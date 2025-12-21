Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

લિયોનેલ મેસ્સીએ ઇન્ડિયા ટુર માટે લીધા હતા આટલા કરોડ, સામે આવેલી અમાઉન્ટ જાણીને ચોંકી જશો

Lionel Messi India Tour: દત્તાએ જણાવ્યું કે, લિયોનેલ મેસ્સીને ટૂર માટે 89 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા, જ્યારે 11 કરોડ રૂપિયા ટેક્સ તરીકે ભારત સરકારને આપવામાં આવ્યા, આ બન્ને મળીને કુલ ખર્ચ 100 કરોડ રૂપિયા થાય છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:03 PM IST

Trending Photos

લિયોનેલ મેસ્સીએ ઇન્ડિયા ટુર માટે લીધા હતા આટલા કરોડ, સામે આવેલી અમાઉન્ટ જાણીને ચોંકી જશો

Lionel Messi India Tour: ફૂટબોલ સ્ટાર લિયોનેલ મેસ્સી તાજેતરમાં જ ભારતના પ્રવાસે હતા, જ્યાં તેમણે કોલકાતા અને હૈદરાબાદ સહિત અનેક શહેરોમાં ઈવેન્ટ્સમાં ભાગ લીધો હતો. આ દરમિયાન કોલકાતામાં હાલાત ખરાબ થયા હત અને સ્ટેડિયમમાં ફેન્સનો ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. આ સમગ્ર ઇન્ડિયા ટુર માટે મેસીને મોટી રકમ ચૂકવવામાં આવી હતી. ઇવેન્ટના ઓર્ગેનાઇઝર અને પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા સતાદ્રુ દત્તાએ ખુલાસો કર્યો છે કે, મેસ્સી પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો અને તે રૂપિયા ક્યાંથી-ક્યાંથી આવ્યા.

કુલ 100 કરોડનો ખર્ચ
ન્યૂઝ એજન્સી PTI અનુસાર, દત્તાએ SIT (સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ)ને જણાવ્યું કે, "લિયોનેલ મેસ્સીને ટૂર માટે 89 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા, જ્યારે 11 કરોડ રૂપિયા ટેક્સ તરીકે ભારત સરકારને આપવામાં આવ્યા, આ બન્ને મળીને કુલ ખર્ચ 100 કરોડ રૂપિયા થાય છે." સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ રકમના 30 ટકા સ્પોન્સર પાસેથી મળ્યા હતા, જ્યારે અન્ય 30 ટકા ટિકિટના વેચાણ દ્વારા આવ્યા હતા. SIT અધિકારીઓને દત્તાના ફ્રીઝ કરાયેલા બેન્ક ખાતાઓમાં 20 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ મળી આવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

તપાસ અને અંધાધૂંધી
SIT અધિકારીઓએ કહ્યું કે, શુક્રવારે દત્તાના ઘરે દરોડા પાડ્યા બાદ અનેક ડોક્યુમેન્ટ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીએ કહ્યું કે, "દત્તાએ દાવો કર્યો છે કે તેના બેન્ક એકાઉન્ટમાં જે રકમ છે, તે કોલકાતા અને હૈદરાબાદમાં મેસ્સીની ઇવેન્ટની ટિકિટો વેચીને અને સ્પોન્સર્સ પાસેથી મેળવેલી છે. અમે આ દાવાઓની તપાસ કરી રહ્યા છીએ." કોલકાતાના સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમમાં ઈવેન્ટ જોવા માટે હજારો દર્શકોએ મોંઘી ટિકિટો ખરીદી હતી, પરંતુ કાર્યક્રમમાં ત્યારે અફરાતફરી મચી ગઈ જ્યારે મોટી સંખ્યામાં લોકો મેદાન પર મેસ્સીની આસપાસ જમા થઈ ગયા. આના કારણે મેસ્સી ગેલેરીમાંથી માંડમાંડ જોઈ શકાતા હતા, જેનાથી ફેન્સમાં ભારે ગુસ્સો જોવા મળ્યો હતા અને સ્ટેડિયમના કેટલાક ભાગોમાં તોડફોડ કરી હતી.

પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમમાં આર્જેન્ટિનાના ફૂટબોલ સ્ટાર લિયોનેલ મેસ્સીની ઈવેન્ટમાં થયેલ તોડફોટની તપાસ માટે સિનિયર IPS અધિકારીઓ પિયુષ પાંડે, ઝાવેદ શમીમ, સુપ્રતિમ સરકાર અને મુરલીધરની એક સ્પેશનલ ઈન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) બનાવી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, SIT આ ઘટનામાં સુરક્ષામાં ખામી, એક્સેસ નિયમોનું ઉલ્લંઘન અને આયોજકો અને અધિકારીઓની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરી રહી છે. 13 ડિસેમ્બરના રોજ લિયોનેલ મેસ્સી ઇવેન્ટના ધરપકડ કરાયેલા મુખ્ય આયોજક સતાદ્રુ દત્તાએ તપાસકર્તાઓને જણાવ્યું છે કે, સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમમાં તેમની હાજરી દરમિયાન ફૂટબોલ આઇકોનને "સ્પર્શ કે ગળે લગાવવાનું પસંદ ન આવ્યું" અને તેઓ નિર્ધારિત સમય પહેલાં જ ચાલ્યા ગયા હતા, SITના એક સૂત્રએ શનિવારે જણાવ્યું હતું.

સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)ના અધિકારીઓ દ્વારા લાંબી પૂછપરછ દરમિયાન દત્તાએ જણાવ્યું કે, મેસ્સીને પીઠ પર સ્પર્શ કરવામાં આવે કે ગળે લગાવવામાં આવે તે પસંદ નહોતું અને આ ચિંતા વિશે ફૂટબોલરની સુરક્ષા માટે જવાબદાર વિદેશી સુરક્ષા અધિકારીઓને પહેલાથી જ જણાવી દેવામાં આવી હતી. સૂત્રએ જણાવ્યું કે, દત્તાએ શુક્રવારે પૂછપરછ દરમિયાન તપાસકર્તાઓને જણાવ્યું કે, "ભીડને રોકવા માટે વારંવાર પબ્લિક એનાઉન્સમેન્ટ કરવા છતાં કોઈ અસર થઈ ન હતી. જે રીતે મેસ્સીને ઘેરી લેવામાં આવ્યો અને ગળે લગાવવામાં આવ્યો તે વર્લ્ડ કપ વિજેતા ફૂટબોલર માટે બિલકુલ સ્વીકાર્ય નહોતું." 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Lionel MessiLionel Messi India tourLionel Messi india tour amountલિયોનેલ મેસ્સીલિયોનેલ મેસ્સી ઈન્ડિયા ટૂર

Trending news