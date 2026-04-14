સમ્રાટ ચૌધરી સહિત હવે દેશના 16 રાજ્યોમાં BJPના CM, દિલ્હી-UPથી બિહાર-ગુજરાત સુધી ભાજપનો દબદબો
Bihar News: સમ્રાટ ચૌધરી સહિત હવે દેશના 16 રાજ્યોમાં ભાજપના મુખ્યમંત્રીઓ છે. જેમાં દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશથી લઈને બિહાર અને ઓડિશા જેવા પૂર્વી ભારતના રાજ્યો સામેલ છે.
- સમ્રાટ ચૌધરીની એન્ટ્રી સાથે દેશના 16 રાજ્યોમાં ભગવો લહેરાયો
- બિહારમાં સમ્રાટ ચૌધરીના શપથ સાથે ભાજપનું કદ વધ્યું
- જાણો ભાજપના 16 મુખ્યમંત્રીઓમાં કોણ છે સૌથી નાની ઉંમરનું?
Bihar New CM Samrat Chaudhary: બિહારમાં પ્રથમ વખત સમ્રાટ ચૌધરીના રૂપમાં ભાજપના મુખ્યમંત્રી બનવાનું નક્કી થઈ ગયું છે. સમ્રાટ ચૌધરીને NDA ધારાસભ્ય દળના નેતા તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે અને તેઓ આવતીકાલે મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેશે. સમ્રાટ ચૌધરી સહિત હવે દેશના 16 રાજ્યોમાં ભાજપના મુખ્યમંત્રી છે. ઉત્તર ભારતના મોટાભાગના રાજ્યો જેમ કે, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, ઉત્તરાખંડ અને રાજસ્થાનમાં ભાજપના મુખ્યમંત્રી છે. જ્યારે મધ્ય પ્રદેશ, ઓડિશા, છત્તીસગઢથી લઈને પશ્ચિમ ભારતમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં પણ ભાજપના જ મુખ્યમંત્રી શાસન કરી રહ્યા છે.
ભાજપના મુખ્યમંત્રીઓની યાદી
|ક્રમ
|મુખ્યમંત્રીનું નામ
|રાજ્ય
|શપથ ગ્રહણની તારીખ
|1
|સમ્રાટ ચૌધરી
|બિહાર
|15 એપ્રિલ 2026
|2
|યુમનમ ખેમચંદ સિંહ
|મણિપુર
|4 ફેબ્રુઆરી 2026
|3
|રેખા ગુપ્તા
|દિલ્હી
|20 ફેબ્રુઆરી 2025
|4
|દેવેન્દ્ર ફડણવીસ
|મહારાષ્ટ્ર
|5 ડિસેમ્બર 2024
|5
|નાયબ સિંહ સૈની
|હરિયાણા
|17 ઓક્ટોબર 2024
|6
|પેમા ખાંડુ
|અરુણાચલ પ્રદેશ
|13 જૂન 2024
|7
|મોહન ચરણ માઝી
|ઓડિશા
|12 જૂન 2024
|8
|ભજનલાલ શર્મા
|રાજસ્થાન
|15 ડિસેમ્બર 2023
|9
|મોહન યાદવ
|મધ્ય પ્રદેશ
|13 ડિસેમ્બર 2023
|10
|વિષ્ણુ દેવ સાય
|છત્તીસગઢ
|13 ડિસેમ્બર 2023
|11
|ડો. માણિક સાહા
|ત્રિપુરા
|8 માર્ચ 2023
|12
|ભૂપેન્દ્ર પટેલ
|ગુજરાત
|12 ડિસેમ્બર 2022
|13
|યોગી આદિત્યનાથ
|ઉત્તર પ્રદેશ
|25 માર્ચ 2022
|14
|પ્રમોદ સાવંત
|ગોવા
|28 માર્ચ 2022
|15
|પુષ્કર સિંહ ધામી
|ઉત્તરાખંડ
|23 માર્ચ 2022
|16
|હિમંત બિસ્વા સરમા
|આસામ
|10 મે 2021
ગેસ સિલિન્ડર અંગે ગુડ ન્યૂઝ ! LPG બુકિંગને લઈને સરકારનું મોટું નિવેદન
મોદી યુગની અસર
નરેન્દ્ર મોદી 2014માં વડાપ્રધાન બન્યા બાદ પ્રથમ વખત હરિયાણા (2014), આસામ (2016), મહારાષ્ટ્ર (2014), મણિપુર (2017), ઓડિશામાં 2024 અને હવે બિહારમાં 2026માં ભાજપના મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. ઉત્તર પ્રદેશ જેવા મોટા રાજ્યમાં પણ મોદી લહેર દરમિયાન જ 2017માં ભાજપ પ્રથમ વખત પોતાના દમ પર સત્તામાં આવ્યું. આ યાદીમાં સમ્રાટ ચૌધરી નવું નામ છે.
NDAના કેટલા રાજ્યોમાં મુખ્યમંત્રી?
પૂર્વોત્તર રાજ્યો મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, પુડુચેરી અને સિક્કિમમાં ભાજપના ગઠબંધનવાળા સહયોગી પક્ષોના મુખ્યમંત્રી છે. આ યાદીમાં આંધ્ર પ્રદેશ પણ સામેલ છે, જેના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને તેમની પાર્ટી TDP કેન્દ્ર સરકારમાં પણ ભાજપના મહત્વના સહયોગી છે.
ક્યાં છે વિરોધ પક્ષોના મુખ્યમંત્રી?
દેશમાં વિરોધ પક્ષોના મુખ્યમંત્રીઓની યાદીમાં જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, કેરળ, કર્ણાટક, પંજાબ, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડ સામેલ છે. દક્ષિણ ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં વિરોધ પક્ષના મુખ્યમંત્રીઓ છે. કર્ણાટક અને હિમાચલ પ્રદેશમાં કોંગ્રેસની સરકાર છે.
યુવા મુખ્યમંત્રીઓની યાદીમાં સમ્રાટ ચૌધરી ક્યાં?
કુશવાહા જ્ઞાતિના સમ્રાટ ચૌધરીનો જન્મ 16 નવેમ્બર 1968ના રોજ થયો હતો. તેમની ઉંમર લગભગ 58 વર્ષ છે અને ભાજપના વર્તમાન મુખ્યમંત્રીઓની વયના હિસાબે તેઓ યાદીમાં મધ્યમાં આવે છે. ભાજપના સૌથી યુવા મુખ્યમંત્રી તરીકે જોઈએ તો, અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી પેમા ખાંડુ 46 વર્ષની વય સાથે સૌથી નાની ઉંમરના છે. ઉત્તરાખંડના CM પુષ્કર સિંહ ધામીની ઉંમર 50 વર્ષ છે.
ગોવાના CM પ્રમોદ સાવંત અને યુપીના CM યોગી આદિત્યનાથની ઉંમર પણ 53 વર્ષની આસપાસ છે. ઓડિશાના CM મોહન ચરણ માઝી 54 વર્ષના થવા જઈ રહ્યા છે. આસામના CM હિમંત બિસ્વા સરમા 57 વર્ષના છે.
