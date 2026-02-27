દિલ્હી શરાબ નીતિ કેસમાં કોર્ટનો મોટો ચુકાદો, કેજરીવાલ-સિસોદિયા નિર્દોષ જાહેર
દિલ્હીના કથિત આબકારી (શરાબ) નીતિ કૌભાંડમાં રાઉઝ એવેન્યુ કોર્ટે ચુકાદો આપી દીધો છે. આ નિર્ણયમાં સીધી રીતે પૂર્વ સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયાને મોટી રાહત મળી છે. કોર્ટે બંનેને નિર્દોષ જાહેર કર્યાં છે.
દિલ્હીની ચર્ચાસ્પદ શરાબ નીતિ સાથે જોડાયેલા કેસમાં રાઉઝ એવેન્યુ કોર્ટે મોટો ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયાને નિર્દોષ જાહેર કર્યાં છે. કોર્ટ તરફથી બંનેને ક્લીન ચીટ મળી છે.
કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું કે માત્ર દાવા કરવાથી કામ ચાલશે નહીં. કોર્ટ કોઈપણ આરોપો પર ત્યારે ભરોસો કરી શકે છે જ્યારે તેની પાસે મજબૂત પૂરાવા હોય. કોર્ટે કહ્યું કે, તપાસ એજન્સી તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલા પૂરાવા નબળા અને અપૂરતા છે.
કેજરીવાલ-સિસોદિયાને રાહત
સૌથી પહેલા કોર્ટે કુલદીપ સિંહ, જે આબકારી વિભાગમાં કમિશનર રહ્યાં છે, તેમને નિર્દોષ છોડ્યા. ત્યારબાદ મનીષ સિસોદિયાને રાહત આપવામાં આવી છે અને પછી અરવિંદ કેજરીવાલને ક્લીનચીટ આપવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
હાઈકોર્ટમાં જઈ શકે છે એજન્સી
કોર્ટની ટિપ્પણીથી તે સ્પષ્ટ થયું કે દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટમાં ઘણી ખામીઓ હતી. કોર્ટે કહ્યું કે ઘણા એવા બિંદુ છે જેના પર સંતોષજનક જવાબ આપવામાં આવ્યો નહીં. આ આધારે રાહત આપવામાં આવી છે.પરંતુ તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે કે તે આ આદેશથી સંતુષ્ટ નથી અને તેને હાઈકોર્ટમાં પડકારશે. સીબીઆઈના વકીલો તરફથી સંકેત આપવામાં આવ્યો કે આદેશનો વિસ્તૃત અભ્યાસ કર્યા બાદ ઉપરી અદાલતમાં અરજી કરવામાં આવશે.
કેજરીવાલને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા
આ મામલો 2022-2023ની દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી સાથે જોડાયેલો છે. તે આધાર પર સીબીઆઈએ કેસ દાખલ કર્યો અને બાદમાં ઈડીએ પણ મની લોન્ડ્રિંગનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. આમ આદમી પાર્ટીના ઘણા નેતા આ કેસમાં જેલમાં ગયા હતા. ઘણીવાર જામીન અરજીઓ નકારવામાં આવી અને બાદમાં જામીન મળ્યા હતા. શુક્રવારે દિલ્હીની રાઉઝ એવેન્યુ કોર્ટે કહ્યું કે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ સીબીઆઈની ચાર્જશીટના આધાર પર અરવિંદ કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયા વિરુદ્ધ મામલો બનતો નથી. કોર્ટે ચાર્જશીટને નબળી ગણાવતા રાહત આપી છે.
