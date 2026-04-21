Prev
Next
મહિલાઓ માટે LICની મેગા ઓફર, ઘરે બેઠા કમાઓ રૂપિયા 84000, જાણો કેવી રીતે

LIC Bima Sakhi Yojana : ભારત સરકાર મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહી છે. આ પહેલને અનુરૂપ LIC દ્વારા બીમા સખી યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી.  
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 21, 2026, 10:46 AM IST
  • મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા સરકારનો સતત પ્રયાસ
  • ડિસેમ્બર 2024માં 'LIC બીમા સખી યોજના' શરૂ કરી
  • આ યોજના મહિલાઓને આર્થિક સશક્ત કરવા માટે છે

Trending Photos

LIC Bima Sakhi Yojana : ભારત સરકાર મહિલાઓના ઉત્થાન માટે સતત પ્રયાસો કરી રહી છે. આ પહેલને અનુરૂપ ડિસેમ્બર 2024માં 'LIC બીમા સખી યોજના' તરીકે ઓળખાતી એક યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ મહિલાઓને નાણાકીય સહાય આપીને સશક્ત કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ યોજના LIC (ભારતીય જીવન વીમા નિગમ) ની એક પહેલ છે. જો તમે આ યોજના વિશે નથી જાણતા તો આ લેખમાં અમે તેના તેના ફાયદા અને તેના માટે અરજી કેવી રીતે કરવી તેના વિશે જણાવીશું.

Add Zee News as a Preferred Source

'બીમા સખી યોજના' શું છે ?

બીમા સખી યોજના એ મહિલાઓને સશક્ત કરવા માટેની એક યોજના છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ગ્રામીણ વિસ્તારો અને નાના શહેરોમાં રહેતી મહિલાઓને તાલીમ આપવાનો છે, જેનાથી તેઓ વીમા એજન્ટ બની શકે. આ પહેલ હેઠળ મહિલાઓ ત્રણ વર્ષ સુધી તાલીમ કાર્યક્રમમાંથી પસાર થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમને માત્ર વીમા ક્ષેત્રની જટિલતાઓ શીખવવામાં આવતી નથી પરંતુ આર્થિક રીતે પણ સશક્ત બનાવવામાં આવે છે. આ યોજના મહિલાઓને આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર અને આત્મનિર્ભર બનાવવાના બેવડા હેતુ સાથે શરૂ કરવામાં આવી છે.

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

સૌપ્રથમ, તમારે LICની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ. તમે આ વેબસાઇટ દ્વારા સીધા જ આ યોજના માટે નોંધણી કરાવી શકો છો.
અરજી પ્રક્રિયા અત્યંત સરળ અને યુઝર્સ ફ્રેન્ડલી બનાવવામાં આવી છે, જેથી મહત્તમ ગ્રામીણ મહિલાઓ તેનો લાભ લઈ શકે.

વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી તમને હિન્દી અથવા અંગ્રેજી ભાષા પસંદગીનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે. તમે જે ભાષામાં કેન્ટેન્ટ જોવા માંગો છો તે પસંદ કરી શકો છો.

વેબસાઇટ પર આવ્યા પછી 'LIC યોજના' વિભાગ પર જાઓ અને 'બીમા સખી યોજના' પેજ ખોલો. આ પેજના નીચે તમને 'બીમા સખી માટે અહીં ક્લિક કરો' વિકલ્પ દેખાશે, તેના પર ક્લિક કરો.

આના પર ક્લિક કરવાથી એક લિંક ખુલશે અને તમારી સ્ક્રીન પર એક અરજી ફોર્મ દેખાશે. ફક્ત આ ફોર્મ ભરો અને તેને સબમિટ કરો.

રૂપિયા 84000 સુધીની કમાણી

આ યોજના હેઠળ દરેક ભાગ લેતી મહિલાને ત્રણ વર્ષના સમયગાળા માટે સ્ટાઇપેન્ડ મળે છે. પહેલા વર્ષે તમને માસિક ₹7,000નું સ્ટાઇપેન્ડ મળશે, જેના કારણે તમે આખા વર્ષમાં કુલ ₹84,000 કમાઈ શકો છો. બીજા વર્ષે તમને દર મહિને ₹6,000 મળશે. ત્રીજા વર્ષે તમને ₹5,000 મળશે. ત્રણ વર્ષના સમયગાળામાં એક મહિલાને કુલ ₹2,00,000થી વધુની નાણાકીય સહાય મળે છે. વધુમાં પોલિસી વેચીને મહિલાઓ પ્રથમ વર્ષમાં ₹48,000 સુધીનું કમિશન પણ મેળવી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
LICLic SchemeLIC Bima Sakhi YojanaGOVT SCHEME

Trending news