Assembly Election Results 2026 Live: અસમ-પુડુચેરીમાં ભાજપનો ડંકો, તમિલનાડુમાં વિજયની પાર્ટીએ ધમાલ મચાવી ટ્રેન્ડમાં નીકળી આગળ
Assembly Election Results 2026 Live Updates: ચાર રાજ્યો તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, અસમ, કેરળ અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીમાં થયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીના આજે પરિણામનો દિવસ છે. પળેપળની અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો Z 24 કલાકના લાઈવ બ્લોક સાથે....
Trending Photos
અસમ, તમિલનાડુ, કેરળમ અને પુડુચેરી તથા પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના આજે પરિણામનો દિવસ છે. મત ગણતરી સવારે 8 વાગે શરૂ થઈ ગઈ છે. પહેલા બેલેટ પેપરની ગણતરી થઈ અને હવે ઈવીએમના મતની ગણતરી થઈ રહી છે. એક્ઝિટ પોલ્સમાં અસમમાં ફરીથી હિમંતા સરકાર બનવાનું અનુમાન છે. જ્યારે તમિલનાડુમાં ડીએમકેની વાપસીના અણસાર છે. કેરળમમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા UDFને લીડ છે. પુડુચેરીમાં એનડીએ ગઠબંધનની વાપસી જોવા મળી રહી છે.
જુઓ Live TV
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે
Assembly Election Results 2026 Live: જ્યાં અમારી સ્થિતિ મજબૂત છે ત્યાં અમે જીતીશું. અસમમાં પરિવર્તનની એક લહેર છે- પવન ખેડા
કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેડાએ કહ્યું કે , મને લાગે છે કે ઈન્તેજાર કરવું યોગ્ય છે. લોકતંત્ર જીતશે. અમને અમારા તરફથી પૂરેપૂરી ખાતરી છે કે જ્યાં અમારી સ્થિતિ મજબૂત છે, ત્યાં અમે જીતશું. અસમમાં પરિવર્તનની એક લહેર છે અને રાહ જુઓ પરિણામ જરૂર મળશે.
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "... मुझे लगता है कि इंतजार करना उचित है। लोकतंत्र जीतेगा। हम अपनी ओर से पूरे आश्वस्त हैं कि जहां हमारी स्थिति मजबूत है, हम वहां जीतेंगे। असम में परिवर्तन की एक लहर है और इंतजार करिए नतीजा जरूर मिलेगा।" pic.twitter.com/yCVSDS512c
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2026
Assembly Election Results 2026 Live: કોંગ્રેસના નેતા ગૌરવ ગોગોઈએ કહ્યું કે હજુ તો શરૂઆત છે, મતગણતરી પર અમારી નજર
અસમ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અને જોરહાટ વિધાનસભા વિસ્તારના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગૌરવ ગોગોઈએ કહ્યું કે, હજુ તો શરૂઆત છે. અમે જોઈશું કે સમગ્ર પ્રદેશમાં કઈ રીતે મતગણતરી ચાલી રહી છે. દરેક મતની સારી રીતે ગણતરી થાય, તેના પર અમારી નજર છે.
#WATCH जोरहाट: असम कांग्रेस अध्यक्ष और जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गौरव गोगोई ने कहा, "अभी शुरुआत है। हम देखेंगे कि पूरे प्रदेश में किस तरह वोटों की गिनती चल रही है। हर वोट की अच्छे से गिनती हो, उसपर हमारी नजर है।" pic.twitter.com/y8en8gHQ8p
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2026
Assembly Election Results 2026 Live: તમિલનાડુમાં ભારે રસાકસી, વિજયની ટીવીકે અને AIADMK+ ગઠબંધન વચ્ચે કાંટાની ટક્કર, ડીએમકે પછડાયું
તમિલનાડુના રાજકારણમાં કલાકાર વિજયની એન્ટ્રીએ બધા સમીકરણો પલટી નાખ્યા છે. વિજયની ટીવીકે પાર્ટી હાલ 80 સીટ પર આગળ છે અને ભાજપ તથા AIADMK સાથી પક્ષો બીજા નંબરે 75 સીટો પર હાલ આગળ છે જ્યારે સત્તાધારી ટીએમકે 50 સીટો પર આગળ છે અને હાલ ત્રીજા નંબરે ચાલી રહ્યું છે.
Assembly Election Results 2026 Live: કેરળમાં સરકાર બદલાશે, વિકાસ માટે કામ થશે- શશિ થરૂર
તિરુવનંતપુરમથી કોંગ્રેસના સાંસદ શશિ થરુરે કેરળના શરૂઆતના ચૂંટણી ટ્રેન્ડ પર કહ્યું કે કેરળના મતદારોએ જાણી લીધુ છે કે હવે બદલાવનો સમય છે. અનેક મોટા નેતા પણ શરૂઆતના ટ્રેન્ડમાં પાછળ છે. આ એક મોટો સંકેત છે. અત્યાર માટે આ સારી શરૂઆત છે. સરકાર બદલાવવાની છે. કેરળના વિકાસ માટે કામ થશે.
#WATCH तिरुवनंतपुरम(केरल): कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल चुनाव के शुरुआती रुझानों पर कहा, "केरल के मतदाताओं ने समझा है कि बदलाव का समय है। कई बड़े नेता भी शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं। यह बड़ा संकेत है। अभी के लिए यह अच्छी शुरुआत है। सरकार बदलने वाली है। केरल के विकास के… pic.twitter.com/dLJICgh0wi
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2026
Assembly Election Results 2026 Live: તમિલનાડુમાં ભારે રસાકસી, ટ્રેન્ડમાં વિજયની પાર્ટી આગળ નીકળી
તમિલનાડુના રાજકારણમાં જ્યારથી વિજયની એન્ટ્રી થઈ છે ત્યારથી ભારે રસાકસી જોવા મળી રહી છે. અનેક એક્ઝિટ પોલમાં પણ ટીવીકેને સારી એવી સીટો મળવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ હતી અને હવે જે ટ્રેન્ડ આવી રહ્યા છે તેમાં પણ ટીવીકે બધા કરતા આગળ 68 સીટો પર લીડ કરી રહી છે. જ્યારે સત્તાધારી ડીએમકે અને સહયોગીઓ 64 સીટ પર જ્યારે AIADMK+26 સીટ પર આગળ છે.
Assembly Election Results 2026 Live: તમિલનાડુમાં વિજયની થશે બ્લોકબસ્ટર એન્ટ્રી! 50 સીટો પર આગળ
તમિલનાડુના રાજકારણમાં અભિનેતામાંથી રાજનેતા બનેલા વિજય થલાપતિની બ્લોકબસ્ટર એન્ટ્રી થતી જોવા મળી રહી છે. હાલ વિજયની પાર્ટી ટીવીકે 50 સીટો પર આગળ છે જ્યારે સત્તાધારી પાર્ટી ડીએમકે ગઠબંધન 74 સીટો પર અને AIADMK+ હાલ 26 સીટ પર આગળ છે. વિજયની પાર્ટી પહેલીવાર ચૂંટણી લડી રહી છે અને વિપુલ જનસમર્થન મળતું જોવા મળી રહ્યું છે.
Assembly Election Results 2026 Live: ચૂંટણી પંચના આંકડા મુજબ જાણો ક્યાં કોણ આગગળ
સત્તાવાર આંકડા મુજબ હાલ અસમમાં ભાજપ 126માંથી એક સીટ પર લીડ કરે છે. જ્યારે કેરળમાં કોંગ્રેસ 1 સીટ પર અને તમિલનાડુમાં ટીવીકે 1 સીટ પર લીડ કરે છે.
Official Election Commission trends |
Assam: BJP leads on 1 of the total 126 seats
Keralam: Congress leads on 1 of the total 140 seats
Tamil Nadu: TVK leads on 1 of the total 234 seats
Counting continues pic.twitter.com/jOGbER5kpr
— ANI (@ANI) May 4, 2026
Assembly Election Results 2026 Live: બેલેટ પેપર બાદ હવે ઈવીએમ ખુલ્યા, ચાલુ છે મતગણતરી
મતગણતરીની શરૂઆત બેલેટ પેપરથી થયા બાદ હવે અસમ, પુડુચેરી, તમિલનાડુ અને અસમમાં ઈવીએમ ખુલ્યા છે અને હાલ ઈવીએમની મતગણતરી ચાલુ છે. જ્યાં પુડુચેરીમાં ભાજપ અને સહયોગીઓ જ્યારે અસમમાં પણ ભાજપ અને સહયોગી, તમિલનાડુમાં સત્તાધારી ડીએમકેના નેતૃત્વવવાળું ગઠબંધન આગળ છે.
Assembly Election Results 2026 Live: પુડુચેરીમાં ભાજપ અને સહયોગીઓ 12 સીટ પર આગળ
પુડુચેરીમાં 30 સીટોની વિધાનસભા છે જ્યાં બહુમત માટે 18 સીટની જરૂર છે. ભાજપ અને તેના સહયોગી પક્ષ હાલ 12 સીટ પર આગળ છે જ્યારે કોંગ્રેસ અને તેના સહયોગી 5 સીટ પર અને અન્ય 1 સીટ પર આગળ છે.
Assembly Election Results 2026 Live: પુડુચેરીમાં ભાજપ અને સહયોગીઓ 12 સીટ પર આગળ
પુડુચેરીમાં 30 સીટોની વિધાનસભા છે જ્યાં બહુમત માટે 18 સીટની જરૂર છે. ભાજપ અને તેના સહયોગી પક્ષ હાલ 12 સીટ પર આગળ છે જ્યારે કોંગ્રેસ અને તેના સહયોગી 5 સીટ પર અને અન્ય 1 સીટ પર આગળ છે.
Assembly Election Results 2026 Live: તમિલનાડુમાં ડીએમકે ગઠબંધન ખુબ આગળ, વિજયની પાર્ટી 13 બેઠક પર આગળ
તમિલનાડુંમાં જે શરૂઆતના ટ્રેન્ડ આવી રહ્યા છે તે મુજબ સત્તાધારી પાર્ટી ડીએમકેનું ગઠબંધન હાલ 54 સીટ પર આગળ છે. જ્યારે AIADMK, ભાજપ સહિત સહયોગી પક્ષો 22 સીટ પર અને વિજયની ટીવીકે 13 સીટ પર આગળ છે.
Assembly Election Results 2026 Live: ભાજપ પ્રત્યે અને પીએમ મોદી પ્રત્યે જનતાનું સમર્થન- અસમના ચૂંટણી સહપ્રભારી
ભાજપના અસમ ચૂંટણી સહપ્રભારી અને જમ્મુ કાશ્મીર વિધાનસભામાં નેતા વિપક્ષ સુનીલ શર્માએ કહ્યું કે જે રાજ્યોમાં ચૂંટણી થઈ છે તેમાં ભાજપ પ્રત્યે અને પીએમ મોદી પ્રત્યે જનતાનું સમર્થન જોવા મળ્યું છે. જેનાથી સ્પષ્ટ છે કે ભાજપ પ્રચંડ બહુમતથી અસમ, બંગાળ અને પુડુચેરીમાં સરકાર બનાવશે. ભાજપનો તમિલનાડુ અને કેરળમાં વોટશેર વધશે. અસમમાં ભાપ અને મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમા પ્રત્યે લોકોનું સમર્થન જોવા મળ્યું છે.
#WATCH जम्मू: भाजपा के असम चुनाव सह-प्रभारी और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, "... इन 5 राज्यों(जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं) में भाजपा के प्रति और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता का समर्थन देखने को मिला है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से… pic.twitter.com/CCMGpHLaBB
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2026
Assembly Election Results 2026 Live: કેરળમાં સત્તા પરિવર્તનના એંધાણ, પુડુચેરીમાં ભાજપ અને તેના સહયોગીઓ આગળ
કેરળમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળું UDF ગઠબંધન 69 સીટ પર આગળ છે જ્યારે ડાબેરી નેતૃત્વવાળું ગઠબંધન LDF 55 સીટો પર આગળ છે. જ્યારે પુડુચેરીમાં ભાજપ અને તેના સહયોગીઓનું ગઠબંધન 13 પર જ્યારે કોંગ્રેસ અને સહયોગીઓ 4 પર અને એક પર અન્ય આગળ છે.
Assembly Election Results 2026 Live: અસમમાં ટ્રેન્ડમાં ભાજપ ખુબ આગળ, તમિલનાડુમાં ડીએમકે
હાલ જે પ્રકારના ટ્રેન્ડ આવી રહ્યા છે તે જોઈએ તો અસમમાં હાલ ભાજપ અને સહયોગી પાર્ટીઓ 45 સીટો પર આગળ છે જ્યારે કોંગ્રેસ અને તેના સહયોગીઓ 9 સીટ પર આગળ છે.
Assembly Election Results 2026 Live: અસમમાં બદલાશે સરકાર- કોંગ્રેસ ઉમેદવાર
અસમની નાઝિરા વિધાનસભા મતવિસ્તારથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર દેવવ્રત સૈકિયાએ કહ્યું કે અસમમાં સરકાર બદલાશે. અસમમાં સારા દિવસોનું વચન આપીને ભાજપે લોકો પાસેથી મત તો લઈ લીધા પરંતુ બેરોજગાર યુવાઓ, ખેડૂતો, મહિલા સુરક્ષા માટે કશું કર્યું નથી.
#WATCH शिवसागर (असम): नाज़िरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार देवव्रत सैकिया ने कहा, "असम में सरकार बदलने वाली है। असम में अच्छे दिनों का वादा करके भाजपा ने लोगों से वोट लिए लेकिन बेरोजगार युवाओं, किसानों, महिला सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया।" pic.twitter.com/0Jv9TdD3eA
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2026
Assembly Election Results 2026 Live: તમિલનાડુમાં ડીએમકે આગળ
તમિલનાડુમાં હાલ ટીએમકે ગઠબંધન 4 સીટ પર અને AIADMK+ હાલ 2 સીટ પર આગળ છે. તમિલનાડુમાં ડીએમકે સત્તા પર પરત ફરે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. કેટલાક એક્ઝિટ પોલમાં વિજયની પાર્ટીની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે.
Assembly Election Results 2026 Live: અસમમાં ભાજપ 4 સીટ પર આગળ
મતગણતરી શરૂ થઈ તેમાં જે ટ્રેન્ડ સામે આવી રહ્યા છે તેમાં હાલ અસમમાં ભાજપ 4 સીટ પર આગળ છે જ્યારે કોંગ્રેસ એક સીટ પર આગળ છે. અસમમાં ત્રીજીવાર ભાજપ સત્તા પર પાછું ફરે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે.
Assembly Election Results 2026 Live: 8ના ટકોરે મતગણતરી શરૂ, શરૂઆત બેલેટ પેપરથી થશે
બરાબર આઠ વાગ્યાના ટકોરે અસમ, પુડુચેરી, તમિલનાડુ અને કેરળમાં મતગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે. બેલેટ પેપર શરૂઆતમાં ગણતરી કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ ઈવીએમ ખુલશે.
Counting of votes for the elections to the Assemblies of Assam, Keralam, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry begins. Counting of votes for by-polls in seven Assembly constituencies of five States also being done today.
In West Bengal, counting being done on 293 of the total… pic.twitter.com/DMaW2aDjnT
— ANI (@ANI) May 4, 2026
Assembly Election Results 2026 Live: વાદળો હટશે, સૂરજ ઉગશે અને કમળ ખિલશે- શહજાદ પુનાવાલા
ભાજપના પ્રવક્તા શહજાદ પુનાવાલાએ કહ્યું કે અસમમાં ભાજપે જે રીતે કામ કર્યું છે તે જોતા અહીં હેટ્રીક થશે. ત્રીજીવાર અમારી સરકાર બનશે. કેરળ, તમિલનાડુ કે પુડુચેરીમાં એનડીએની સરકાર બનશે. દરેકની નજર પશ્ચિમ બંગાળ પર છે. વાદળો હટશે, સૂરજ ઉગશે અને અહીં પણ કમળ ખીલશે. જે રીતે 15 વર્ષથી મમતા બેનર્જીએ સરકાર ચલાવી છે પશ્ચિમ બંગાળના લોકો હવે તેમને સત્તા પરથી હટાવવા માટે કટિબદ્ધ છે.
#WATCH Delhi: BJP national spokesperson Shehzad Poonawalla says, "The way the Bharatiya Janata Party has worked in Assam, we're going to score a hat-trick there. The government will be formed for the third time. Be it Kerala, Tamil Nadu, or Puducherry, you'll see the NDA forming… pic.twitter.com/DQYVh8FZit
— ANI (@ANI) May 4, 2026
Assembly Election Results 2026 Live: દિલ્હીમાં ભાજપના હેડક્વાર્ટરમાં ઉજવણીની તૈયારીઓ
દિલ્હીમાં ભાજપના હેડક્વાર્ટરમાં અસમ, કેરળ, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ અને પુડુચેરીમાં આજે મતગણતરીઓ થવાની છે તેને લઈને ઉજવણીની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. પુરી અને મીઠાઈ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
#WATCH | Delhi: Poori and sweets being prepared at the BJP Headquarters in Delhi as counting of votes for the elections to the Assemblies of Assam, Keralam, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry will begin shortly.
Counting of votes for by-polls in seven Assembly… pic.twitter.com/UKdgMXc1rW
— ANI (@ANI) May 4, 2026
Assembly Election Results 2026 Live: પુડુચેરીમાં 30 વિધાનસભા સીટો માટે થયું હતું મતદાન
પુડુચેરીમાં ફક્ત 30 વિધાનસભા સીટો હોવાના કારણે જલદી પરિણામ સ્પષ્ટ થાય તેવી શક્યતા છે. અહીં AINRCની લીડરશીપવાળા સત્તાધારી એનડીએ સતત બીજીવાર સત્તામાં આવે તેવું અનુમાન વ્યક્ત કરાયેલું છે.
Assembly Election Results 2026 Live: તમિલનાડુમાં 234 સીટો માટે પડ્યા મત, બહુમત માટે 118 જરૂરી
તમિલનાડુની 234 સીટો માટે 23 એપ્રિલના રોજ મતદાન થયું હતું. આ વખતે સૌથી વધુ 85.10 ટકા મતદાન થયું હતું. તે પહેલા 2011માં 78.29 ટકા મત પડ્યા હતા. તમિલનાડુમાં ભાજપ 1980થી ચૂંટણી લડે છે. પરંતુ હજુ સુધી 2001 અને 2021માં તેને 4-4 સીટો મળી હતી. ત્યાં ભાજપ AIADMK અને PMK સાથે ગઠબંધનમાં છે.
Assembly Election Results 2026 Live: કેરળમાં 140 વિધાનસભા સીટો માટે થયું હતું મતદાન
કેરળની 140 વિધાનસભા સીટો માટે 9 એપ્રિલના રોજ મતદાન થયું હતું. અહીં મુકાબલો વામપંથી ગઠબંધન LDF અને કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા UDF વચ્ચે છે. આ ચૂંટણીમાં સૌથી વધુ ચર્ચા મુખ્યમંત્રી પિનારાઈ વિજયનની રહી છે. જે સતત ત્રીજીવાર સત્તામાં વાપસીની કોશિશ કરી રહ્યા છે. કેરળના રાજકારણમાં સામાન્ય રીતે દર પાંચ વર્ષે સત્તા પરિવર્તન થાય છે. પરંતુ 2021માં એલડીએફએ પરંપરા તોડતા ફરી સરકાર બનાવી હતી.
Assembly Election Results 2026 Live: અસમમાં 126 સીટો માટે પડ્યા મત
અસમમાં કુલ 126 વિધાનસભા સીટો માટે મતદાન થયું હતું. કોઈ પણ પાર્ટીને બહુમત માટે 64 સીટની જરૂર રહેશે. મોટા ભાગના સર્વેમાં અસમમાં હિમંતા બિસ્વા સરમા ફરીથી સરકાર બનાવે તેવા અનુમાન કરાયા છે.