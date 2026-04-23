ગુજરાતી ન્યૂઝ

Assembly Elections 2026 Voting Live Updates: પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુમાં આજે વિધાનસભા ચૂંટણીના મતદાનનો દિવસ છે. બંગાળમાં પહેલા તબક્કા માટે 152 સીટો પર મતદાન છે જ્યારે તમિલનાડુમાં 17મી વિધાનસભાની ચૂંટણી હેઠળ તમામ 234 સીટો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે. પળેપળની અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો Z 24 કલાકના લાઈવ બ્લોગ સાથે...

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 23, 2026, 10:11 AM IST

Assembly Elections 2026 Voting Live: બંગાળની જનતા ભાજપને જ મત આપશે, આ બંગાળને બચાવવાની લડાઈ છે- અગ્નિમિત્રા પોલ
પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે પહેલા તબક્કાના મતદાનમાં 16 જિલ્લાની 152 સીટો પર મતદાન ચાલુ છે. સવારે સાત વાગ્યાથી મતદાન શરૂ થયું છે. મતદાન કેન્દ્રો પર સવારથી જ મતદારો ઉમટી પડ્યા છે. લગભગ 3.60 કરોડ મતદારો ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી કરશે. આ તબક્કામાં ઉત્તર બંગાળ અને દક્ષિણ બંગાળના મહત્વના વિસ્તારોમાં મતદાન થઈ રહ્યું છે. જ્યારે તમિલનાડુની તમામ 234 વિધાનસભા બેઠકો પર આજે એક જ તબક્કામાં મતદાન થઈ રહ્યું છે. જાણો એક એક અપડેટ....

23 April 2026
09:54 AM

West Bengal Assembly Election 2026 Live: અગ્નિમિત્રા પોલે કહ્યું- આ બંગાળ બચાવવાની લડાઈ છે
આસનસોલ દક્ષિણ વિધાનસભા વિસ્તારથી ભાજપના ઉમેદવાર અગ્નિમિત્રા પોલે કહ્યું કે અમને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે બંગાળની જનતા ભાજપને જ મત આપશે. તેઓ ટીએમસીને સત્તા પરથી હટાવવા માટે સંપૂર્ણ રીતે દ્રઢ છે. જે ભાષામાં મમતા બેનર્જી વાત કરે છે તે મુખ્યમંત્રીની ખુરશીનું અપમાન છે, અમે અપમાન નહીં કરવા દઈએ. આ બંગાળને બચાવવાની લડાઈ છે. અમે હિન્દુ મુસ્લિમની રાજનીતિ નથી ઈચ્છતા, અમે યુવાઓ માટે રોજગાર ઈચ્છીએ છીએ અને અહીંથી પલાયન કરી ગયેલા 40 લાખ લોકોને પાછા લાવવા ઈચ્છીએ છીએ. તમે (મમતા બેનર્જી) એક મુખ્યમંત્રી તરીકે સંપૂર્ણ રીતે નિષ્ફળ રહ્યા છે અને તમારે તમારી ખુરશી છોડી દેવી જોઈએ. અમે ભાજપની સરકાર બનાવીશું. 

09:49 AM

સવારના 10 વાગ્યા સુધી કેટલું થયું મતદાન
તમિલનાડુમાં સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં અંદાજિત 17.69 ટકા મતદાન જ્યારે પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલા તબક્કાનું મતદાન સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં અંદાજિત 18.76 ટકા મતદાન

09:31 AM

Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live: કમલ હસન, રજનીકાંત, અજીત જેવા ધૂરંધર કલાકારોએ કર્યું મતદાન
તમિલનાડુ ચૂંટણી અંતર્ગત આજે મતદાનનો દિવસ છે ત્યારે દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના માધાંતાઓ પણ આજે પોતાનો મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. 

08:55 AM

Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live: TVK પ્રમુખ અને એક્ટર વિજયે ચેન્નાઈમાં કર્યું મતદાન
TVK પ્રમુખ અને તિરુચિરાપલ્લી પૂર્વ તથા પેરમ્બુર મતવિસ્તારોમાંથી ઉમેદવાર વિજયએ ચેન્નાઈમાં એક મતદાન કેન્દ્ર પર મતદાન કર્યું. 

08:42 AM

West Bengal Assembly Election 2026 Live: આ વખતે પરિવર્તન નહીં થાય તો બંગાળનું સનાતન ખતમ થઈ જશે- સુવેન્દુ અધિકારી
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા અને નંદીગ્રામ તથા ભવાનીપુર વિધાનસભા સીટો પરથી ભાજપના ઉમેદવાર સુવેન્દુ અધિકારીએ કહ્યું કે, અહીં સંપૂર્ણ રીતે પરિવર્તનનો માહોલ છે. મે મતદાન કર્યું છે. આ વખતે જો પરિવર્તન નહીં થાય તો બંગાળમાં સનાતન ખતમ થઈ જશે. માહોલ ઠીક છે. 

08:39 AM

West Bengal Assembly Election 2026 Live: ભાજપનો ઉત્તર-દક્ષિણ બંગાળમાં સારો પ્રભાવ- દિલીપ ઘોષ
પશ્ચિમ બંગાળના ખડગપુરથી ભાજપના ઉમેદવાર દિલીપ ઘોષે કહ્યું કે ભાજપનો મોટાભાગનો પ્રભાવ ઉત્તર દક્ષિણ બંગાળમાં છે અને ભાજપ તેમાં 100થી વધુ સીટો જીતશે અને આ ચૂંટણીમાં જનતાને સાહસ મળશે કે સારું મતદાન થયું છે. 

08:28 AM

West Bengal Assembly Election 2026 Live: પ.બંગાળમાં પહેલા તબક્કાનું મતદાન
પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે પહેલા તબક્કાનું મતદાન થઈ રહ્યું છે જ્યાં 152 સીટો પર લોકો મતાધિકારનો પ્રયોગ કરવા જઈ રહ્યા છે. બંગાળ ચૂંટણીના પહેલા તબક્કામાં 1478 ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી થશે. જ્યાં ટીએમસી અને ભાજપ વચ્ચે કાંટાની ટક્કર છે. 

08:25 AM

Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live: તમિલનાડુમાં તમામ 234 સીટો પર મતદાન
તમિલનાડુમાં એક જ તબક્કામાં તમામ 234 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે. અહીં ડીએમકેના નેતૃત્વવાળું ઈન્ડિયા ગઠબંધન અને એઆઈએડીએમકે-ભાજપના એનડીએ ગઠબંધન વચ્ચે મુકાબલો છે. મતદાન સવારે સાત વાગ્યાથી શરૂ થઈ ગયું છે. બંને રાજ્યોમાં સવારથી મતદાન માટે લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

