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દંડ વસૂલવાનો નવો રસ્તો: ટ્રાફિક ચલણની રકમ હવે વીજળી બિલમાં જોડાઈને આવી શકે છે! સુપ્રીમ કોર્ટેનું સૂચન

સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું કે લોકો ટ્રાફિલ ચલણની ચુકવણી કરતાં નથી તો લાઇટ બિલમાં ચલણની રકમ જોડવા જેવા વિકલ્પ પર પણ કામ કરી શકાય છે. કોર્ટે કહ્યું કે વીજળી બિલ ન ભરવા પર કનેક્શન કાપવા જેવી કાર્યવાહી થાય છે, તેથી ચલણની વસૂલી માટે પ્રભાવી વ્યવસ્થા પર વિચાર કરવો પડશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 28, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 04:09 PM IST
દંડ વસૂલવાનો નવો રસ્તો: ટ્રાફિક ચલણની રકમ હવે વીજળી બિલમાં જોડાઈને આવી શકે છે! સુપ્રીમ કોર્ટેનું સૂચન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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