Assembly Elections 2026 Voting Live: બંગાળની જનતા ભાજપને જ મત આપશે, આ બંગાળને બચાવવાની લડાઈ છે- અગ્નિમિત્રા પોલ
Assembly Elections 2026 Voting Live Updates: પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુમાં આજે વિધાનસભા ચૂંટણીના મતદાનનો દિવસ છે. બંગાળમાં પહેલા તબક્કા માટે 152 સીટો પર મતદાન છે જ્યારે તમિલનાડુમાં 17મી વિધાનસભાની ચૂંટણી હેઠળ તમામ 234 સીટો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે. પળેપળની અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો Z 24 કલાકના લાઈવ બ્લોગ સાથે...
પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે પહેલા તબક્કાના મતદાનમાં 16 જિલ્લાની 152 સીટો પર મતદાન ચાલુ છે. સવારે સાત વાગ્યાથી મતદાન શરૂ થયું છે. મતદાન કેન્દ્રો પર સવારથી જ મતદારો ઉમટી પડ્યા છે. લગભગ 3.60 કરોડ મતદારો ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી કરશે. આ તબક્કામાં ઉત્તર બંગાળ અને દક્ષિણ બંગાળના મહત્વના વિસ્તારોમાં મતદાન થઈ રહ્યું છે. જ્યારે તમિલનાડુની તમામ 234 વિધાનસભા બેઠકો પર આજે એક જ તબક્કામાં મતદાન થઈ રહ્યું છે. જાણો એક એક અપડેટ....
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે
West Bengal Assembly Election 2026 Live: અગ્નિમિત્રા પોલે કહ્યું- આ બંગાળ બચાવવાની લડાઈ છે
આસનસોલ દક્ષિણ વિધાનસભા વિસ્તારથી ભાજપના ઉમેદવાર અગ્નિમિત્રા પોલે કહ્યું કે અમને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે બંગાળની જનતા ભાજપને જ મત આપશે. તેઓ ટીએમસીને સત્તા પરથી હટાવવા માટે સંપૂર્ણ રીતે દ્રઢ છે. જે ભાષામાં મમતા બેનર્જી વાત કરે છે તે મુખ્યમંત્રીની ખુરશીનું અપમાન છે, અમે અપમાન નહીં કરવા દઈએ. આ બંગાળને બચાવવાની લડાઈ છે. અમે હિન્દુ મુસ્લિમની રાજનીતિ નથી ઈચ્છતા, અમે યુવાઓ માટે રોજગાર ઈચ્છીએ છીએ અને અહીંથી પલાયન કરી ગયેલા 40 લાખ લોકોને પાછા લાવવા ઈચ્છીએ છીએ. તમે (મમતા બેનર્જી) એક મુખ્યમંત્રી તરીકે સંપૂર્ણ રીતે નિષ્ફળ રહ્યા છે અને તમારે તમારી ખુરશી છોડી દેવી જોઈએ. અમે ભાજપની સરકાર બનાવીશું.
#WATCH आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "हमें पूरा यकीन है कि बंगाल की जनता भाजपा को ही वोट देगी... वे TMC को सत्ता से हटाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ हैं, जिस भाषा में ममता बनर्जी बात करती हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी का अपमान है हम अपमान… https://t.co/1W5l29Drrq pic.twitter.com/2L0vHozIFH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 23, 2026
સવારના 10 વાગ્યા સુધી કેટલું થયું મતદાન
તમિલનાડુમાં સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં અંદાજિત 17.69 ટકા મતદાન જ્યારે પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલા તબક્કાનું મતદાન સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં અંદાજિત 18.76 ટકા મતદાન
राज्य विधानसभा चुनाव | सुबह 9 बजे तक अनुमानित मतदान प्रतिशत
तमिलनाडु - 17.69%
पश्चिम बंगाल (पहला चरण) - 18.76% pic.twitter.com/8tgBfuZD1n
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 23, 2026
Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live: કમલ હસન, રજનીકાંત, અજીત જેવા ધૂરંધર કલાકારોએ કર્યું મતદાન
તમિલનાડુ ચૂંટણી અંતર્ગત આજે મતદાનનો દિવસ છે ત્યારે દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના માધાંતાઓ પણ આજે પોતાનો મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
#WATCH चेन्नई (तमिलनाडु): तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान जारी है, अभिनेता रजनीकांत ने स्टेला मैरिस कॉलेज के बूथ नंबर 237 पर अपना वोट डाला। pic.twitter.com/yesAsmiN1g
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 23, 2026
#WATCH तमिलनाडु चुनाव 2026 | अभिनेता एस. अजित कुमार ने चेन्नई के तिरुवनमियूर स्थित एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। pic.twitter.com/bpfrleF6wD
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 23, 2026
Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live: TVK પ્રમુખ અને એક્ટર વિજયે ચેન્નાઈમાં કર્યું મતદાન
TVK પ્રમુખ અને તિરુચિરાપલ્લી પૂર્વ તથા પેરમ્બુર મતવિસ્તારોમાંથી ઉમેદવાર વિજયએ ચેન્નાઈમાં એક મતદાન કેન્દ્ર પર મતદાન કર્યું.
#WATCH तमिलनाडु चुनाव 2026 | TVK प्रमुख और तिरुचिरापल्ली पूर्व तथा पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार विजय, चेन्नई के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। pic.twitter.com/sBD06Ux6Ei
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 23, 2026
West Bengal Assembly Election 2026 Live: આ વખતે પરિવર્તન નહીં થાય તો બંગાળનું સનાતન ખતમ થઈ જશે- સુવેન્દુ અધિકારી
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા અને નંદીગ્રામ તથા ભવાનીપુર વિધાનસભા સીટો પરથી ભાજપના ઉમેદવાર સુવેન્દુ અધિકારીએ કહ્યું કે, અહીં સંપૂર્ણ રીતે પરિવર્તનનો માહોલ છે. મે મતદાન કર્યું છે. આ વખતે જો પરિવર્તન નહીં થાય તો બંગાળમાં સનાતન ખતમ થઈ જશે. માહોલ ઠીક છે.
#WATCH नंदीग्राम: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीटों से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "यहां पूरा परिवर्तन का माहौल है। मैंने मतदान किया है...इस बार अगर परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। माहौल ठीक है..." https://t.co/smjoSCvdIY pic.twitter.com/sg8FbiuUVd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 23, 2026
West Bengal Assembly Election 2026 Live: ભાજપનો ઉત્તર-દક્ષિણ બંગાળમાં સારો પ્રભાવ- દિલીપ ઘોષ
પશ્ચિમ બંગાળના ખડગપુરથી ભાજપના ઉમેદવાર દિલીપ ઘોષે કહ્યું કે ભાજપનો મોટાભાગનો પ્રભાવ ઉત્તર દક્ષિણ બંગાળમાં છે અને ભાજપ તેમાં 100થી વધુ સીટો જીતશે અને આ ચૂંટણીમાં જનતાને સાહસ મળશે કે સારું મતદાન થયું છે.
#WATCH खड़गपुर (पश्चिम बंगाल): खड़गपुर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल चुनावों पर कहा, "भाजपा का ज्यादातर प्रभाव क्षेत्र उत्तर दक्षिण बंगाल में है और भाजपा इसमें 100 से अधिक सीट जीतेगी...और इस चुनाव से जनता को साहस मिल जाएगा कि अच्छा वोट हुआ है।" pic.twitter.com/8qFHlsBlSj
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 23, 2026
West Bengal Assembly Election 2026 Live: પ.બંગાળમાં પહેલા તબક્કાનું મતદાન
પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે પહેલા તબક્કાનું મતદાન થઈ રહ્યું છે જ્યાં 152 સીટો પર લોકો મતાધિકારનો પ્રયોગ કરવા જઈ રહ્યા છે. બંગાળ ચૂંટણીના પહેલા તબક્કામાં 1478 ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી થશે. જ્યાં ટીએમસી અને ભાજપ વચ્ચે કાંટાની ટક્કર છે.
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | Long queues of voters formed outside a polling station in Birbhum as polling for the first phase of State Assembly elections begins. pic.twitter.com/3g0WBwSV6L
— ANI (@ANI) April 23, 2026
Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live: તમિલનાડુમાં તમામ 234 સીટો પર મતદાન
તમિલનાડુમાં એક જ તબક્કામાં તમામ 234 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે. અહીં ડીએમકેના નેતૃત્વવાળું ઈન્ડિયા ગઠબંધન અને એઆઈએડીએમકે-ભાજપના એનડીએ ગઠબંધન વચ્ચે મુકાબલો છે. મતદાન સવારે સાત વાગ્યાથી શરૂ થઈ ગયું છે. બંને રાજ્યોમાં સવારથી મતદાન માટે લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે.
Voting for single-phase Tamil Nadu elections and the first phase of West Bengal elections begins.
All 234 constituencies in Tamil Nadu and 152 of the total 294 constituencies in West Bengal are going to polls today. pic.twitter.com/3kgJxw0uSz
— ANI (@ANI) April 23, 2026