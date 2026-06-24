/6 મહિનામાં 2004 કોલ, 238 કલાક વાતો... મંગેતરની હત્યા કરનાર સિયાના રહસ્યએ બધાને ચોંકાવ્યા!

Pune Murder Case : પુણેના કેતન હત્યાકાંડે દેશને હચમચાવી દીધો છે. કેતનની મંગેતર સિયાએ પોતાના બોયફ્રેન્ડ ચેતનની સાથે મળી જે રીતે હત્યાનો પ્લાન કર્યો, તે પોલીસને પણ ચોંકાવી રહ્યો છે. દરેક ઘટના બાદ કાતિલ કોઈને કોઈ પુરાવા છોડી જાય છે. આ કેસમાં પણ તેવું થયું. પોલીસે એક એક કડી જોડવાનું શરૂ કર્યું તો તપાસ સીધી સિયા સુધી પહોંચી. તપાસમાં સામે આવ્યું કે સિયા ગોયલ અને તેના બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરી વચ્ચે 6 મહિનામાં 2004 વખત કોલ થયા છે. બંને વચ્ચે આ દરમિયાન કુલ 238 કલાક વાતચીત થઈ છે. હવે આ ફોન કોલ્સમાં શું વાત થાય છે, કેતનના મોત બાદ સામે આવી રહ્યું છે.
માત્ર 20 વર્ષની સિયા કેટલી શાતિર હતી, તેનો અંદાજ કેતનની હત્યા માટે બનાવવામાં આવેલા તેના પ્લાનથી થાય છે. સિયાએ હત્યા માટે અનેક પ્લાન બનાવ્યા હતા. તેની પોતાના બોયફ્રેન્ડ ચેતનની સાથે ફોન પર લાંબી વાતચીત થતી હતી. પોલીસે જ્યારે તપાસ વધારી તો સામે આવ્યું કે સિયા અને ચેતન વચ્ચે 1 જાન્યુઆરીથી જૂન સુધી 6 મહિનામાં કુલ 2004 કોલ થયા છે. આ દરમિયાન કુલ 238 કલાકની વાતચીતમાં બંનેએ કેતનની હત્યાનો માસ્ટરપ્લાન બનાવ્યો હતો.
પુણે મંગેતર હત્યા કેસમાં નવો ખુલાસો, સીયાએ અનેક વખત કર્યા હતા હત્યાના પ્રયાસ, અંતે આ રીતે લીધો જીવ#PuneMurderCase #FianceeMurderCase #CrimeInvestigation #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/4AwXXPzzch
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) June 24, 2026
પહાડો પર ચઢવાનો શોખીન હતો કેતન
19 જૂને હત્યાવાળા દિવસ પહેલા પણ સિયાએ કેતનનો જીવ લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કેતનને તે લોહાગઢ કિલ્લા લઈ ગઈ. પહાડોનો શોખીન કેતનને પણ તે સારૂ લાગ્યું હશે. તેને ક્યાં ખબર હતી કે તે જેની સાથે લગ્ન કરવાનો છે, તે તેનો જીવ લેવા તૈયાર છે. શિખર પર પહોંચ્યા તો તેણે કેતનને ધક્કો મારી દીધો. પરંતુ તે દિવસે કેતનના નસીબ સારા હતા. તેના હાથ ઝાડીમાં આવી ગયા, જેનાથી તે લટકી ગયો. ઉપર આવવા પર સિયાએ સાપ આવી ગયો, સાપ આવી ગયો તે કહી કેતનને ગળે લગાવી લીધો અને ખુદ પર શંકા ન થવા દીધી. તેણે કેતન સામે એવું વ્યક્ત કર્યું કે સાપથી બચાવવા માટે કેતનને ધક્કો માર્યો. પ્રેમમાં કેતનને સિયાના આ ષડયંત્રનો અંદાજ ન આવી શક્યો.
હત્યા માટે તૈયાર હતો બેકઅપ પ્લાન
સિયાનો હતો શાતિર પ્લાન
સિયા શાતિર તો હતો, પરંતુ એક્ટિંગ કરવામાં પણ માસ્ટર હતી. તેણે મગરના આંસુ શરૂ કર્યાં કે શરૂઆતમાં કોઈને શંકા ગઈ નહીં. કેતનના મોત બાદ જ્યારે તેની બહેને સિયા સાથે વાત કરી તો તેને કેટલીક વાતો પર શંકા ગઈ. વાત પોલીસ સુધી પહોંચી. અહીંથી તપાસની દિશા બદલાઈ ગઈ. પોલીસે સિયાના કોલની ડિટેલ કાઢી. તેમાં ખુલાસો થયો કે સિયા અને તેના બોયફ્રેન્ડ ચેતન વચ્ચે 1 જાન્યુઆરીથી સતત વાત થતી હતી. બંને કેતનને રસ્તામાંથી હટાવવાનો પ્લાન બનાવતા હતા.
બોયફ્રેન્ડે ફોન સાથે ન રાખ્યો
સિયા જેટલી શાતિર હતી, તેનો બોયફ્રેન્ડ પણ એટલો ચાલાક હતો. ચેતન હત્યાના દિવસે પોતાનો ફોન દુકાને રાખી પોતાના કર્મચારીનો ફોન લઈને ગયો હતો. પોલીસે 19 જૂને ચેતનને કોલ કરનાર દરેક કોલરની પૂછપરછ કરી. બધાએ જણાવ્યું કે 19 જૂને તેનો ફોન રિવીસ ન થઈ શક્યો. તેના કર્મચારી સાથે વાત થઈ. પોલીસની શંકા વધુ મજબૂત બની. ભીષણ ગરમીમાં ચેતને ચહેરો છુપાવવા માટે હુડી પહેર્યું હતું, પરંતુ સીસીટીવી ફુટેજમાં પોલીસે તેને લોહાગઢમાં જોઈ લીધો. પોલીસે પોતાના અંદાજમાં પૂછપરછ કરી તો બંને ભાંગી પડ્યા. લોહાગઢ પોલીસ ચાર્જશીટ ફાઈલ કરવા માટે પુરાવા એકત્ર કરી રહી છે. હવે ક્રાઇમ સીન રી-ક્રિએટ થશે. પોલીસે આ કેસને અરીસાની જેમ સ્પષ્ટ કરી દીધો છે.
FAQ
પ્રશ્ન: સિયા અને તેના બોયફ્રેન્ડ ચેતન વચ્ચે 6 મહિનામાં કેટલી વખત અને કેટલા કલાક વાત થઈ હતી?
જવાબ: બંને વચ્ચે 6 મહિનામાં કુલ 2004 વખત કોલ અને 238 કલાક વાતચીત થઈ હતી.
પ્રશ્ન: સિયાએ પ્રથમ પ્રયાસમાં કેતનને લોહાગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો માર્યા બાદ શું બહાનું બનાવ્યું હતું?
જવાબ: તેણે 'સાપ આવી ગયો' તેવું કહીને ધક્કો માર્યો હોવાનું બહાનું બનાવી કેતનને ગળે લગાવી લીધો હતો.
પ્રશ્ન: કેતનની હત્યા કરવા માટે સિયાએ કઈ તારીખ અને કયા સ્થળની પસંદગી કરી હતી?
જવાબ: સિયાએ 20 જૂને પોતાના જન્મદિવસે ફરીથી લોહાગઢ કિલ્લાની પસંદગી કરી હતી જ્યાંથી કેતન 400 ફૂટ નીચે ખીણમાં પડ્યો હતો.
પ્રશ્ન: લોહાગઢ કિલ્લામાં પકડાઈ ન જવા માટે બોયફ્રેન્ડ ચેતને ફોન અને વેશભૂષા બાબતે શું ચાલાકી કરી હતી?
જવાબ: ચેતન પોતાનો ફોન દુકાને મૂકી કર્મચારીનો ફોન લાવ્યો હતો અને ચહેરો છુપાવવા હુડી પહેર્યું હતું.
પ્રશ્ન: પોલીસની તપાસ સિયા તરફ વળવાનું મુખ્ય કારણ શું હતું?
જવાબ: કેતનના મોત બાદ તેની બહેનને સિયાની વાતો પર શંકા જતા પોલીસે સિયાની કોલ ડિટેલ્સ (CDR) તપાસી હતી.