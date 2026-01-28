Prev
'જય શ્રીરામ' ભાઈને કર્યો મેસેજ, પિતાના કહેવાથી ફ્લાઇટ એટેન્ડન્ટ બની, અજીત પવાર સાથે જીવ ગુમાવનારી પિંકીની કહાની

NCP નેતા અજિત પવારની સાથે ઉડાન ભરી રહેલી ફ્લાઇટ એટેન્ડન્ટ  પિંકી માલીનું વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત થયું છે. પિંકીની ચોથી ફ્લાઇટ હતી અને મોડલિંગ અને એવિએશનમાંથી એવિએશન ક્ષેત્ર પિતા શિવકુમાર માલીના પ્રોત્સાહનથી પસંદ કર્યું હતું. પરિવારનું કહેવું છે કે પિંકીની ઉડાન પર તેને ગર્વ હતો. દુર્ઘટનાની રાત્રે પિંકીએ પરિવારને બારામતી અને નાંદેડની યાત્રાની જાણકારી આપી હતી. માલીનો પરિવાર જૌનપુરનો રહેવાસી છે. દુર્ઘટના બાદ પરિવાર પર આભ ફાટ્યું છે અને તંત્ર દ્વારા સહાયતાનું આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું હતું.
 

Baramati Plane Crash: 28 જાન્યુઆરી 2026ની સવારે મુંબઈથી ઉડાન ભરી  Learjet 45 (VT-SSK) નીકળ્યું હતું, પરંતુ બારામતી એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ પહેલા ક્રેશ થઈ ગયું હતું. આ વિમાન દુર્ઘટનામાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર સહિત પાંચ લોકોના મોત થયા છે. જેમાં ફ્લાઇટ એટેન્ડન્ટ  પિંકી માલી પણ હતી. 

પિંકી પર રિવારને હતો ગર્વ
પરિવારનું કહેવું છે કે પિંકીએ આસમાનમાં ઉડાન ભરવાનું શરૂ કર્યું હતું, તો તેના પર ગર્વ થતો હતો. દુર્ઘટનાના સમાચાર સામે આવ્યા અને તે જાણવા મળ્યા બાદ કે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત વિમાનમાં અજિત પવાર સવાર હતા, તો પરિવારને આશંકા હતી કે પિંકી તે ફ્લાઇટમાં હશે. ત્યારબાદ પરિવાર પર દુખોનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. 

જૌનપુર રહે છે પિંકીનો પરિવાર
પિંકી માલીનો પરિવાર ઉત્તર પ્રદેશના જૌનપુર જિલ્લામાં રહે છે. તેના પિતા શિવકુમાર માલીએ જણાવ્યુ કે વર્ષ 1989મા તેઓ દિલ્હીના ઈન્દિરા ગાંધી એરપોર્ટ પર ડ્રાઈ ક્લીનરનું કામ કરતા હતા. તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી વી.પી સિંહના કાર્યકાળમાં તેમનાથી એક નાની ભૂલ થઈ ગઈ હતી, ત્યારબાદ તેમને નોકરીમાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે આ ભૂલ કોઈ અન્ય ફ્લાઇટમાં થઈ હોત તો માફ થઈ શકતી હતી, પરંતુ પ્રધાનમંત્રીના વિમાનમાં ચૂક સ્વીકાર્ય નહોતી. ત્યારબાદ શિવકુમાર માલીએ ડ્રાઇવિંગનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો હતો.

પિતરાઈ ભાઈને કર્યો હતો મેસેજ
પિંકી માલીના પિતરાઈ ભાઈ અતુલે પોતાનો ફોન દેખાડી કહ્યું કે પિંકી દીદીને તે હંમેશા જય શ્રીરામનો મેસેજ મોકલતો હતો, પરંતુ તેનો જવાબ આવતો નહોતો. જ્યારે આજે સવારે અતુલે દરરોજની જેમ પોતાની પિતરાઈ બહેનને જયશ્રીરામનો મેસેજ મોકલ્યો તો તેનો પણ જવાબ આવ્યો હતો. આ વાત સવારે છ વાગ્યાની છે. ત્યારબાદ અતુલ કોઈ કામથી બેંકમાં ગયો ત્યારે તેને અચાનક જાણવા મળ્યું કે આ દુર્ઘટનામાં પિંકીનું મોત થઈ ગયું છે. 

દુર્ઘટનાની એક રાત પહેલા પિંકીની પરિવાર સાથે વાતચીત
દુર્ઘટનાની આગલી રાત્રે પિંકીએ પોતાના પરિવાર સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. તેણે જણાવ્યું હતું કે તે અજિત પવારની સાથે બારામતી જઈ રહી છે અને ત્યારબાદ નાંદેડ માટે રવાના થશે. 

