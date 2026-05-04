ડાબેરી મુક્ત ભારત? કેરળમાં હાર સાથે જ દેશમાંથી લેફ્ટ શાસનનો સફાયો, કોંગ્રેસ ગઠબંધન આવ્યું સત્તામાં

હોમIndiaડાબેરી મુક્ત ભારત? કેરળમાં હાર સાથે જ દેશમાંથી લેફ્ટ શાસનનો સફાયો, કોંગ્રેસ ગઠબંધન આવ્યું સત્તામાં

Kerala Election Results 2026: કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણીના શરૂઆતના પરિણામોમાં, કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળના UDF કમાન્ડિંગ લીડ સ્થાપિત કરી છે. 140 બેઠકોવાળી વિધાનસભામાંથી બહાર આવતા વલણો અનુસાર, UDF હાલમાં 100 બેઠકોનો આંકડો પાર કરી ચૂક્યું છે. જ્યારે CPI(M)ના નેતૃત્વવાળા ગઠબંધન LDF 41 બેઠકો પર લીડ ધરાવે છે. હવે એવું લાગે છે કે કોંગ્રેસ કેરળમાં સરકાર બનાવશે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: May 04, 2026, 05:48 PM IST
  • કેરળમાં ડાબેરીઓનો કિલ્લો ધરાશાયી
  • 10 વર્ષ બાદ કેરળમાં પિનરાઈની ગઈ સરકાર
  • હવે એક પણ રાજ્યમાં નથી ડાબેરીની સરકાર
  • વિજયન સરકારના 12 મંત્રીઓ હાર્યા ચૂંટણી

Kerala Election Results 2026: દક્ષિણ ભારતના રાજકીય પ્રવેશ દ્વાર સમાન કેરલમમાં મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે. કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળનું યુનાઈટેડ ડેમોક્રિટિક ફન્ટે સ્પષ્ટ બહુમતિ મેળવી છે. જ્યારે સત્તારૂઢ લેફ્ટ ડેમોક્રિટિક ફન્ટ એટલે કે LFDને આંચકો લાગ્યો છે. કેરલમાં સત્તા જતા જ દેશમાં ડાબેરીઓનો પણ સફાયો થઈ ગયો છે.

કેરળના ચોકાવનારા પરિણામો સામે આવ્યા છે. કેમ કે ડાબેરીઓ પાસેથી કોંગ્રેસ ગઠબંધને સત્તા છીનવી લીધી છે. કોંગ્રેસ ગઠબંધન UDFએ સ્પષ્ટ બહુમતિ મેળવી લીધી છે. સત્તા વિરોધી લહેરના કારણે પિનરાઈ વિજયનને સત્તા ખોવાનો વારો આવ્યો છે. કેરળમાં ભવ્ય જીત મળતા કોંગ્રેસના નેતાઓએ વધાવી છે.

કોંગ્રેસ ગઠબંધન આવ્યું સત્તામાં
કેરળ વિધાનસભાની ચૂટણીના પરિણામની વાત કરીએ તો કોંગ્રેસ 63 બેઠકો જીતી છે, તો CPIએ 26 બેઠકો જીતી છે. આ ઉપરાંત ઈન્ડિયન મુસ્લિમ લીગે 22 બેઠકો પર જીત મેળવી છે. CPIએ 8 બેઠક તેમજ કેરલા કોંગ્રેસે સાત બેઠકો પર જીત મેળવી છે. આ ઉપરાંત રિવોલ્યુશનરી સોશિયાલિસ્ટ પાર્ટીએ ત્રણ અને ભાજપે ત્રણ બેઠકો પર જીત મેળવી છે. 

મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયન જેમના નેતૃત્વમાં ડાબેરીઓએ સતત બીજી વાર સત્તા મેળવીને ઈતિહાસ રચ્યો હતો. પરંતુ આ વખતે તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કેરળમાં ડાબેરીઓની હાર થતાની સાથે જ ડાબેરીઓનો ગઢ સત્તામાંથી સમાપ્ત થયો છે. કોંગ્રેસ સાંસદ ઈમરાન પ્રતાપગઢીએ કોંગ્રેસના તમામ નેતાઓને એકજૂથ થઈને ચૂંટણી લડવાની વાત કરી છે.

વિજયન સરકારના 12 મંત્રીઓ હાર્યા ચૂંટણી
પશ્ચિમ બંગાળ અને ત્રિપુરામાંથી સત્તા ગુમાવ્યા બાદ ડાબેરીઓને કેરળમાં સત્તા જાળવી રાખવાની આશા હતી. પરંતુ કેરળમાંથી પણ ડાબેરીઓની સત્તા જતી રહી છે. કેરળ સરકારના 12 મંત્રીઓ પણ ચૂટણી હારી ગયા છે. જો કે, મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયન ધર્મધમ બેઠક પરથી જીતી ગયા છે. કેરળમાં કારમી હાર થતાં જ હવે ડાબેરી નેતાઓ મંથન કરવા લાગી ગયા છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

