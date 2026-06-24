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6 મહિનામાં 2004 કોલ, 238 કલાક વાતો... મંગેતરની હત્યા કરનાર સિયાના રહસ્યએ બધાને ચોંકાવ્યા!

Pune Ketan Murder Case: પોતાના પતિ રાજા રઘુવંશીની હત્યા કરનારી સોનમ જેવું ખતરનાક પુણેની સિયાએ કર્યું છે. બંને હત્યાકાંડમાં ઘણી સમાનતાઓ છે. માત્ર 20 વર્ષની સિયાએ પોતાના મગરના આંસુઓથી પરિવારજનોને તો છેતરી દીધા, પરંતુ પોલીસની સામે તે ન બની શકી. તપાસ દરમિયાન અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. જાણો સિયા અને તેના બોયફ્રેન્ડે કઈ રીતે આ હત્યાકાંડને અંજામ આપ્યો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 24, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:05 PM IST
6 મહિનામાં 2004 કોલ, 238 કલાક વાતો... મંગેતરની હત્યા કરનાર સિયાના રહસ્યએ બધાને ચોંકાવ્યા!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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