…’, સુપ્રીમ કોર્ટે WhatsApp ને કેમ લગાવી ફટકાર?

WhatsApp in india: લોકપ્રિય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ વોટ્સએપને સુપ્રીમ કોર્ટે કડક ઠપકો આપ્યો છે. ડેટા શેરિંગની આડમાં ગોપનીયતા ઉલ્લંઘનનો ઉલ્લેખ કરીને કોર્ટે મેટા અને વોટ્સએપને સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે કોઈ પણ કંપની આ રીતે દેશના નાગરિકોના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરી શકે નહીં. ચીફ જસ્ટિસ (CJI) સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે વોટ્સએપને કહ્યું કે જો તે ભારતીય કાયદાઓનું પાલન ન કરે તો તેમણે દેશ છોડી દેવો જોઈએ.

Add Zee News as a Preferred Source

આ કેસમાં મેટા અને વોટ્સએપ દ્વારા કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયાના નિર્ણયને પડકારવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કંપની પર ₹213.14 કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે કહ્યું કે બેન્ચ 9 ફેબ્રુઆરીએ દંડ પર વચગાળાનો આદેશ પસાર કરશે.

નોંધનીય છે કે ભારતીય પ્રતિસ્પર્ધા પંચે નવેમ્બર 2024 માં એક આદેશ જાહેર કર્યો હતો. તેમાં જણાવાયું હતું કે WhatsAppની 2021માં ગોપનીયતા નીતિની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે યૂઝર્સ પર માનો અથવા છોડી દો" નીતિ લાદવામાં આવી હતી. અહેવાલમાં જણાવાયું હતું કે યૂઝર્સને નાપસંદ કરવાનો વિકલ્પ પણ આપવામાં આવ્યો ન હતો. કમિશને જણાવ્યું હતું કે આ પ્રતિસ્પર્ધા નિયમ 2002 નું ઉલ્લંઘન કરે છે. આ આધારે, કંપની પર ₹213.14 કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. આ કેસ હાલમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી ચાલી રહી હતી.

આ કેસની સુનાવણી કરતી વખતે મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જયમાલા બાગચી અને ન્યાયાધીશ વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચે જાહેરાત કરી હતી કે 9 ફેબ્રુઆરીએ વચગાળાનો આદેશ પસાર કરવામાં આવશે. આ બાબત અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં ગોપનીયતાનો અધિકાર સખત રીતે સુરક્ષિત છે. કડક ટિપ્પણી કરતા કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ટેકનોલોજી દિગ્ગજોની ગોપનીયતાની શરતો એટલી ચાલાકીપૂર્વક ઘડવામાં આવી છે કે સામાન્ય નાગરિકો તેને સમજી શકશે નહીં. આ કંપનીઓ ડેટા ચોરી કરતી રહેશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
supreme courtwhatsapp updatewhatsapp newsWhatsApp in india

Trending news