પરિણીત પુરુષ અન્ય મહિલા સાથે લિવ-ઈન રિલેશનશિપમાં રહેતો હોય તો ગુનો નથી: હાઈકોર્ટનો મોટો ચુકાદો

Prev
Next
Allahabad High Court Verdict: અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે એક કેસની સુનવણી દમિયાન અવલોકન કર્યું કે જો કોઈ પરિણીત પુરુષ પુખ્ત વયની મહિલા સાથે સંમતિથી, લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં રહેતો હોય તો તેની સામે ફોજદારી કેસ ન ચલાવી શકાય. શાહજહાંપુરના એક લિવ-ઇન કપલ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફોજદારી રિટ પીટીશનની સુનાવણી દરમિયાન અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે આ અવલોકન કર્યું હતું. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 28, 2026, 12:29 PM IST
  • પરિણીત પુરુષ અને અન્ય મહિલાના લિવ-ઈન સંબંધ ગુનો નથી : હાઈકોર્ટ 
  • કોર્ટ નૈતિકતાથી નહીં પણ કાયદા મુજબ ચાલે 
  • પોલીસ બન્નેને સુરક્ષા આપશે, પરિવારના લોકો હેરાન નહીં કરે
  • અલ્લાહાબાદ હાઈકોર્ટનો આદેશ

Trending Photos

Allahabad High Court Verdict: તાજેતરમાં અલ્લાહાબાદ હાઈકોર્ટે લિવ-ઈન રિલેશનશિપને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે જણાવ્યું છે કે જો કોઈ પરિણીત પુરુષ અન્ય પુખ્ત મહિલા સાથે સહમતિથી લિવ-ઈન રિલેશનશિપમાં રહેતો હોય, તો તેને ગુનો ગણી શકાય નહીં. જી હા...અલ્લાહાબાદ હાઈકોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ન્યાયતંત્ર સામાજિક નૈતિકતાના આધારે નહીં, પરંતુ દેશના કાયદાના આધારે કાર્ય કરે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું હતો સમગ્ર મામલો?
આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે, આ કેસ ઉત્તર પ્રદેશના શાહજહાનપુરમાં બન્યો છે. જ્યાં એક 18 વર્ષીય યુવતીની માતાએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે તેમની પુત્રીનું એક પુરુષ દ્વારા અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે. જોકે, આ મામલે જબરદસ્ત વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે યુવતીએ પોતે પોલીસ અધિક્ષક (SP)ને અરજી કરીને જણાવ્યું કે મારું અપહરણ થયું નથી, પરંતુ હું મારી મરજીથી તે પુરુષ સાથે રહી રહી છે. યુવતીએ એવો પણ ગંભીર આક્ષેપ કર્યો કે મારા પરિવાર તરફથી મને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ મળી રહી છે અને 'ઓનર કિલિંગ'નો સતત ભય સતાવી રહ્યો છે. જેના કારણે ધરપકડના ડરથી આ કપલે અલ્લાહાબાદ હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા.

હાઈકોર્ટનું મહત્વનું અવલોકન
અલ્લાહાબાદ હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ જે.જે. મુનિર અને તરુણ સક્સેનાની બેંચે આ મામલે સુનાવણી કરતા બે મહત્વની વાતો ટાંકી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ભારતીય કાયદામાં એવો કોઈ ઉલ્લેખ નથી કે પરિણીત પુરુષ અન્ય મહિલા સાથે લિવ-ઈન સંબંધમાં રહે તો તે ગુનો બને છે. હાઈકોર્ટે અવલોકન કર્યું કે કોર્ટો કાયદા મુજબ ચાલે છે, નૈતિકતાના આધારે નહીં. સામાજિક રીતે આ રિલેશનશિપને ભલે અયોગ્ય માનવામાં આવે, પરંતુ કાયદાકીય રીતે જ્યાં સુધી કોઈ ગુનો સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી કોઈને સુરક્ષાથી વંચિત રાખી શકાય નહીં.

અલ્લાહાબાદ હાઈકોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે "જો કાયદા મુજબ કોઈ કૃત્ય ગુનો નથી, તો સામાજિક પ્રતિભાવો કે નૈતિકતા કોર્ટના નિર્ણયને પ્રભાવિત કરી શકે નહીં." 

હાઈકોર્ટનો પોલીસ સુરક્ષાનો આદેશ
હાઈકોર્ટે અરજદારોને ધરપકડ સામે રક્ષણ આપ્યું છે અને સ્થાનિક પોલીસને આદેશ આપ્યો છે કે આ કપલને પૂરતી સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યો છે કે પરિવારના કોઈ પણ સભ્ય દ્વારા આ કપલને પરેશાન કરવામાં ન આવે કે તેમને કોઈ શારીરિક નુકસાન ન પહોંચાડવામાં આવે. આ ચુકાદો વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા અને કાયદાકીય સુરક્ષાના પાસાને મજબૂત કરે છે. તે સ્પષ્ટ કરે છે કે પુખ્ત વયની વ્યક્તિઓ પોતાની પસંદગી મુજબ જીવન જીવવા માટે સ્વતંત્ર છે, ભલે તેમના નિર્ણયો સામાજિક માપદંડો સાથે સુસંગત ન હોય.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
indiaindia newsAllahabad High Court Verdictallahabad high courtverdictlive-in Relationship

Trending news