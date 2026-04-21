મહિલાઓ માટે LICની મેગા ઓફર, ઘરે બેઠા કમાઓ રૂપિયા 84000, જાણો કેવી રીતે
LIC Bima Sakhi Yojana : ભારત સરકાર મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહી છે. આ પહેલને અનુરૂપ LIC દ્વારા બીમા સખી યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે શું છે આ યોજના અને કેવી રીતે મહિલાઓ ઘરે બેઠા વાર્ષિક રૂપિયા 84000 કમાઈ શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
LIC Bima Sakhi Yojana : ભારત સરકાર મહિલાઓના ઉત્થાન માટે સતત પ્રયાસો કરી રહી છે. આ પહેલને અનુરૂપ ડિસેમ્બર 2024માં 'LIC બીમા સખી યોજના' તરીકે ઓળખાતી એક યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ મહિલાઓને નાણાકીય સહાય આપીને સશક્ત કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ યોજના LIC (ભારતીય જીવન વીમા નિગમ) ની એક પહેલ છે. જો તમે આ યોજના વિશે નથી જાણતા તો આ લેખમાં અમે તેના તેના ફાયદા અને તેના માટે અરજી કેવી રીતે કરવી તેના વિશે જણાવીશું.
'બીમા સખી યોજના' શું છે ?
બીમા સખી યોજના એ મહિલાઓને સશક્ત કરવા માટેની એક યોજના છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ગ્રામીણ વિસ્તારો અને નાના શહેરોમાં રહેતી મહિલાઓને તાલીમ આપવાનો છે, જેનાથી તેઓ વીમા એજન્ટ બની શકે. આ પહેલ હેઠળ મહિલાઓ ત્રણ વર્ષ સુધી તાલીમ કાર્યક્રમમાંથી પસાર થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમને માત્ર વીમા ક્ષેત્રની જટિલતાઓ શીખવવામાં આવતી નથી પરંતુ આર્થિક રીતે પણ સશક્ત બનાવવામાં આવે છે. આ યોજના મહિલાઓને આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર અને આત્મનિર્ભર બનાવવાના બેવડા હેતુ સાથે શરૂ કરવામાં આવી છે.
કેવી રીતે અરજી કરવી ?
સૌપ્રથમ, તમારે LICની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ. તમે આ વેબસાઇટ દ્વારા સીધા જ આ યોજના માટે નોંધણી કરાવી શકો છો.
અરજી પ્રક્રિયા અત્યંત સરળ અને યુઝર્સ ફ્રેન્ડલી બનાવવામાં આવી છે, જેથી મહત્તમ ગ્રામીણ મહિલાઓ તેનો લાભ લઈ શકે.
વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી તમને હિન્દી અથવા અંગ્રેજી ભાષા પસંદગીનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે. તમે જે ભાષામાં કેન્ટેન્ટ જોવા માંગો છો તે પસંદ કરી શકો છો.
વેબસાઇટ પર આવ્યા પછી 'LIC યોજના' વિભાગ પર જાઓ અને 'બીમા સખી યોજના' પેજ ખોલો. આ પેજના નીચે તમને 'બીમા સખી માટે અહીં ક્લિક કરો' વિકલ્પ દેખાશે, તેના પર ક્લિક કરો.
આના પર ક્લિક કરવાથી એક લિંક ખુલશે અને તમારી સ્ક્રીન પર એક અરજી ફોર્મ દેખાશે. ફક્ત આ ફોર્મ ભરો અને તેને સબમિટ કરો.
રૂપિયા 84000 સુધીની કમાણી
આ યોજના હેઠળ દરેક ભાગ લેતી મહિલાને ત્રણ વર્ષના સમયગાળા માટે સ્ટાઇપેન્ડ મળે છે. પહેલા વર્ષે તમને માસિક ₹7,000નું સ્ટાઇપેન્ડ મળશે, જેના કારણે તમે આખા વર્ષમાં કુલ ₹84,000 કમાઈ શકો છો. બીજા વર્ષે તમને દર મહિને ₹6,000 મળશે. ત્રીજા વર્ષે તમને ₹5,000 મળશે. ત્રણ વર્ષના સમયગાળામાં એક મહિલાને કુલ ₹2,00,000થી વધુની નાણાકીય સહાય મળે છે. વધુમાં પોલિસી વેચીને મહિલાઓ પ્રથમ વર્ષમાં ₹48,000 સુધીનું કમિશન પણ મેળવી શકે છે.
