Assembly Election Results 2026 Live: અસમ-પુડુચેરીમાં ભાજપનો ડંકો, તમિલનાડુમાં વિજયની પાર્ટીએ ધમાલ મચાવી ટ્રેન્ડમાં નીકળી આગળ

હોમIndiaAssembly Election Results 2026 Live: અસમ-પુડુચેરીમાં ભાજપનો ડંકો, તમિલનાડુમાં વિજયની પાર્ટીએ ધમાલ મચાવી ટ્રેન્ડમાં નીકળી આગળ

Assembly Election Results 2026 Live Updates: ચાર રાજ્યો તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, અસમ, કેરળ અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીમાં થયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીના આજે પરિણામનો દિવસ છે. પળેપળની અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો Z 24 કલાકના લાઈવ બ્લોક સાથે....

Written By  Viral Raval |Last Updated: May 04, 2026, 10:30 AM IST

અસમ, તમિલનાડુ, કેરળમ અને પુડુચેરી તથા પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના આજે પરિણામનો દિવસ છે. મત ગણતરી સવારે 8 વાગે શરૂ થઈ ગઈ છે. પહેલા બેલેટ પેપરની ગણતરી થઈ અને હવે ઈવીએમના મતની ગણતરી થઈ રહી છે.  એક્ઝિટ પોલ્સમાં અસમમાં ફરીથી હિમંતા સરકાર બનવાનું અનુમાન છે. જ્યારે તમિલનાડુમાં ડીએમકેની વાપસીના અણસાર છે. કેરળમમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા UDFને લીડ છે. પુડુચેરીમાં એનડીએ ગઠબંધનની વાપસી જોવા મળી રહી છે. 

04 May 2026
10:30 AM

Assembly Election Results 2026 Live: જ્યાં અમારી સ્થિતિ મજબૂત છે ત્યાં અમે જીતીશું. અસમમાં પરિવર્તનની એક લહેર છે- પવન ખેડા
કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેડાએ કહ્યું કે , મને લાગે છે કે ઈન્તેજાર કરવું યોગ્ય છે. લોકતંત્ર જીતશે. અમને અમારા તરફથી પૂરેપૂરી ખાતરી છે કે જ્યાં અમારી સ્થિતિ મજબૂત છે, ત્યાં અમે જીતશું. અસમમાં પરિવર્તનની એક લહેર છે અને રાહ જુઓ પરિણામ જરૂર મળશે.

10:16 AM

Assembly Election Results 2026 Live: કોંગ્રેસના નેતા ગૌરવ ગોગોઈએ કહ્યું કે હજુ તો શરૂઆત છે, મતગણતરી પર અમારી નજર
અસમ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અને જોરહાટ વિધાનસભા વિસ્તારના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગૌરવ ગોગોઈએ કહ્યું કે, હજુ તો શરૂઆત છે. અમે જોઈશું કે સમગ્ર પ્રદેશમાં કઈ રીતે મતગણતરી ચાલી રહી છે. દરેક મતની સારી રીતે ગણતરી થાય, તેના પર અમારી નજર છે. 

09:49 AM

Assembly Election Results 2026 Live: તમિલનાડુમાં ભારે રસાકસી, વિજયની ટીવીકે અને  AIADMK+ ગઠબંધન વચ્ચે કાંટાની ટક્કર, ડીએમકે પછડાયું
તમિલનાડુના રાજકારણમાં કલાકાર વિજયની એન્ટ્રીએ બધા સમીકરણો પલટી નાખ્યા છે. વિજયની ટીવીકે પાર્ટી હાલ 80 સીટ પર આગળ છે અને ભાજપ તથા AIADMK સાથી પક્ષો બીજા નંબરે 75 સીટો પર હાલ આગળ છે જ્યારે સત્તાધારી ટીએમકે 50 સીટો પર આગળ છે અને હાલ ત્રીજા નંબરે ચાલી રહ્યું છે. 
 

09:40 AM

Assembly Election Results 2026 Live: કેરળમાં સરકાર બદલાશે, વિકાસ માટે કામ થશે- શશિ થરૂર
તિરુવનંતપુરમથી કોંગ્રેસના સાંસદ શશિ થરુરે કેરળના શરૂઆતના ચૂંટણી ટ્રેન્ડ પર કહ્યું કે કેરળના મતદારોએ જાણી લીધુ છે કે હવે બદલાવનો સમય છે. અનેક મોટા નેતા પણ શરૂઆતના ટ્રેન્ડમાં પાછળ છે. આ એક મોટો સંકેત છે. અત્યાર માટે આ સારી શરૂઆત છે. સરકાર બદલાવવાની છે. કેરળના વિકાસ માટે કામ થશે. 

09:21 AM

Assembly Election Results 2026 Live: તમિલનાડુમાં ભારે રસાકસી, ટ્રેન્ડમાં વિજયની પાર્ટી આગળ નીકળી
તમિલનાડુના રાજકારણમાં જ્યારથી વિજયની એન્ટ્રી થઈ છે ત્યારથી ભારે રસાકસી જોવા મળી રહી છે. અનેક એક્ઝિટ પોલમાં પણ ટીવીકેને સારી એવી સીટો મળવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ હતી અને હવે જે  ટ્રેન્ડ આવી રહ્યા છે તેમાં પણ ટીવીકે બધા કરતા આગળ 68 સીટો પર લીડ કરી રહી છે. જ્યારે સત્તાધારી ડીએમકે અને સહયોગીઓ 64 સીટ પર જ્યારે AIADMK+26 સીટ પર આગળ છે. 

09:15 AM

Assembly Election Results 2026 Live: તમિલનાડુમાં વિજયની થશે બ્લોકબસ્ટર એન્ટ્રી! 50 સીટો પર આગળ
તમિલનાડુના રાજકારણમાં અભિનેતામાંથી રાજનેતા બનેલા વિજય થલાપતિની બ્લોકબસ્ટર એન્ટ્રી થતી જોવા મળી રહી છે. હાલ વિજયની પાર્ટી ટીવીકે 50 સીટો પર આગળ છે જ્યારે સત્તાધારી પાર્ટી ડીએમકે ગઠબંધન 74 સીટો પર અને AIADMK+ હાલ 26 સીટ પર આગળ છે. વિજયની પાર્ટી પહેલીવાર ચૂંટણી લડી રહી છે અને વિપુલ જનસમર્થન મળતું જોવા મળી રહ્યું છે. 

09:10 AM

Assembly Election Results 2026 Live: ચૂંટણી પંચના આંકડા મુજબ જાણો ક્યાં કોણ આગગળ
સત્તાવાર આંકડા મુજબ હાલ અસમમાં ભાજપ 126માંથી એક સીટ પર લીડ કરે છે. જ્યારે કેરળમાં કોંગ્રેસ 1 સીટ પર અને તમિલનાડુમાં ટીવીકે 1 સીટ પર લીડ કરે છે. 

09:05 AM

Assembly Election Results 2026 Live: બેલેટ પેપર બાદ હવે ઈવીએમ ખુલ્યા, ચાલુ છે મતગણતરી
મતગણતરીની શરૂઆત બેલેટ પેપરથી થયા બાદ હવે અસમ, પુડુચેરી, તમિલનાડુ અને અસમમાં ઈવીએમ ખુલ્યા છે અને હાલ ઈવીએમની મતગણતરી ચાલુ છે. જ્યાં પુડુચેરીમાં ભાજપ અને સહયોગીઓ જ્યારે અસમમાં પણ ભાજપ અને સહયોગી, તમિલનાડુમાં સત્તાધારી ડીએમકેના નેતૃત્વવવાળું ગઠબંધન આગળ છે.

08:56 AM

Assembly Election Results 2026 Live:  પુડુચેરીમાં ભાજપ અને સહયોગીઓ 12 સીટ પર આગળ
પુડુચેરીમાં 30 સીટોની વિધાનસભા છે જ્યાં બહુમત માટે 18 સીટની જરૂર છે. ભાજપ અને તેના સહયોગી પક્ષ હાલ 12 સીટ પર આગળ છે જ્યારે  કોંગ્રેસ અને તેના સહયોગી 5 સીટ પર અને અન્ય 1 સીટ પર આગળ છે. 

08:54 AM

08:50 AM

Assembly Election Results 2026 Live:  તમિલનાડુમાં ડીએમકે ગઠબંધન ખુબ આગળ, વિજયની પાર્ટી 13 બેઠક પર આગળ
તમિલનાડુંમાં જે શરૂઆતના ટ્રેન્ડ આવી રહ્યા છે તે મુજબ સત્તાધારી પાર્ટી ડીએમકેનું ગઠબંધન હાલ 54 સીટ પર આગળ છે. જ્યારે AIADMK, ભાજપ સહિત સહયોગી પક્ષો 22 સીટ પર અને વિજયની ટીવીકે 13 સીટ પર આગળ છે. 

08:33 AM

Assembly Election Results 2026 Live: ભાજપ પ્રત્યે અને પીએમ મોદી પ્રત્યે જનતાનું સમર્થન- અસમના ચૂંટણી સહપ્રભારી
ભાજપના અસમ ચૂંટણી સહપ્રભારી અને જમ્મુ કાશ્મીર વિધાનસભામાં નેતા વિપક્ષ સુનીલ શર્માએ કહ્યું કે જે રાજ્યોમાં ચૂંટણી થઈ છે તેમાં ભાજપ પ્રત્યે અને પીએમ મોદી પ્રત્યે જનતાનું સમર્થન જોવા મળ્યું છે. જેનાથી સ્પષ્ટ છે કે ભાજપ પ્રચંડ બહુમતથી અસમ, બંગાળ અને પુડુચેરીમાં સરકાર બનાવશે. ભાજપનો તમિલનાડુ અને કેરળમાં વોટશેર વધશે. અસમમાં ભાપ અને મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમા પ્રત્યે લોકોનું સમર્થન જોવા મળ્યું છે. 

08:30 AM

Assembly Election Results 2026 Live: કેરળમાં સત્તા પરિવર્તનના એંધાણ, પુડુચેરીમાં ભાજપ અને તેના સહયોગીઓ આગળ
કેરળમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળું UDF ગઠબંધન 69 સીટ પર આગળ છે જ્યારે ડાબેરી નેતૃત્વવાળું ગઠબંધન LDF 55 સીટો પર આગળ છે.  જ્યારે પુડુચેરીમાં ભાજપ અને તેના સહયોગીઓનું ગઠબંધન 13 પર જ્યારે કોંગ્રેસ અને સહયોગીઓ 4 પર અને એક પર અન્ય આગળ છે. 

08:26 AM

Assembly Election Results 2026 Live: અસમમાં ટ્રેન્ડમાં ભાજપ ખુબ આગળ, તમિલનાડુમાં ડીએમકે 
હાલ જે પ્રકારના ટ્રેન્ડ આવી રહ્યા છે તે જોઈએ તો અસમમાં હાલ ભાજપ અને સહયોગી પાર્ટીઓ 45 સીટો પર આગળ છે જ્યારે કોંગ્રેસ અને તેના સહયોગીઓ 9 સીટ પર આગળ છે. 

08:25 AM

Assembly Election Results 2026 Live: અસમમાં બદલાશે સરકાર- કોંગ્રેસ ઉમેદવાર
અસમની નાઝિરા વિધાનસભા મતવિસ્તારથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર દેવવ્રત સૈકિયાએ કહ્યું કે અસમમાં સરકાર બદલાશે. અસમમાં સારા દિવસોનું વચન આપીને ભાજપે લોકો પાસેથી મત તો લઈ લીધા પરંતુ બેરોજગાર યુવાઓ, ખેડૂતો, મહિલા સુરક્ષા માટે કશું કર્યું નથી. 

08:10 AM

Assembly Election Results 2026 Live: તમિલનાડુમાં ડીએમકે આગળ
તમિલનાડુમાં હાલ ટીએમકે ગઠબંધન 4 સીટ પર અને AIADMK+ હાલ 2 સીટ પર આગળ છે. તમિલનાડુમાં ડીએમકે સત્તા પર પરત ફરે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. કેટલાક એક્ઝિટ પોલમાં વિજયની પાર્ટીની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે.  

08:07 AM

Assembly Election Results 2026 Live: અસમમાં ભાજપ 4 સીટ પર આગળ
મતગણતરી શરૂ થઈ તેમાં જે ટ્રેન્ડ સામે આવી રહ્યા છે તેમાં હાલ અસમમાં ભાજપ 4 સીટ પર આગળ છે જ્યારે કોંગ્રેસ એક સીટ પર આગળ છે. અસમમાં ત્રીજીવાર ભાજપ સત્તા પર પાછું ફરે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. 

08:01 AM

Assembly Election Results 2026 Live: 8ના ટકોરે મતગણતરી શરૂ, શરૂઆત બેલેટ પેપરથી થશે
બરાબર આઠ વાગ્યાના ટકોરે અસમ, પુડુચેરી, તમિલનાડુ અને કેરળમાં મતગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે. બેલેટ પેપર શરૂઆતમાં ગણતરી કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ ઈવીએમ ખુલશે. 

07:47 AM

Assembly Election Results 2026 Live:  વાદળો હટશે, સૂરજ ઉગશે અને કમળ ખિલશે- શહજાદ પુનાવાલા
ભાજપના પ્રવક્તા શહજાદ પુનાવાલાએ કહ્યું કે અસમમાં ભાજપે જે રીતે કામ કર્યું છે તે જોતા અહીં હેટ્રીક થશે. ત્રીજીવાર અમારી સરકાર બનશે. કેરળ, તમિલનાડુ કે પુડુચેરીમાં એનડીએની સરકાર બનશે. દરેકની નજર પશ્ચિમ બંગાળ પર છે. વાદળો હટશે, સૂરજ ઉગશે અને અહીં પણ કમળ ખીલશે. જે રીતે 15 વર્ષથી મમતા બેનર્જીએ સરકાર ચલાવી છે પશ્ચિમ બંગાળના લોકો હવે તેમને સત્તા પરથી હટાવવા માટે કટિબદ્ધ છે. 

07:44 AM

Assembly Election Results 2026 Live: દિલ્હીમાં ભાજપના હેડક્વાર્ટરમાં ઉજવણીની તૈયારીઓ
દિલ્હીમાં ભાજપના હેડક્વાર્ટરમાં અસમ, કેરળ, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ અને પુડુચેરીમાં આજે મતગણતરીઓ થવાની છે તેને લઈને ઉજવણીની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. પુરી અને મીઠાઈ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. 

07:35 AM

Assembly Election Results 2026 Live: પુડુચેરીમાં 30 વિધાનસભા સીટો માટે થયું હતું મતદાન
પુડુચેરીમાં ફક્ત 30 વિધાનસભા સીટો હોવાના કારણે જલદી પરિણામ સ્પષ્ટ થાય તેવી શક્યતા છે. અહીં AINRCની લીડરશીપવાળા સત્તાધારી એનડીએ સતત બીજીવાર સત્તામાં આવે તેવું અનુમાન વ્યક્ત કરાયેલું છે. 

07:33 AM

Assembly Election Results 2026 Live: તમિલનાડુમાં 234 સીટો માટે પડ્યા મત, બહુમત માટે 118 જરૂરી
તમિલનાડુની 234 સીટો માટે 23 એપ્રિલના રોજ મતદાન થયું હતું. આ વખતે સૌથી વધુ 85.10 ટકા મતદાન  થયું હતું. તે પહેલા 2011માં 78.29 ટકા મત પડ્યા હતા. તમિલનાડુમાં ભાજપ 1980થી ચૂંટણી લડે છે. પરંતુ હજુ સુધી 2001 અને 2021માં તેને 4-4 સીટો મળી હતી. ત્યાં ભાજપ AIADMK અને PMK સાથે ગઠબંધનમાં છે. 

07:28 AM

Assembly Election Results 2026 Live: કેરળમાં 140 વિધાનસભા સીટો માટે થયું હતું મતદાન 
કેરળની 140 વિધાનસભા સીટો માટે 9 એપ્રિલના રોજ મતદાન થયું હતું. અહીં મુકાબલો વામપંથી ગઠબંધન LDF અને કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા UDF વચ્ચે છે. આ ચૂંટણીમાં સૌથી વધુ ચર્ચા મુખ્યમંત્રી પિનારાઈ વિજયનની રહી છે. જે સતત ત્રીજીવાર સત્તામાં વાપસીની કોશિશ કરી રહ્યા છે. કેરળના રાજકારણમાં સામાન્ય રીતે દર પાંચ વર્ષે સત્તા પરિવર્તન થાય છે. પરંતુ 2021માં એલડીએફએ પરંપરા તોડતા ફરી સરકાર બનાવી હતી. 

07:27 AM

Assembly Election Results 2026 Live: અસમમાં 126 સીટો માટે પડ્યા મત
અસમમાં કુલ 126 વિધાનસભા સીટો માટે મતદાન થયું હતું. કોઈ પણ પાર્ટીને બહુમત માટે 64 સીટની જરૂર રહેશે. મોટા ભાગના સર્વેમાં અસમમાં હિમંતા બિસ્વા સરમા ફરીથી સરકાર બનાવે તેવા  અનુમાન કરાયા છે. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

